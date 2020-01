Cooler Master kondigt vernieuwde versie van Hyper 212 Evo-processorkoeler aan

Cooler Master heeft tijdens de CES enkele nieuwe processorkoelers aangekondigd, waaronder een geüpdatete versie van de Hyper 212 Evo. Het bedrijf komt daarnaast met nieuwe aio-waterkoelers en vernieuwde koelers in de MasterAir-serie.

De Cooler Master Hyper 212 Evo V2

Cooler Master kondigt tijdens CES onder andere een nieuwe variant van de Hyper 212 EVO-processorkoeler aan. Deze vernieuwde luchtkoeler krijgt onder andere asymmetrisch ontwerp, wat compatibiliteit met ram-modules moet verbeteren. Ook krijgt de Hyper 212 Evo V2 een vernieuwd mountingsysteem wat installatie moet versimpelen. Daarnaast wordt vanaf nu een nieuwe SickleFlow V2-fan met geweerlager meegeleverd. Volgens Cooler Master heeft de vernieuwde ventilator betere airflow dan zijn voorganger, waardoor de fan op lagere snelheden kan draaien.

De Hyper 212 Evo V2 krijgt een adviesprijs van 37 dollar, wat omgerekend ongeveer 40 euro is. De koeler komt in februari uit in de VS. Een releasedatum voor in de Benelux is nog niet bekend.

De MasterAir-koelers van Cooler Master krijgen daarnaast enkele updates. Zo is de G200P een nieuwe low-profilekoeler die bedoeld is voor kleine systemen met bijvoorbeeld micro-atx- of mini-itx-moederborden. De koeler is 39,4mm hoog en wordt geleverd met een rgb-fan van 92mm. De G200P komt op 14 januari uit in de VS voor 45 dollar. Dat is omgerekend en met btw ongeveer 49 euro.

Van links naar rechts: De G200, V8 ARGB en DT614

De MasterAir V8 ARGB is een luchtkoeler met acht heatpipes en drie finstacks met daartussenin twee 140mm-fans. De koeler maakt, net als zijn voorganger, gebruik van een vaporchamberkoeler op de cpu. Het lijkt dan ook voornamelijk een visuele aanpassing in vergelijking met de huidige V8, die in 2015 op de Nederlandse markt verscheen. Deze V8 ARGB wordt in juni verwacht met een geschatte adviesprijs van 90 tot 100 dollar. De Hyper DT614 is een luchtkoeler met dual-towerontwerp met een enkele 140mm-fan in het midden. Op de bovenkant van de DT614 zit een metalen topplate. De koeler komt in het tweede kwartaal van 2020 uit in de VS, en krijgt een adviesprijs van 80 tot 90 dollar.

Cooler Master komt verder met nieuwe aio-waterkoelers in de MasterLiquid-serie. Zo toont het bedrijf de MasterLiquid Vivid. Dit is een aio-waterkoeler met 2,4"-oledscherm met resolutie van 320x240 pixels, waarop informatie als cpu-temperatuur weergeven kan worden. Gebruikers kunnen er voor kiezen om eigen beelden af te spelen op het scherm, inclusief video's. De Vivid-koeler komt in twee varianten, die respectievelijk een radiator van 240mm en 360mm krijgen. De koelers moeten in februari beschikbaar komen met verwachte adviesprijzen vanaf 200 of 220 dollar.

Verder komt de fabrikant met vernieuwde MasterLiquid ML120L en 240L-waterkoelers. Deze Lite-modellen hebben een redelijk simpel ontwerp, maar worden wel geleverd met rgb-fans. Ook het Cooler Master-logo op het koelblok is verlicht met rgb-leds. Cooler Master noemt een adviesprijs van 120 tot 130 dollar. De koelers moeten in februari uitkomen in de VS.

De MasterLiquid Vivid (links) en ML240L