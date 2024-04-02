Amazon stopt met camerasysteem voor afrekenen in kassaloze winkels

Amazon gaat zijn Just Walk Out-concept uit de eigen winkels verwijderen. Daarbij moesten camera's en software ervoor zorgen dat het afrekenen vanzelf ging. Het nieuwe systeem werkt met rfid-tags in producten en een scanner daarvoor in het winkelwagentje.

Amazon Dash Cart

Amazon heeft jaren gewerkt aan Just Walk Out en promootte het nog vorig jaar, maar inmiddels gaat het die technologie uit winkels verwijderen, meldt The Information op basis van een interview met een topman van Amazon. Hoewel de technologie volgens Amazon werkte met computervisie, objectherkenning, geavanceerde sensoren, deep learning-modellen en generatieve AI, is het systeem vermoedelijk te duur omdat op de achtergrond duizend medewerkers in India op basis van de beelden de juiste aankopen moesten toewijzen aan de juiste klanten.

De Amazon-winkels in de VS krijgen nu Dash Carts, winkelwagens die rfid-tags kunnen scannen en op een scherm de aankopen kunnen tonen. Dat moet het systeem vermoedelijk goedkoper en minder foutgevoelig maken. Just Walk Out bestaat sinds zes jaar.