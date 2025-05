Browser Company wil Arc-browser 'ooit' opensource beschikbaar stellen

The Browser Company wil zijn Arc-browser 'op een dag' opensource beschikbaar stellen. Het is echter niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Het bedrijf zegt daarnaast dat er nu niet aan nieuwe functies wordt gewerkt voor de browser, maar dat er op Dia wordt gefocust.

De browsermaker The Browser Company zegt 'op een dag' Arc opensource beschikbaar te willen stellen, maar dat dat nu niet mogelijk is. Het bedrijf werkt namelijk aan AI-browser Dia, die dezelfde ontwikkelaarskit ADK gebruikt als Arc. "Hoewel we Arc graag opensource zouden willen maken, kunnen we dat niet goed doen zonder ook ADK te opensourcen. En ADK is nog steeds van groot belang voor ons bedrijf. Maar dat betekent niet dat het nooit zal gebeuren." Zodra het opensourcen van ADK niet langer 'een risico is' voor het bedrijf, wil The Browser Company Arc opensource maken, zegt het bedrijf. Het is niet bekend welke opensourcelicentie er dan gebruikt zou worden.

In de blogpost zegt de organisatie ook te hebben overwogen Arc te verkopen. Het is niet duidelijk of er gegadigden zijn, maar het lijkt er ook niet op dat het bedrijf nu van plan is Arc van de hand te doen. The Browser Company zegt ook dat er niet wordt gestopt met Arc en dat de browser nog steeds wordt ondersteund met Chromium-upgrades en beveiligingsupdates. Nieuwe functies worden echter niet langer 'zoals voorheen' actief ontwikkeld.

De Arc-browser onderscheidt zich vooral door de andere interface, met bijvoorbeeld een zijbalk die tabbladen en favorieten combineert en in mappen indeelt. In plaats van een URL-balk is er ook een 'command line' midden in het scherm voor het invoeren van zoekopdrachten en URL's. Niet alle functies worden even goed gebruikt, erkent het bedrijf in de blogpost. Zo wordt 'een van onze favoriete functies', de Calendar Preview on Hover, door maar 0,4 procent van de dagelijks actieve gebruikers gebruikt. Het totaal aantal gebruikers van Arc bleef ook achter bij wat voor het bedrijf nodig was, stelt The Browser Company.

Mede daarom besloot het bedrijf te stoppen met de ontwikkeling van nieuwe Arc-functies en in plaats daarvan te focussen op Dia, een browser met AI-functies zoals autofill en agents. Het was lastig om die AI-functies in Arc te integreren, omdat Dia een 'snellere architectuur' krijgt, terwijl die van Arc volgens het bedrijf te 'opgeblazen' is. Die Dia-architectuur is volgens het bedrijf ook veiliger. Het bedrijf zei eerder dat Dia begin dit jaar zou verschijnen. Op dit moment wordt de browser getest onder studenten. Huidige Arc-gebruikers krijgen als volgende groep toegang tot een testversie van Dia.