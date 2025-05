Bedrijf achter Arc Browser brengt zoekapp uit die samenvatting genereert

Het bedrijf achter de Arc Browser, Browser Company, heeft een zoekapp voor iOS uitgebracht. Die bezoekt zes webpagina's per zoekopdracht en vat die samen in een enkele lijst met belangrijke punten.

De app Arc Search opent op een zoekvenster en na een zoekopdracht scant de software zes bronnen en vat de bevindingen samen in een enkele pagina met kernpunten. De app is ook uitgekomen in de Nederlandse App Store en werkt ook met Nederlandse zoekopdrachten, al is de interface in het Engels.

Tijdens een korte test van Tweakers werkt de app als beloofd, al zijn de resultaten niet altijd optimaal. Bij een zoekopdracht naar hoe Apple voldoet aan de DMA-wetgeving begreep de app de context goed, maar kwam met weinig relevante en actuele resultaten. Apple heeft juist vorige week aangekondigd veel stappen te zetten om aan de DMA te voldoen en dat kwam niet naar boven. Een zoekopdracht naar de al bekende inzendingen voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar ging beter. Een zoekopdracht naar hoe het met Ajax gaat bleek ook weinig relevante resultaten te bieden.

Op de achtergrond werkt Arc Search met diverse taalmodellen om de software de zoekopdrachten te laten begrijpen. Het bedrijf geeft weinig details over de werking. Browser Company heeft al langer een browser onder de naam Arc voor iOS en Mac, en heeft sinds kort ook een browser voor Windows.