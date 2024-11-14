Cooler Master kondigt Hyper 411 Nano-cpu-koeler aan

Cooler Master heeft de Hyper 411 Nano-koeler aangekondigd, een kleine cpu-koeler met 92mm-fan. De koeler is vooral bedoeld voor kleinere builds. Cooler Master heeft nog geen prijs of releasedatum voor de 411 Nano.

Cooler Master Hyper 411 Nano
Cooler Master Hyper 411 Nano

De Hyper 411 Nano is de opvolger van de 410R Nano uit 2021, die snel na release in 2021 voor ongeveer 25 euro te koop was. De koeler is bedoeld voor kleine sff-builds. De koeler is compatible met Intel LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156-sockets, met AMD AM4- en AM5-borden.

De koeler produceert maximaal 30,6dB(A) aan geluid, zo laat de fabrikant weten. Koeling gebeurt met vier heatpipes die direct contact kunnen maken met de processor voor zo efficiënt mogelijke koeling. Cooler Master heeft geen prijs bekendgemaakt, maar volgens Tom's Guide hebben diverse retailers hem staan voor rond 18 dollar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 19:48 15

14-11-2024 • 19:48

15

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Cooler Master Hyper 411 Nano

vanaf € 13,90

5 van 5 sterren

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Cooler Master Hyper H410R

geen prijs bekend

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Reacties (15)

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bapemania 14 november 2024 20:20
Niks "nano" aan dat ding, zeker niet in vergelijking met bv uitvoering: Noctua NH-L12S
Gipsy King
@bapemania14 november 2024 20:33
uitvoering: Noctua NH-L12Sx77

More power.
Cogency @bapemania15 november 2024 16:31
De prijs is iig wel nano vergeleken met die Noctua.
Karebare 14 november 2024 19:53
92mm en kleine sff builds? In "kleine" sff builds zit je met koelers genre axp90-x47.

Dit is zeker voor sff builds maar zeker niet voor de kleine variant van sff :)
kdekker 14 november 2024 22:32
Er zijn vaak Noctua liefhebbers op Tweakers. Persoonlijk vind ik ze te duur en voor 24/7 hebben we er op werk teveel gehad (NH-L12S icm AM4 sockets) die te snel een vastlopende ventilator hadden. De standaard AMD Wraith koeler is luidruchtiger, maar heeft niet deze problemen.

Overigens is SFF een term waar soms de lat op < 20L behuizingen ligt en voor de anderen 10L al veel is. Het is logisch dat je dan geen tower koeler kwijt kunt. Maar ook is bekend - oa ooit nog getest door HWI - dat horizontale koeling het aflegt tegen de tower koelers. Mooi willen zijn is dus pijn lijden (ook in je portemonnee).
Gipsy King
14 november 2024 20:04
Doe mij maar Noctua voor SFF ;)
Yotumn @Gipsy King14 november 2024 22:56
Thermalright axp90-x47 is de echte low profile koning. En hij doet het nog beter met een noctua ventilator, maarja welke koeler niet he? 😅
lezzmeister @Yotumn14 november 2024 23:27
Dan wel in koperen uitvoering svp.
MiBe Communitymanager @Yotumn15 november 2024 11:05
Mijn vriendin gebruikt de full copper variant van de desbetreffende koeler en daar presteert de stock fan toch echt beter dan een Noctua NF-A9x14.
Karebare @MiBe15 november 2024 11:22
Dat is vreemd. Ik heb de laatste maanden heel wat benchmarks opgezocht en daar kwam consequent uit dat de koeler "modden" met die Noctua-fan tot betere koeling/dB leidt. Ik denk dat enkel het maximale koelvermogen daalt omwille van beperkte maximale RPM op de Noctua-fan maar dat het bij normale wattages (waar dus wel gelijk gekoeld wordt door beide fans) tot minder geluid leidt voor hetzelfde koelvermogen.

Kan dus wel kloppen als ze een cpu heeft die meer nodig heeft dan wat de Noctua-fan kan leveren als het op RPM aankomt.
MiBe Communitymanager @Karebare15 november 2024 11:27
Het is slechts een i5-12400, niet heel spannend dus qua stroomverbruik. Geluidsproductie is natuurlijk weer een ander verhaal (en niet iets dat ik hier goed kan meten, heb ik de apparatuur niet voor), maar qua koelvermogen doet de stock fan het echt beter dan de Noctua. Dit is redelijk vergelijkbaar met de resultaten die ik kreeg: YouTube: Thermalright AXP-90/I FULL & Noctua NF-A9x14 Fan Testing

(verhoudingsgewijs dan, want de pieken van die CPU liggen veel hoger dan van die van mijn vriendin)

[Reactie gewijzigd door MiBe op 15 november 2024 11:28]

Karebare @MiBe15 november 2024 11:39
Ik denk dat veel mensen modden met de zwarte versie van Noctua en dus stiekem hopen dat die er beter uitkomt zodat ze niet met een oranje/bruine/... fan zitten. Misschien vervuilt die hoop de data in sommige tests :P

[Reactie gewijzigd door Karebare op 15 november 2024 11:40]

dabrainz @MiBe16 november 2024 20:19
Ik heb een NFA12X25 op m'n x47 FC zitten 😄
Zorgt meteen voor airflow bij m'n RAM en is ontzettend stil. 😬
MiBe Communitymanager @dabrainz19 november 2024 21:28
Als ik die er bij de pc van mijn vriendin op zou zetten past haar behuizing niet meer dicht :9
whitteydefries 15 november 2024 17:13
Hoe zit het met vervangbare fan ?
Is de montageclip los van de fan ?

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