Amazon kondigt Blink Mini 2-beveiligingscamera van 40 euro aan

Amazon-dochterbedrijf Blink heeft de Mini 2 aangekondigd, de opvolger van de Mini uit 2020. De nieuwe beveiligingscamera gaat net als zijn voorganger in de verkoop voor een adviesprijs van 40 euro.

In tegenstelling tot zijn voorganger kan de Blink Mini 2 ook buiten functioneren door verbeterde waterdichtheid. Daarvoor is een 10 euro kostende aparte stroomadapter nodig. De camera heeft nu ook persoonsdetectie, maar dat werkt alleen in combinatie met een betaald abonnement. Voor nachtzicht is een ledspot toegevoegd die kleurweergave mogelijk maakt. Ook is het gezichtsveld breder en meet het nu 143 graden. De resolutie blijft gelijk met 1920x1080 pixels voor video. Foto's hebben 640x360 pixels. De Blink Mini 2 kwam al eerder elders uit en is nu in de Benelux verkrijgbaar.