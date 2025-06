Bedrijf achter Arc-browser werkt aan 'AI-browser' Dia

The Browser Company heeft Dia getoond, een 'AI-browser' die verschillende AI-taken kan uitvoeren. Het bedrijf bracht eerder de Arc Browser uit. Net als Arc is Dia gebaseerd op Chromium. Dia moet begin volgend jaar verschijnen.

De ceo van The Browser Company Josh Miller zegt dat Dia onder meer kan helpen met het schrijven van berichten. Zo geeft Miller het voorbeeld van een zin als 'Apple bracht de eerste iPhone uit in...', waarbij de AI kan invullen in welk jaar dat was. De AI kan ook de specificaties van die eerste iPhone vermelden. Gebruikers kunnen deze AI oproepen door de cursor aan te klikken.

De AI 'begrijpt ook de omgeving', zegt Miller. Dit legt hij uit met een mail, waarin hij iemand om cadeausuggesties vraagt. Hierbij heeft hij verschillende Amazon-tabbladen open en kan hij de AI vragen die links in de mail te voegen, zonder dat hij ze zelf hoeft te kopiëren of plakken. Dia moet ook 'geheugen' hebben, waardoor je de browser kan vragen te zoeken naar een document dat iemand eerder deelde via een e-mail. De browser kan dat document weer doorsturen via Gmail of er een Google Calendar-afspraak over aanmaken, 'zonder extra api's te gebruiken', zegt Milller.

Dia moet ook een 'autobrowsing'-modus krijgen. Miller geeft het voorbeeld van een mail waarin iemand vraagt verschillende producten te kopen. De gebruiker kan de browser dan vragen dit te doen, waarna Dia bij webshops op zoek gaat naar producten en deze ook toevoegt aan een winkelmand. The Browser Company zegt dat Dia begin 2025 uit moet komen. Het bedrijf bracht in april de Windows-versie van de Arc Browser uit, een Chromium-browser met een eigen interface. Eerder verscheen een macOS-versie.