Arc Browser voor Windows komt uit

De Arc Browser voor Windows is uitgekomen na een maandenlange bètaperiode. De browser is al langer te downloaden voor macOS. De browser is gebaseerd op Chromium, maar heeft een andere interface.

Arc is alleen beschikbaar voor Windows 11-systemen op x64-processors, zo laat The Browser Company weten. Een Windows 10-versie volgt later en of er ook een versie voor ARM-processors uitkomt, is vooralsnog onbekend.

De browser onderscheidt zich door zijn andere interface. In plaats van een balk met tabbladen is er een zijbalk die tabbladen en favorieten combineert en indeelt in mappen. De URL-balk vervangt Arc door een 'command line' midden in het scherm voor het invoeren van zoekopdrachten en url's. Daarnaast kan het onder meer tabbladen in splitscreen naast elkaar zetten. De organisatie is ook tussen verschillende machines te synchroniseren. De download voor Windows 11 staat op de site van de browser.