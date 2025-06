Reuters: Amazon gaat ‘miljarden’ investeren in AWS-infrastructuur in Italië

Amazon is van plan om ‘miljarden euro’s’ te investeren in zijn infrastructuur voor Amazon Web Services in Italië. Dat vertellen bronnen met kennis van de plannen aan Reuters. Het exacte bedrag staat volgens Reuters nog niet vast.

Amazon heeft nog niet besloten hoeveel geld het exact wil investeren of waar het wordt besteed, aldus de bronnen. Het bedrijf gaat mogelijk de bestaande site in Milaan uitbreiden met het geld. Een andere optie is om een volledig nieuwe site te bouwen. Amazon noch woordvoerders van de Italiaanse regering hebben op het nieuws gereageerd. Amazon Web Services is Amazons divisie voor on-demandcloudcomputing en api's, en opende in 2020 een eerste locatie in Italië. Toen zei het dat het tegen 2029 twee miljard euro wilde investeren in het land.

Eerder deze maand kondigde Amazon ook aan dat het 15,7 miljard euro wil investeren in zijn AWS-infrastructuur in Spanje. Met dat geld worden de datacenters in de regio Aragón uitgebreid. Die zijn sinds eind 2022 operationeel. De investering wordt tussen nu en 2033 gedaan. Volgens een van de bronnen waarmee Reuters heeft gesproken, is Amazon waarschijnlijk niet van plan om evenveel uit te geven in Italië. Er komt volgens de bron ook geen aankondiging in de nabije toekomst.