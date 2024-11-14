The Browser Company brengt AI-zoekmachine Arc Search uit voor Android

The Browser Company heeft zijn AI-zoekmachine Arc Search uitgebracht voor Android. De app kwam eerder dit jaar uit voor iOS. Na het geven van een zoekopdracht vat de software voor de gebruiker de resultaten samen.

Arc Search staat na een bètaperiode nu live in de Play Store. Ongeveer 100.000 gebruikers deden afgelopen maand mee aan de test, zo claimt het bedrijf. De release van de Android-app volgt tien maanden na die voor iOS. De app opent op een zoekvenster en na een zoekopdracht scant de software zes bronnen en vat de bevindingen samen in een enkele pagina met kernpunten. Ook kan de app dienen als reguliere browser met ingebouwde adblocker.

Op de achtergrond werkt Arc Search met diverse taalmodellen om de software de zoekopdrachten te laten begrijpen. Het bedrijf geeft weinig details over de werking. Browser Company heeft al langer een browser onder de naam Arc voor iOS, Windows en Mac.