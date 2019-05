Cooler Master introduceert aio-waterkoeler met twee pompen

Cooler Master heeft tijdens de Computex-techbeurs in Taiwan een reeks nieuwe koelers aangekondigd waaronder een nieuw model in de MasterLiquid-serie van aio-waterkoelers. Het gaat om een dualpump-model.

De aanwezigheid van twee pompen bij de MasterLiquid Dual Pump AIO moet volgens de fabrikant de doorvoersnelheid van de koelvloeistof en de druk op het koelblok vergroten. Dit zou voor snellere dissipatie van de cpu-warmte dan bij traditionele koelers zorgen. De prijs en verschijningsdatum zijn nog onbekend.

Opvallend is de MasterLiquid Maker 240 New Edition. De fabrikant heeft voor deze versie het reservoir voor de koelvloeistof aangepast en een pomp toegevoegd die voor een draaikolk zorgt. Rgb-verlichting maakt dat dit effect goed zichtbaar moet zijn in behuizingen. De MasterLiquid Maker 240 New Edition verschijnt in oktober voor een prijs die in de VS tussen 300 en 350 dollar ligt.

De MasterLiquid ML240P Mirage is een wat traditioneler aio-waterkoeler. Cooler Master heeft een transparante cover gebruikt voor zicht op de impeller. Daar omheen zijn acht rgb-leds geplaatst. De prijs bij verschijning in juni is 140 dollar.

Cooler Master introduceert ook de MasterAir Maker 3DVVC. In plaats van traditionele heatpipes heeft deze koeler een vapor chamber in een U-vorm met aan weerszijden aluminium vinnen en twee 140mm-ventilatoren. Voor deze luchtkoeler voor cpu's moet de consument tot december wachten, hij kost dan 130 dollar.

Voor smallformfactor-systemen brengt Cooler Master de MasterAir G200P en G400P aan. De G200P met twee geïntegreerde heatpipes heeft een hoogte van 39,5mm en de G400P met vier heatpipes meet 58mm in de hoogte. Beide modellen komen met een 92mm-ventilator. Ze verschijnen in augustus voor 40 dollar.