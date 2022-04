Foto's tonen nieuwe Corsair-aio-waterkoeler met ingebouwde lcd

Er zijn afbeeldingen van een nieuwe aio-waterkoeler van Corsair verschenen. Deze koeler beschikt onder andere over een cirkelvormig lcd-paneel, waarop bijvoorbeeld de cpu-temperatuur kan worden weergegeven.

De afbeeldingen zijn gepubliceerd door techwebsite VideoCardz, die ook schrijft dat de koeler compatibel is met Intels komende socket LGA1700. Daarmee is de aio-waterkoeler geschikt voor de komende Alder Lake-processors, waarvan de eerste naar verwachting op 4 november verschijnen. De foto's tonen de Corsair-koeler op een onaangekondigd Z690 Prime-moederbord van ASUS, samen met Corsair Vengeance DDR5-geheugen.

De waterkoeler beschikt over een radiator met twee argb-fans. Het waterblok is vierkant en beschikt over een cirkelvormige lcd. Corsair heeft recent al teasers gepubliceerd op Twitter, waaruit blijkt dat gebruikers onder andere de cpu-temperatuur, pompsnelheid, of de temperatuur van de koelvloeistof kunnen tonen op het lcd. Gebruikers kunnen ook geanimeerde gifjes weergeven op het scherm. Corsair meldt dat het bedrijf volgende week meer details bekendmaakt over de aio-koeler.

Afbeeldingen via VideoCardz