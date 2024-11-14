The Browser Company brengt AI-zoekmachine Arc Search uit voor Android

The Browser Company heeft zijn AI-zoekmachine Arc Search uitgebracht voor Android. De app kwam eerder dit jaar uit voor iOS. Na het geven van een zoekopdracht vat de software voor de gebruiker de resultaten samen.

Arc Search staat na een bètaperiode nu live in de Play Store. Ongeveer 100.000 gebruikers deden afgelopen maand mee aan de test, zo claimt het bedrijf. De release van de Android-app volgt tien maanden na die voor iOS. De app opent op een zoekvenster en na een zoekopdracht scant de software zes bronnen en vat de bevindingen samen in een enkele pagina met kernpunten. Ook kan de app dienen als reguliere browser met ingebouwde adblocker.

Op de achtergrond werkt Arc Search met diverse taalmodellen om de software de zoekopdrachten te laten begrijpen. Het bedrijf geeft weinig details over de werking. Browser Company heeft al langer een browser onder de naam Arc voor iOS, Windows en Mac.

Arc Search voor Android
Arc Search voor Android

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 20:16 17

14-11-2024 • 20:16

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Reacties (17)

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Gizz 14 november 2024 21:54
Wat is hier het verdienmodel voor het bedrijf? Als ik op hun site kijk kom ik er niet achter: ze bieden een gratis product aan, er is geen betaalde premium functie, er zijn geen ads, ze verkopen je data niet.

Waar zit het addertje?
-Dream @Gizz14 november 2024 22:59
Op dit moment draaien ze volledig op durfkapitaal. Een half jaar geleden hebben ze nog $50m opgehaald.

Ook zijn ze ondertussen aan een tweede browser begonnen. Waarschijnlijk groeiden ze niet snel genoeg met het vorige idee. Dat lijkt me ook gelijk het einde van Arc.

Die nieuwe browser zou toegang moeten krijgen tot je browser en al je data. AI zou dan dingen voor je moeten kunnen gaan doen om je tijd te besparen. Als voorbeeld wordt er alleen genoemd dat het manueel kopiëren van data tussen verschillende apps tijdrovend kan zijn en dat AI dit voor je kan doen.

Ik zou zelf geen browser van The Browser Company gebruiken. Je moet een account maken om het überhaupt te kunnen gebruiken en de datahonger en AI integraties die toegang krijgen tot alles vind ik vrij eng in een browser.

De info over die nieuwe browser komt uit dit artikel.
fjjl @-Dream15 november 2024 07:24
De mobiele versie op Android vereist in ieder geval geen account (helaas, daardoor geen synchronisatie tussen tabbladen op laptop en mobiel en daarmee dus eigenlijk geen volwaardig alternatieve browser).
The Lord @fjjl15 november 2024 07:48
Daar hoor je voor applicaties helemaal geen los/apart account voor nodig te hebben. Vrijwel iedereen zal al gedeelde/cloud/gesynchroniseerde opslag hebben welke voor het synchroniseren van de geïnstalleerde applicaties over de apparaten heen kan zorgdragen.

Die losse accounts zijn allemaal voor (of door; zoals op Android en iOS) datahonger, vendor lock in, etc.
Martijn noob @Gizz14 november 2024 22:28
Hier hebben ze een tijdje geleden een video over gemaakt: YouTube: How will Arc browser make money? .
Kort samengevat: Op het moment verdienen ze nog geen geld. In de toekomst willen ze bedrijven gaan rekenen voor het gebruiken van software en willen ze de optie aan bieden om boosts (arc's themas/extensies) te verkopen.
philotes @Gizz14 november 2024 22:37
Daar heeft Techcrunch in maart van dit jaar ook iets over geschreven.

Op het moment wordt er vooral geld opgehaald bij investeerders en is het voor zover nog geen plan over hoe winstgevend te worden

Ze hebben ook een website waar ze redenen beschrijven waarom te het niet zouden kunnen redden: https://wemightnotmakeit.tv/

[Reactie gewijzigd door philotes op 14 november 2024 22:39]

Frame164 @Gizz15 november 2024 07:49
Wellicht hopen ze dat ze hun technology voor veel miljarden snel kunnen verkopen aan 1 van de big tech partijen.
Samdolyn 14 november 2024 20:41
erg fijne browser en de zoekresultaten zijn verrassend goed. Alleen kan de app niet volwaardig gebruiken want bijvoorbeeld digid dingen gaan niet goed en vereisen een andere browser, ook integratie met password managers is niet geweldig.
Mausssie 14 november 2024 20:47
Arc op mijn Macbook vind ik echt ideaal werken, super fijn die balk aan de zijkant en de verschillende Spaces.
Echter op mijn iPhone vind ik het belabberd. Ik heb de sync functie aanstaan, maar snap niet hoe je makkelijk en snel door de pagina die je in de spaces hebt staan kan scrollen. Dat vind ik bij de vorige versie van de mobiele app (zonder search), aanzienlijk beter. Mocht iemand dit wel goed doorhebben, hoor ik het graag.

[Reactie gewijzigd door Mausssie op 14 november 2024 20:52]

Moustache @Mausssie15 november 2024 07:36
In de balk linksonder op het icoon met die 2 pagina’s klikken. Je openstaande pagina laten zich zien in een carrousel. Dan zie je linksonder een nieuwe icoon van een desktop, als je daarop klikt zie je alles wat je in je spaces hebt staan.
Mausssie @Moustache15 november 2024 08:11
Dank je wel voor je reactie. Zelf had ik dit ook gevonden.

Wat ik storend vind, is dat als ik dan een pagina uit een space open deze ‘opnieuw’ wordt geopend op mijn telefoon.
Je bent dus niet aan het ‘werk’ in die space. Want je kan niet makkelijk switchen naar de volgende pagina in die space, je moet weer de stappen lopen die jij beschrijft. En als je de pagina sluit, is deze alleen op je telefoon gesloten en niet in je space.
steffer51 14 november 2024 20:48
Op Mac gebruik ik Arc ondertussen graag.
Er was een kleine leercurve maar ondertussen gaat het minstens even vlot, zo niet veel vlotter dan Chrome of Brave.
stenkate 14 november 2024 22:38
Net op tijd: The Browser Company stopt met actieve doorontwikkeling van Arc (blijft wel bestaan), en gaat aan de slag om nieuwe browser te ontwikkelen:
YouTube: What have we been up to? (CEO Update)
Hoenens 14 november 2024 22:44
Hmm krijg de app niet geinstalleerd. Zal later nog wel eens proberen.
dwizzy 15 november 2024 07:26
Wordt eens tijd voor een betrouwbaarheidsreview van zoekmachines met AI-samenvatting :)
Voor andere AI-toepassingen zijn er al wetenschappelijke papers voor, en dit lijkt me relatief makkelijk te vergelijken (maar ik ga het zelf lekker even niet doen)
Frame164 @dwizzy15 november 2024 07:48
Waarom zouden anderen het dan wel moeten gaan doen?
dwizzy @Frame16415 november 2024 11:14
Omdat ze het kunnen!

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