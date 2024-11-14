Cooler Master kondigt Hyper 411 Nano-cpu-koeler aan

Cooler Master heeft de Hyper 411 Nano-koeler aangekondigd, een kleine cpu-koeler met 92mm-fan. De koeler is vooral bedoeld voor kleinere builds. Cooler Master heeft nog geen prijs of releasedatum voor de 411 Nano.

Cooler Master Hyper 411 Nano

De Hyper 411 Nano is de opvolger van de 410R Nano uit 2021, die snel na release in 2021 voor ongeveer 25 euro te koop was. De koeler is bedoeld voor kleine sff-builds. De koeler is compatible met Intel LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156-sockets, met AMD AM4- en AM5-borden.

De koeler produceert maximaal 30,6dB(A) aan geluid, zo laat de fabrikant weten. Koeling gebeurt met vier heatpipes die direct contact kunnen maken met de processor voor zo efficiënt mogelijke koeling. Cooler Master heeft geen prijs bekendgemaakt, maar volgens Tom's Guide hebben diverse retailers hem staan voor rond 18 dollar.