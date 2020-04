Cooler Master komt met V2-versies van ML120L- en ML240L-aio-waterkoelers

Cooler Master heeft twee nieuwe aio-waterkoelers aangekondigd. Het gaat hierbij om V2-versies van de MasterLiquid ML120L en ML240L. De nieuwe modellen krijgen een nieuwe pomp en andere rgb-fans. Het is nog niet bekend wanneer de koelers naar Europa komen.

De ML120L V2 en ML240L V2 hebben, zoals de productnamen doen vermoeden, respectievelijk een 120mm- en 240mm-radiator. De radiatoren zijn beide 27,2mm dik. Dat is 0,2mm dikker dan die van de huidige Ml120L en ML240L. Het koeloppervlak van de radiators is vergroot met 20 procent ten opzichte van het oudere model, door gebruik van grotere fins. Ook bevatten de koelers een nieuwe pomp met een ontwerp met twee kamers. Oudere Cooler Master-aio-koelers hadden dit niet. Het bedrijf heeft de pomp daarnaast voorzien van edpm-rubber, wat bescherming moet bieden tegen lekkages.

Cooler Master levert verder vernieuwde SickeFlow 120 RGB-fans mee. Deze ventilatoren kunnen tussen 650rpm en 1800rpm draaien, en produceren tussen de 6 en 27 dBa aan geluid. De fans verplaatsen per minuut maximaal zo'n 1,76 kubieke meter lucht en leveren een statische druk van maximaal 2,5 mmH2O. De fans die met de huidige modellen worden meegeleverd produceren tot 30dBa op 2000rpm en had een maximale statische druk van 2,34 mmH₂O, zo schrijft Hardware.info.

Beide aio-waterkoelers zijn vanaf nu beschikbaar in de Verenigde Staten. De 120mm-variant kost daar 70 dollar. Omgerekend en met btw is dat ongeveer 78,26 euro. Het 240mm-model kost op zijn beurt 80 dollar, wat neerkomt op 89,44 euro inclusief btw. Officiële europrijzen zijn nog niet bekend. Cooler Master heeft daarbij nog niet laten weten wanneer de waterkoelers beschikbaar komen in Europa.