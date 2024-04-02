Amazon stopt met camerasysteem voor afrekenen in kassaloze winkels

Amazon gaat zijn Just Walk Out-concept uit de eigen winkels verwijderen. Daarbij moesten camera's en software ervoor zorgen dat het afrekenen vanzelf ging. Het nieuwe systeem werkt met rfid-tags in producten en een scanner daarvoor in het winkelwagentje.

Amazon Dash Cart
Amazon Dash Cart

Amazon heeft jaren gewerkt aan Just Walk Out en promootte het nog vorig jaar, maar inmiddels gaat het die technologie uit winkels verwijderen, meldt The Information op basis van een interview met een topman van Amazon. Hoewel de technologie volgens Amazon werkte met computervisie, objectherkenning, geavanceerde sensoren, deep learning-modellen en generatieve AI, is het systeem vermoedelijk te duur omdat op de achtergrond duizend medewerkers in India op basis van de beelden de juiste aankopen moesten toewijzen aan de juiste klanten.

De Amazon-winkels in de VS krijgen nu Dash Carts, winkelwagens die rfid-tags kunnen scannen en op een scherm de aankopen kunnen tonen. Dat moet het systeem vermoedelijk goedkoper en minder foutgevoelig maken. Just Walk Out bestaat sinds zes jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 21:15 193

02-04-2024 • 21:15

193

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Reacties (193)

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SkiFan 2 april 2024 21:58
Ik weet dat een RFID tag centen per product kost, maar neem een hele winkelwagen vol en je komt per aankoop toch op een best bedrag. Los daarvan lijkt al die wegwerp-electronica me ook niet heel geweldig voor het milieu.
YopY @SkiFan2 april 2024 23:26
Ja idd; bij ons op het werk was er een tijdje een koelkast die met RFID tags op de producten werkte. Dat was van korte duur, deels vanwege die kosten, maar ik denk ook dat er extra stappen nodig waren om ze erop te plakken.

Pas als ze vanuit de fabriek zo'n tag krijgen wordt het wat, maar het blijft veel duurder dan een barcode. De kosten komen gewoon niet op tegen de baten, zeker niet voor boodschappen waar de winstmarges voor een supermarkt al dun zijn.

Nee, dan is gewoon je boodschappen bestellen via de app makkelijker. De fulfilment daarvan gebeurt nu nog met mensen voornamelijk maar zou deels geautomatiseerd kunnen worden.
Finraziel @YopY3 april 2024 09:07
Voor een supermarkt misschien niet, maar volgens mij heeft Decathlon dit systeem al een hele tijd... Alleen zit de scanner niet in een mandje maar in een bak in de kassa waar je al je producten in moet stoppen. Decathlon heeft ook genoeg goedkope producten waar niet heel veel marge op kan zitten en voor hun is het het blijkbaar waard.
leuk_he @Finraziel3 april 2024 09:48
Een boodschappenkar vol is 30-60 producten, voor een bedrag van zeg 100 euro, dus kost je 45 tags. Merk op dat de marges in de supermarkt erg onder druk staan.

Bij Decatlon en ook Uniqlo koop je producten die in prijs 10-20 keer zo hoog liggen dan een los product in de supermarkt en waar door maten/kleuren er toch een heel grote variatie van producten is. Ik hoop dat men bij die bedrijven beseft dat men niet in hoofdzaak op marge kan concurreren, maar juist op beschikbaarheid van producten.

(Iets wat men blijkbaar bij AH al heeft opgegeven, want om 18:30 kan ik alleen nog duur brood kopen... soms...)
Aldy @leuk_he3 april 2024 14:50
Iets wat men blijkbaar bij AH al heeft opgegeven, want om 18:30 kan ik alleen nog duur brood kopen... soms...
Het woord "al" in deze zin is onterecht, omdat dit altijd al zo is geweest en je mag blij zijn dat ze nog brood hebben, want versproducten moeten weggegooid worden als dit overblijft. In menige andere supermarkt is er helemaal geen brood meer te koop om die tijd.
svd81 @leuk_he3 april 2024 14:54
Als je veel keuze wil aanbieden gaat er niks boven een webwinkel. Daar heb je überhaupt geen tags nodig.
Florimon @Finraziel3 april 2024 09:54
Volgens mij moet je bij Decathlon je producten een voor een in de bak leggen, je kan/mag ze er niet allemaal in een keer in doen. Dan heeft het voor mij weinig tot geen meerwaarde t.o.v. het 'ouderwets' een voor een langs een optische scanner halen.
Renoir @Florimon3 april 2024 10:07
Voor jou niet maar voor decathlon wel lijkt me? Want die bak zorgt ervoor dat de beveiliging van de tag wordt gehaald en dat heb je met een optische scanner niet. Het vervangt dus niet de optische scanner maar het vervangt de grote herbruikbare tag die normaal door een kassamedewerker van het product afgehaald moet worden.
(althans, het lijkt me dat het zo werkt)
menne @Renoir3 april 2024 10:19
Laatst een jas gekocht bij de Decathlon, daar zat ook gewoon nog zo'n ouderwets systeem op dat de (enige) kassamedewerker eraf moest halen. Weet niet of dit voor alle (duurdere) kleding geldt bij de Decathlon?
Finraziel @menne3 april 2024 10:58
Ik heb ook een jas gekocht (€130) een maand geleden of zo en daar was dat niet bij. Ook schoenen van €50 kon ik gewoon via die bak meenemen. Denk dus dat jij een uitzondering had.
Makkelijk @menne3 april 2024 11:39
Op duurdere producten zit inderdaad gewoon een ouderwetse klem
Aldy @Renoir3 april 2024 14:44
Want die bak zorgt ervoor dat de beveiliging van de tag wordt gehaald en dat heb je met een optische scanner niet.
Ook niet nodig bij een barcode. Een barcode lijkt mij ook aanzienlijk milieuvriendelijker.
Hedva @Florimon4 april 2024 07:45
Klopt. Laatst daar nog een hoop spullen gekocht. Maar het werkt ook 80% van de tijd als je alles in 1x in de bak flikkert.
Als je van tevoren weet hoeveel spullen je hebt kun je gewoon alles in 1x erin gooien en dan kijken of dat aantal ook in het scherm verschijnt. Zo niet, eruit en opnieuw
Jaldea @Finraziel3 april 2024 16:27
Wilde precies dit melden dat dit bij Decathlon inderdaad prima werkt.
Caelorum @YopY3 april 2024 00:17
Fulfillment van boodschappen kan al vrijwel geheel automatisch. Neem bijv. de homepick oplossing van Vanderlande. Een bijna 100% geautomatiseerd distributiecentrum is al mogelijk.
jongetje @Caelorum3 april 2024 07:41
Dan krijg je een soort mega automaat, waarbij de boodschappen na afrekenen ingepakt door een luik komen. Dan is andersom dan zelf de producten uit de schappen pakken en dan langs de kassa.
OptimusPrima @Caelorum3 april 2024 08:59
Ik ben wel benieuwd naar de impact op de omzet als impulsieve aankopen afnemen, of zou dit worden gecompenseerd met suggesties in een online omgeving?
svd81 @OptimusPrima3 april 2024 15:07
Ik leef autovrij dus ik koop af en toe een grote voorraad houdbaar voedsel bij AH/Jumbo/picnic of een andere bezorg-winkel (blikjes, bloem&suiker, diepvries).
En dan alleen nog af en toe naar de Turk wandelen voor verse groente en yoghurt.

Volgens mij zitten de kosten vooral in distributie. Dus bij winkels als Flink moeten de prijzen per artikel absurd hoog zijn om voldoende marge te draaien. Maar als klanten voor een hele maand kopen dan scheelt dat voor de supermarkt ook weer dat ze die klant niet in de winkel hoeven te bedienen.
euchromatic @SkiFan2 april 2024 22:13
Als een cassiere 20 euro per uur kost (loon+werkgeverslasten) en ze heeft 3 minuten nodig voor één klant, kost dat ook 1 euro. Zelfscanners zorgen voor meer diefstal, dus economisch gezien zou RFID best goed kunnen werken. Mbt de milieu effecten heb je gelijk: het zijn veel resources voor een eenmalige transactie
Jerie @euchromatic2 april 2024 22:35
Zelfscanners zorgen voor meer diefstal, dus economisch gezien zou RFID best goed kunnen werken.
Voor wat precies? Is zeer short-range. RFID werkt niet goed tegen bad actors. Bijv tot je hem spooft: aluminium eroverheen en dan een andere (geclonede) tag. In geval van dure producten het makkelijk waard.

Vooral als je het doet als lid van een doelgroep die normaal gesproken niet steelt (en dus niet eruit wordt gepakt).

PS: Overigens vond ik de podcast 'Hoe de zelfscankassa een nieuw soort dief creëert' een eye opener op dit gebied.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 14:46]

Finraziel @Jerie3 april 2024 09:01
Maar als je er tussenuit gepakt wordt dan is het wel overduidelijk dat je probeerde te stelen als jij er een andere tag overheen geplakt hebt. Bij een zelfscanner scan je gewoon iets niet en als ze je snappen dan zeg je "oh jee, had ik die gemist??"
Zoop @Finraziel3 april 2024 09:27
Precies, dit is toch waar die steekproef voor is? Niks te maken met of je er uit ziet als een doelgroep die niet steelt, want die steekproeven zijn willekeurig. Zul je misschien best wel met iets weg kunnen komen, maar als je tegengehouden wordt bij de kassa met een spelcomputer die niet is afgerekend heb je wel een probleem. Heb bij de appie er regelmatig iemand voor afgevoerd zien worden door de politie (meestal probeert men het met drank).

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 14:46]

Marcel Br @Zoop3 april 2024 11:04
Die steekproeven zijn niet willekeurig.
Bijvoorbeeld eerste bezoek aan de betreffende vestiging wordt bijna altijd gecontroleerd.
Zoop @Marcel Br3 april 2024 11:21
Geen idee hoe dat gaat bij Amazon, maar bij de appie is het zover ik kan zien echt wel willekeurig. Regelmatig voor eerste keer in een nieuwe appie geweest afgelopen paar maanden op uitjes, geeneen controle. En dan 2x in 1 weekend in de locatie waar ik altijd kom.

Er zal heus wel iets van selectie inzitten, ik heb wel het idee dat de controles minder zijn als het druk is. Maar verder is het naar mijn gevoel wel willekeurig. Als dat toch niet zo is, zou ik het reuze interessant vinden daar iets over te lezen, heb je iets van een bron?

Maar point being, die controles zijn er. Dus ik zie niet waarom die RFIDs slechter zouden werken dan een zelfscan constructie of het eerdere camera systeem. Echt kwaadwillende kunnen heus wel sjoemelen, ook bij een traditionele kassa kan je producten in je jas stoppen en niet afrekenen.
Dus dat is niets nieuws.
pcxs @Marcel Br3 april 2024 12:54
Die zijn geheel willekeurig kan ik je vertellen de software bepaald wie en die criteria kan aangepast worden.
BV rode wijn van merk x wel maar van merk y niet.
Sommige mensen denken dat hun altijd gecontroleerd worden maar dat heeft met het type product te maken en niks met de persoon
HuisRocker @pcxs3 april 2024 14:17
Dat maakt het nog steeds niet 'willekeurig'...
pcxs @HuisRocker3 april 2024 19:20
Dat maakt het wel willekeurig het maakt nl niet uit wie de persoon is of het nu iemand van 80 is of iemand van 22 etc.
Jerie @pcxs3 april 2024 21:51
Je zorgt voor een bias middels je parameters en zegt dan dat het willekeurige mensen zijn.

Als ik op Utrecht Overvecht willekeurig mensen zou gaan fouilleren dan is dat niet willekeurig Nederlandse burgers fouilleren maar willekeurig mensen die zich begeven in Utrecht Overvecht.

Als ik vervolgens op Utrecht Overvecht willekeurig mensen die in en uit de moskee lopen ga fouilleren dan target ik mensen in Utrecht Overvecht met een interesse om naar de moskee te gaan. We noemen die mensen ook wel moslims.

Als ik halal vlees extra ga checken bij de (zelfscan)kassa dan heet dat moslimpje pesten. Dit systeem is gevoelig voor dit soort... willekeur. Met name als je bepaalde apen hebt die blèren dat dit willekeurig is.
Jerie @pcxs4 april 2024 01:34
Joh ik zal het morgen eens toepassen op m'n kinderen. Dan mag iedereen die blauwe marshmallows in de vla wil een uur later naar bed dan iedereen die roze marshmallows in de vla wil. Benieuwd of m'n dochter het eerlijk gaat vinden. Ik laat je nog wel weten hoe het zit. 8)7
pcxs @Jerie4 april 2024 14:57
Joh ik zal het morgen eens toepassen op m'n kinderen. Dan mag iedereen die blauwe marshmallows in de vla wil een uur later naar bed dan iedereen die roze marshmallows in de vla wil. Benieuwd of m'n dochter het eerlijk gaat vinden. Ik laat je nog wel weten hoe het zit. 8)7
Je praat echt complete onzin wat helemaal niks met de discussie van doen heeft.
Jerie @pcxs3 april 2024 14:12
Die zijn geheel willekeurig kan ik je vertellen [...]
"Komt vervolgens met een verhaal waaruit blijkt dat deze niet willekeurig zijn"

Bedankt voor deze geweldige grap. :)
svd81 @Jerie3 april 2024 15:14
Natuurlijk is dat wel willekeurig.
Willekeurig op KLANT: die wordt niet uit de rij gehaald omdat ie zwart is of een gouden ketting om z'n nek heeft.
Jerie @svd813 april 2024 15:29
Nee, dat is niet willekeurig. Willekeurig is wanneer je rand(1, 10) doet en in geval van 10 prijs hebt.

Kijken naar wat iemand koopt en dan daar op analyseren is data analyse. Een zwarte klant met gouden ketting kan bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor bepaalde producten.

Ik zeg trouwens nergens dat je niet mag kijken naar welke producten je steeds na inventarisatie tekort aan hebt, en daar dan meer op controleren. Maar noem het dan niet willekeurig.

(Al kun je supermarktmedewerkers zelf ook niet uitsluiten).
pcxs @Jerie3 april 2024 19:49
Jij snapt het niet helemaal schijnbaar.
Analyseren gebeurt ook bij de gewone kassa nl kijken welke artikelen hard gaan en welke niet.
Als jij weet dat er veel gejat word ga je je daar op focussen dus product F word vaak gejat terwijl product P ernaast staat en die word niet gejat dan heft het weinig zin om op P te controleren.

Inventarisatie gebeurd niet meer handmatig maar gewoon via de kassa, wat er uitgaat word automatisch besteld maar nu komt een klant bij jou waar product F staat volgens kassa zijn er nog 30 maar het rek is leeg dus is er gejat en gaat het meteen het systeem in en komt dus de next time dat een willekeurige klant het koopt gewoon bij de controle eruit, want het is nl ook zo dat dieven meestal de artikelen jatten maar 1 ervan afrekenen alleen die andere 30 niet.

Dat systeem kijkt enkel naar product niet naar klant.
Ook sommige combinaties kunnen tot controle lijden bv tandpasta en tandenstokers maar dan heeft de klant de tandenborstels gewoon in zijn zak gestoken.

Of nog leuker jij hebt een dief betrapt met rood petje blond haar etc dan kan je die data invoeren en gaat ie daar alarm opgeven mocht zo iemand binnenkomen.
Er gaat niemand heel de dag naar een scherm zitten kijken of iemand wat jat, maar gebeurd het gaat de camera alarm geven zo simpel ligt het
pcxs @svd813 april 2024 19:21
Inderdaad alleen snappen sommige dat schijnbaar niet
joker1977 @Zoop3 april 2024 11:12
Mijn ervaringen bij de Appie zijn ook anekdotisch - maar wat ik heb gezien komen ze meestal wel weg met "oh oeps vergeten, doen we alsnog even alles opnieuw!".

Dat is m.i. ook ongeveer het maximale wat je kunt verwachten van een 16-jarige die "de wacht houdt" over 15 van die zelfscan-kassa's.
Zoop @joker19773 april 2024 11:25
Mensen die bij de appie drank jatten zijn meestal de meest snuggere mensen. "oh oeps vergeten" -> "ok geen probleem, scannen we alles opnieuw" -> "maar ik heb niet genoeg geld" dan valt de intentie nogal op eh. Scheelt ook dat er vrijwel altijd iets van beveiliging rondloopt dus die 16-jarige hoeft dat niet zelf op te lossen.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 14:46]

joker1977 @Zoop3 april 2024 11:36
Ah mijn ervaringen in het hoge noorden (Groningen) is dat er vrijwel geen beveiliging aanwezig is. Maar dat kan in andere regio's zeer zeker anders zijn!

Ik ben in het gelukkige bezit van een moraal kompas en genoeg cash om dit soort keuzes gelukkig niet te hoeven maken ;)
Jerie @joker19773 april 2024 14:07
Wij bestellen enkel de boodschappen. Ook daar kun je mee frauderen. Doen we niet, maar... ze maken nog wel eens fouten. We krijgen soms extra producten (meestal dingen die we niet hoeven). We krijgen producten niet. Terwijl we wel gewoon betalen. Daarnaast zijn dingen soms ofwel over de datum, of bijna over de datum. Of beschadigd, dat kan ook nog. Niet iedere beschadiging is even ernstig, en als je 10 appels koopt en er is er eentje half rot ga je daar niet om klagen. Maar er zijn wel grenzen.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 14:46]

svd81 @Jerie3 april 2024 15:29
Bij de picnic heb ik nooit problemen gehad. Er was een keer een product op en toen kreeg ik zonder bijbetaling een duurdere versie aangeboden.

Maar bij de Jumbo moet je kiezen welke jumbo-vestiging bij jou mag bezorgen. Bij de ene vestiging gaat het doorgaans prima, maar bij de andere vestiging is het altijd gezeur (rot fruit, ontbrekende of verkeerde producten).

Klinkt alsof jij een hele slechte bezorger hebt getroffen. Ik zou andere winkels uitproberen want wat jij beschrijft is echt absoluut niet de standaard (ik heb bij Jumbo en picnic en Vomar en Flink en Pieter Pot besteld)
Jerie @svd813 april 2024 15:33
Foutjes kunnen gebeuren, ook in een supermarkt zelf. Ze doen er nooit moeilijk over wanneer we het melden. We krijgen netjes ons geld terug.

Heb zat klachten vernomen over Picnic.

Vomar wil ik niet dood gevonden worden. Tokkiewinkel.

We gebruiken enkel AH. Mijn moeder heeft wel eens Plus genomen. Dat was een ramp.
Jerie @Finraziel3 april 2024 14:11
Wanneer de medewerker controleert het overeenkomt wel, ja. Maar dan moeten ze wel kunnen bewijzen dat jij die tag eroverheen hebt geplakt. Je kunt trouwens ook tags uitschakelen. Zo moeilijk is dat niet. Tov oeps vergeten is het verhaal minder sterk, dat ben ik met je eens.
Finraziel @Jerie3 april 2024 14:15
Het gaat vooral om of veel mensen denken er mee weg te kunnen komen of niet. Ik denk dat de barrière bij zo'n rfid systeem hoger is. De meeste potentiële dieven zullen ook geen Tweakers zijn :)
Jerie @Finraziel3 april 2024 14:20
Dat niet maar er zit wel een doelgroep op Tweakers die wel motief heeft.

Namelijk studenten.

Zie podcast Jerie in 'Amazon stopt met camerasysteem voor afrekenen in kassaloze winkels'
Centurion183 @euchromatic3 april 2024 10:50
1 euro per klant voor een kassiere?
Wat kosten 45 RFID tags, op Ali express de goedkoopste 10 euro.
Nou krijgt een grootafnemer veel korting, maar minder dan 1 euro wordt 'm dat niet.
Dus de kassière is goedkoper, is persoonlijker en er wordt minder gejat.
svd81 @Centurion1833 april 2024 15:33
Ik wil helemaal geen persoonlijke kassière. Laat me met rust.

Prima als winkels kassa's houden voor hun oude en/of eenzame klanten, maar ik ga liever in mijn eigen tempo langs de zelfscan.
Centurion183 @svd815 april 2024 08:58
Ik wil helemaal geen persoonlijke kassière. Laat me met rust.

Prima als winkels kassa's houden voor hun oude en/of eenzame klanten, maar ik ga liever in mijn eigen tempo langs de zelfscan.
Ik ook hoor, die keuze is persoonlijk. Hier hebben ze nog 1 kassa met kassière, de rest is zelfscan.
Wat ik me wel afvraag is of het door al dat stelen met de zelfscan nu duurder is geworden dan voorheen afrekenen met kassière.
toxict @Centurion1833 april 2024 11:21
100 stuks.....

98 cent....

dus €0.0098 cent per stuk....

https://vi.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A
Centurion183 @toxict3 april 2024 12:19
ohh, dat is wel goedkoop inderdaad. Dan heb ik niet goed gekeken.

Maar die moeten er nog wel door iemand op geplakt worden, ook dat kost geld en koppelen aan het product.
Als de leverancier dit al automatisch doet dan scheelt dat wel weer geld uiteraard.
Floris4970 @SkiFan2 april 2024 22:21
Maar als je AI 1% van de producten mist of niet goed classificeert kost dat je 1 op de 100 producten. En dat telt waarschijnlijk harder dan de prijs van de tags.

En je moet er waarschijnlijk ook nog een leger aan klantenservice voor inzetten.

Het lastige van tags is dat ze niet standaard op de producten zitten. En dan moet je de producent zo ver krijgen die er op te doen. Of zelf een soort robot maken die dat doet?
joost00719 @Floris49702 april 2024 23:49
Of het kost de klant geld omdat die 1% het verkeerde product wordt gedetecteerd.
Als je 30 producten kiest, is dat bijna 1 op de 3 winkelkarren/personen. Veel te veel als je een reputatie wilt houden en/of opbouwen.
mrPopo @SkiFan3 april 2024 09:24
Heel eerlijk denk ik niet dat RFID (alleen) de oplossing is, maar juist een weegschaal in de winkelwagen i.c.m scanner. Je legt een artikel in de winkelwagen. Deze herkent een gewicht verschil.
Scan product , gewicht komt overeen met gescand artikel -> akkoord laat in winkelwagen liggen.
Eind gewicht komt overeen met gescande artikelen -> akkoord je kunt afrekenen.
Afgerekende artikelen -> RFID uitgeschakeld

Persoon nog items in tas of jas -> RFID niet uitgeschakeld -> alarm

(Wellicht zelfs nog extreem met gewicht persoon voor dat hij binnenkwam en dat hij weggaat.)
Metalfreak @mrPopo3 april 2024 09:38
Zoiets gebruikt de Lidl nu in hun zelfscan, maar dan bij de kassa. Enorm onhandig systeem met veel haken en ogen (verse groente die je per stuks betaalt zoals een paprika of prei bijv. kan nogal per stuk van gewicht verschillen) waarbij nogal snel een tussenkomst van een medewerker nodig is. En je kunt je boodschappen niet al meteen in je tas of krat stoppen.
xorinzor @SkiFan3 april 2024 00:12
tegenwoordig zitten RFID tags al onder behoorlijk veel streepjescodes geplakt, let maar eens op als je een verpakking ziet waarop een barcode sticker zit
lanarhoades @xorinzor3 april 2024 11:17
Is in veruit de meeste gevallen geen RFID. Is gewoon een RF label die gebruikt word voor Electronic Article Surveillance (EAS) het enige wat zo’n label kan doen is de beveiligingspoortjes triggeren. Zo’n label heeft geen data opgeslagen want het is gewoon een platte spoel met een condensator in het midden. Dus het heeft geen identifier dus is geen RFID. De poortjes weten enkel dat er een RF label door heen komt maar niet welke product het is.

https://en.wikipedia.org/...onic_article_surveillance
Kevinp @SkiFan3 april 2024 10:25
Een RFID met scanner waar je langs moet....

Hebben ze bij Amazon nog niet bij de Jumbo/AH in Nederland gekeken. Een goedkopere, iets minder goede, maar beter voor het milieu oplossing.

Een vaste handscanner op de kar en het probleem is opgelost. De techniek bestaat al. Alleen moet je de karretjes opladen. maar met een powerbank moeten die dingen makkelijk 1 dag mee kunnen.
Tintel @SkiFan3 april 2024 11:30
Maar product handling is ook niet gratis....

En een produkt heeft altijd al een verpakking nodig. Wegwerpen is steeds meer een issue maar ook niet onvermijdelijk.
Rex @SkiFan5 april 2024 15:48
Alle kledingstukken Inditex winkels (Zara, Oysho, Bershka, etc) hebben sinds kort allemaal individuele RFID tags. Hiermee kun je als klant bij een selfservice kassa je spullen neerzetten, en de kassa berekent meteen hoeveel je moet betalen, zonder dat je alle spullen één voor één hoeft te scannen.

Die paar cent per tag is niks in vergelijking met de miljoenen die ze aan personeel besparen.

Also, qua beveiliging is het ook beter voor de winkel, omdat ze per artikel kunnen zien wat betaalt is en wat niet. De kassa zet automatisch de beveiliging van de tags uit als je betaalt hebt.

[Reactie gewijzigd door Rex op 22 juli 2024 14:46]

SkiFan @Rex5 april 2024 15:55
Gemiddelde prijs bij Inditex is nogal wat hoger dan de productprijs in de supermarkt.
Rex @SkiFan5 april 2024 17:23
Er komt een moment dat de prijs van RFID tags zo laag, en de baten zo hoog zullen zijn, dat alle producten in de supermarkt RFID tags zullen krijgen.
SkiFan @Rex6 april 2024 20:03
Dat wordt al jaren gezegd, maar daar zijn we voorlopig nog niet. In de supermarkt komen ook een veelheid van supply chains samen.
Rex @SkiFan7 april 2024 11:46
Dat wordt al jaren gezegd, maar daar zijn we voorlopig nog niet.
Het is ook niet de "ver weg show" die jij insinueert. In de VS zijn sinds februari 2024 RFID tags verplicht op alle non-food producten die via Walmart verkocht worden. (Walmart is 's werelds grootste retailer.)

Het is een kwestie van tijd voordat het ook bij etenswaren verplicht wordt.

Het feit ook dat hele winkels (Zara, Decathlon, H&M) al overgestapt zijn, zegt ook wel veel over wat de nabije toekomst ons brengt.
NielsFL 2 april 2024 21:22
Als die high-tech termen om vervolgens te lezen dat er 1000+ mensen meekijken wat je in je mandje stopt. :+
JBVisual @NielsFL2 april 2024 21:35
Dat is wat mij ook verbaasde.
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat AI de beelden analyserende en hierop de acties uitvoerde. Maar mensen mee laten kijken…. Tja dan kan ik mij voorstellen dat het systeem duur is en gedoemd is te mislukken.
En dat te bedenken dat Amazon zo aan stuurt op hun AI platform.

Overigens lijken mij RFID tags op elk product ook geen goedkope oplossing. Zo drijf je de kostprijs van verpakkingen toch al snel met €0,50 per verpakking op. NOS los van de koolstof die hiervoor nodig is.
(Er vanuit gaan dat goedkope en kwetsbare koolstof tags gebruikt worden ipv de nog duurdere versies die een metaalsoort gebruiken)
mrmrmr @JBVisual2 april 2024 21:46
AI moet eerst "leren" voordat het iets kan, en daar zijn mensen voor nodig. Zonder goede input krijg je geen goede output. Als er veel mis gaat, en dat zal het geval zijn geweest, krijg je ontevreden klanten en vervuilde input.

In het algemeen is het vertrouwen in AI overdreven. Het is geen denkende machine.
YopY @mrmrmr2 april 2024 23:24
Maar dat ze na 6 jaar nog zoveel mensen nodig hebben... op dat moment zou het alleen kleine correcties nog moeten zijn.

Klinkt alsof het model nooit beter geworden is.
Minimise @YopY3 april 2024 00:48
Amazon staat meer bekend om zijn mechanical Turk, dan om baanbrekend onderzoek!
svd81 @YopY3 april 2024 15:50
Amazon heeft een Musk'je gedaan: de zelfrijdende auto komt volgend jaar, echt waar.
En intussen goede sier maken met hoe modern en vooruitstrevend je bent.

De modellen zijn gewoon nog niet goed genoeg voor dit soort heel erg gevarieerde taken, en gaan dat voorlopig ook niet worden.

Een computer snapt bijvoorbeeld ook niet dat een dansende persoon een mens is als ie alleen op wandelende mensen is getraind: een niveau van veralgermenisatie dat volkomen normaal is voor een menselijk brein maar ver boven de pet gaat van neural networks.
Kevinp @mrmrmr3 april 2024 10:27
Onze AI is zwaar gecensureerde data. Alles wat binnen komt om te leren word/werd in goedkope landen nagekeken/gemodereerd.

Het zelf lerend vermogen (filterend) vermogen wordt bepaald door goedkope arbeiders ipv door een slim programma.

kijk dit maar eens van Tegenlicht. En dan vorm zelf een mening hoe slim en open een AI model is.

https://www.vpro.nl/progr...2024/de-prijs-van-ai.html
svd81 @Kevinp3 april 2024 16:12
Zowiezo wordt er meestal gewerkt met supervised learning ipv unsupervised learning. Omdat supervised learning meestal betere resultaten geeft.

Supervised learning houdt in dat een persoon van te voren een gigantische bak data moet labelen.
En dat labelen kun je dus niet door de computer laten doen. Alhoewel sommigen dat toch proberen om kosten te drukken: die gebruiken unsupervised learning om labels te maken en daarna de gelabelde data als input om hun supervised learning model te trainen (maar dat word al snel een garbage in = garbage out verhaal).

Met een paar captcha kom je er allang niet meer, dus zitten ze in de Global South druk te labelen voor nog geen 10 euro per dag (overigens wel een betere baan dan voor 2 euro per dag zwoegen als dagloner in de hete zon)
jongetje @mrmrmr3 april 2024 07:42
Als het niet zelf kan leren is het geen AI.
Alleen moet alles en iedereen "iets met AI" omdat dat klanten/aandacht oplevert.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 14:46]

dez11de @jongetje3 april 2024 12:39
Als het niet zelf kan leren is het geen AI.
Onderbouw of corrigeer.
jongetje @dez11de3 april 2024 14:32
Het gaat erom dat AI zichzelf kan aanpassen door te leren van fouten of zelfs oplossingen bedenkt als er iets fout gaat.

Deze systemen doen gewoon: vliegtuig komt aan, en de gemiddelde tijd totdat hij aan de gate staat is X en uitladen duurt Y en intern transport naar de band Z. X + Y + Z = wachttijd en stuur die naar scherm.

Als het systeem niet zichtzelf corrigeert, aanpast (en volgens de definitie creatief is). Dan is het geprogrammeert voor een bepaalde taak. Is niets mis mee maar is geen AI.

AI zou bijvoorbeeld op koningsdag een oranje achtergrond op de schermen tonen zonder dat dat hem verteld is.
dez11de @jongetje4 april 2024 17:58
Je kunt niet zomaar zelfverzonnen definities aan woorden gaan toekennen.
Toegegeven: AI is een niet al te duidelijk gedefinieerde term, maar dat AI perse zelf-lerend zou moeten zijn is geen gangbaar onderdeel van een definitie.
jongetje @dez11de4 april 2024 19:29
Definitie van artificiële intelligentie (of kunstmatige intelligentie) AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit


Als het niet lerend is, wat is dan de artificiële intelligentie? Dan is het toch gewoon een geprogrammeerd programma.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 14:46]

svd81 @jongetje3 april 2024 15:58
Een AI kan alleen iets leren als mensen het input geven. Of verwacht jij dat een algoritme uit de computer kruipt om zelf in het groene gras naar data te zoeken 🥴

Dit soort systemen zijn meestal gebouwd op een neural network dat wordt gevoed met filmpjes (waarbij elk pixel in elk frame wordt omgezet in een gigantische matrix met 0-en en 1-en, dus doorgaans zwart-wit filmpjes met relatief weinig pixels want anders wordt die matrix wel heel erg groot)
jongetje @svd813 april 2024 16:25
Het hele idee is dat je AI toegang heeft tot enorm veel data en hier zelf conclusies uit kan trekken en zelf gaat leren. Anders is het geen AI maar gewoon een geprogrammeerde actie.

Voorbeeld:
Als je AI miljoenen boeken geeft en miljoenen boekverslagen. Dan kun je AI een nieuw boek geven en die daar een boekverslag over laten schrijven.
Rovig @NielsFL3 april 2024 05:29
Dat verbaasde mij ook. Even opgezocht hoeveel van die winkels er zijn, maar dat zijn er ook maar iets van 150... Kan dus zomaar 10 man per winkel meekijken

"Today, Just Walk Out technology is available at more than 70 Amazon-owned stores, and at more than 85 third-party locations across the U.S., UK, and Australia."

Zit me nu wel af te vragen of Amazon dan ook ergens in India een gebouw heeft staan waarbinnen mensen zelfrijdende autos aan het besturen zijn?
PdeBie @Rovig3 april 2024 06:37
Amazon road simulator? :+

En dan ook mensen voor de bezorgrobotjes.
mr_evil08 @NielsFL3 april 2024 08:36
Dat wisten ze ook al via de gewone kassa. ;-)
snaggyheadshot @NielsFL3 april 2024 20:18
Dit verklaart wel direct waarom het in de VS even duurde voordat je de kassabon kreeg en tot het afgeschreven werd van je creditcard. Heel apart. Kan mij herinneren in 2019 dat het toen wél realtime gebeurde allemaal.
rutje1 2 april 2024 21:33
In Utrecht heb je een Aldi filiaal die op dezelfde manier werkt. Leuke ervaring om te bezoeken. Het is er uitgestorven doordat een creditcard vereist is. Het werkte op een te veel geteld yoghurtbakje na.

De cameras die aan het plafond bevestigd zijn zijn niet storend, een normale winkelervaring

Inmiddels hebben ze blijkbaar al een aantal aanpassingen doorgevoerd: https://www.duic.nl/algem...k-gewoon-met-pin-betalen/

[Reactie gewijzigd door rutje1 op 22 juli 2024 14:46]

Llopigat @rutje12 april 2024 21:42
De cameras die aan het plafond bevestigd zijn zijn niet storend, een normale winkelervaring
Voor jou niet wellicht. Voor veel anderen wel.

Zeker omdat ze ongetwijfeld veel meer bijhouden dan de produkten die je pakt, want data = geld.
BRAINLESS01 @Llopigat2 april 2024 21:51
Maar die camera's hangen toch ook al in alle andere supermarkten? Er hangen er misschien een paar extra bij, maar met de camera's die de gemiddelde supermarkt nu heeft kun je ook wel zien wat iemand uit het schap pakt. Zover ik weet gebruiken ze dat al 20+ jaar om diefstal te ontdekken.
Llopigat @BRAINLESS012 april 2024 22:02
Dat iets nu al gebeurt, betekent niet dat dat het op zich al helemaal okee maakt en dat het prima is om er veel zwaarder op in te zetten met bijv. beeldherkenning dat momenteel in Europa sterk gereguleerd is.

Winkels deden ook volop aan bluetooth tracking (nieuws: Dixons, MyCom en iCentre volgen klanten door peilen wifi-signaal) en daar zijn winkels zoals de Dixons ook hard op afgerekend. Helaas sluit de overheid zichzelf weer uit (zie schiphol) maargoed hypocrisie is Nederland niet ongewoon.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:46]

Tintel @BRAINLESS013 april 2024 17:17
Ja, die camera's hingen er al.... maar daar zat dus geen non-stop interpretatie achter. Was ook niet helemaal top maar okay. Je bent tenslotte in hun winkel. Echter dat wil niet zeggen dat ze mijn gedrag mogen analyseren zodat ze hun manupilatieve acties kunnen bijsturen.
Daarom is het zo'n moeilijk verhaal dat privacy - dieven hebben er geen recht op maar de rest van de mensen dus wel.
STFU @Llopigat2 april 2024 21:54
Ik ben bang dat elke supermarkt dat doet, want ook normale supermarkten hangen stampvol met camera's.
kozue @STFU2 april 2024 22:18
Beelden opnemen ter beveiliging om later terug te kunnen kijken, of beelden analyseren en iedereen profileren, zijn natuurlijk 2 compleet verschillende dingen. Ik zou geen stap zetten in zo'n datamining supermarkt. Ik kom er om boodschappen te kopen, niet om hun aan data te helpen.
Goldwing1973 @kozue2 april 2024 22:36
En hoe weet jij of de camera’s gebruikt worden voor beveiliging of profilering?
Ook de camera’s in een “gewone” supermarkt kunnen gebruikt worden voor profilering terwijl jij denk dat het voor beveiliging is.
YopY @Goldwing19732 april 2024 23:23
Goeie vraag, dat kun je niet weten; echter, ik hoop dat het niet legaal is om die beelden zomaar voor iets anders te gebruiken, of bijvoorbeeld naar Amazon in de VS te sturen voor analyse.

Het zal waarschijnlijk wel gebeuren. In theorie komt er dan een klokkenluider oid waardoor de privacy-organisaties ze op de vingers tikt.
STFU @kozue3 april 2024 01:21
Met een klantenkaart zoals bijvoorbeelde de bonuskaart van de Appie wordt per definitie een profiel van je bijgehouden. Ik zou er echter niet gerust op zijn dat dat niet gebeurt als je géén klantenkaart hebt. Als je pint ipv met contant geld betaalt is het in ieder geval zeer makkelijk om een soortgelijk profiel aan te maken.
Ik weet niet wat de wet hierover zegt, maar het zou me niet verbazen als bedrijven via een loophole toch een profiel van je bij mogen houden. Bijvoorbeeld als ze beloven dat het niet aan jouw naam gekoppeld is.

[Reactie gewijzigd door STFU op 22 juli 2024 14:46]

bzzzt @STFU3 april 2024 09:22
AVG zegt dat bankrekening nummers ook persoonlijk identificeerbare informatie is (net als bv IP adressen, vandaar de cookiewet).
Misschien dat ze nog iets slims met een hash proberen, maar je mag die nummers niet zomaar opslaan.
kozue @STFU3 april 2024 12:43
Dat is ook precies waarom ik niet aan bonuskaart doe. Ik vraag altijd aan de kassa om er "een te scannen". En dat doen ze ook altijd. Heel af en toe willen ze m perse mee geven. Prima. Beland ie bij de uitgang in de vuilnisbak. En ik betaal vrijwel altijd contant (tenzij ik net toevallig te weinig bij heb). Ik weet dat een hoop mensen dat niet doen, en het zelfs hip is om niet eens meer een pinpas mee te nemen maar er blind op te vertrouwen dat je overal wel even je telefoon tegenaan kunt houden, maar je hebt nog steeds de keuze. Helaas verpest het gros het voor degenen die nog wel wat om hun privacy geven door maar blind mee te gaan in alle hippe tech-trends. Als teveel mensen daaraan meedoen wordt jouw manier al snel een ondergeschoven kindje of zelfs afgeschaft en móet je wel meedoen met jezelf laten tracken door jan en alleman.
kozue @pcxs4 april 2024 09:17
Ik denk dat jij degene ben die het niet snapt. Jij kan mij paranoïde vinden, maar ik vind jou een struisvogel.

- Waar het geld op de rekening vandaan komt heeft de winkel niks mee te maken. Die zien mijn andere transacties niet. Het gaat er om hoeveel informatie je weggeeft per partij. Hoe minder hoe beter. Dat er geld op mijn rekening wordt gestort door m’n werkgever wil niet zeggen dat ik dan maar álles via de bank moet doen. Het is geen alles of niets.

- Nee ik heb geen social media. Ik installeer nooit apps van commerciële partijen. Ik bestel alleen iets op internet als het echt niet meer in een fysieke winkel te krijgen is (oftewel gedwongen wordt door anderen die bepaalde fysieke retail onmogelijk hebben gemaakt door zelf alles via internet te doen). Dus je doet allemaal aannames over mij die niet kloppen.

- Die frietzaak kijkt naar verkopen, die houdt geen profielen bij van al hun klanten. Niet alleen hebben ze daar de middelen niet voor, het levert ze ook geen voordeel op. Als kaassoufflés niet verkocht worden merken ze dat gauw genoeg in hun inventory management en gaat het uit het assortiment. Geen tracking voor nodig.

- De hele reden dat ze überhaupt klantkaarten hebben is om je te profileren. Al je aankopen worden aan die kaart gekoppeld en ze weten over 10 jaar nog steeds wat jij vandaag hebt gekocht. Als je dat niet snapt moet je je maar eens gaan verdiepen in die dingen. Dit is namelijk hun enige bestaansrecht. Waarom een klantenkaartsysteem onderhouden als ze niks op persoonlijk niveau doen? Dan kunnen ze net zo goed hun sales statistieken erbij pakken en ze de kosten van die kaarten besparen. Waarom denk je dat AH zo graag wil dat je m gaat registreren met naam etc?
pcxs @kozue4 april 2024 15:02
Ik weet hoe het werkt maar ieder mens weet dat een klantenkaart dingen bijhoud.
Maar wat jij niet wil snappen is dat die winkel niet op jouw naam kan gaan kijken wat jij gekocht hebt.
Het enigste wat het kan doen is kijken welke doelgroep wat koopt en daar het assortiment op aanpassen dat is het doel.

Niet om te kijken of pietje vorig jaar condooms heeft gekocht en welke maat, maar wel hoeveel mensen daadwerkelijk dat gekocht hebben zo werkt het systeem.
En ja als je je kaart registreert is het natuurlijk data om jou reclame te kunnen sturen gericht op jouw aankopen.

Maar ze gaan echt niet door miljoenen klanten spitten om te kijken wat jij 10 jaar geleden hebt gekocht als je dat denkt zou ik eerder hulp zoeken bij een psychiater vanwege paranoia
TomONeill @Llopigat2 april 2024 21:51
Echt ja. Noem me preuts, maar ik zou daar als vrouw niet graag rondlopen als ik in mijn topje winkel.
Tintel @TomONeill3 april 2024 17:19
Maar precies dat gevoel is dus niet voorbehouden aan vrouwen cq. mensen die aantrekkelijk zijn. Jezelf bekeken voelen is niet goed. Terwijl andersom het niet verkeerd/fout is als iemand naar je kijkt.... zolang jij degene ook maar kan zien denk ik dan en zelfs dan is dit niet altijd prettig.
pcxs @Llopigat3 april 2024 13:01
Nee maar diezelfde klagers zitten wel heel de dag op Facebook etc om te vermelden waar ze weer gescheten hebben etc.
Die camera's houden niks anders bij ik installeer ze zelf nl ook regelmatig, betaal jij alles en je jat niks is het beeld gewoon weg, jat je wat word het beeld meteen weggeschreven en bewaard voor politieaangifte.

Waarom zo angstig heb je niks te verbergen dan heb je niet zo'n angst.
Toevallig vanmorgen nog bij drogisterij waar we bezig waren 1 man allemaal heen en weer lopen kijken waar camera's hangen en jawel hoor dure make up inladen in een geprepareerde jas, hij had alleen 1 camera niet gezien en die filmde meteen alles wat er in zijn jas verdween.

Politie al gebeld en hij loopt de kassa langs en politie had hem meteen in hun handen 750 euro gejat.
Dus zolang er dieven zijn moet je alles beschermen of betaal jij uiteindelijk straks nog meer omdat iemand het moet betalen
Llopigat @pcxs3 april 2024 16:22
Die camera's houden niks anders bij ik installeer ze zelf nl ook regelmatig, betaal jij alles en je jat niks is het beeld gewoon weg, jat je wat word het beeld meteen weggeschreven en bewaard voor politieaangifte.
Dat zeg jij ja, maar wie ziet daar op toe die ik kan vertrouwen?
Waarom zo angstig heb je niks te verbergen dan heb je niet zo'n angst.
Ik dacht dat we die drogreden toch wel aangepakt hadden tegenwoordig? De wens om privacy heeft niks te maken met of je iets te verbergen hebt. Ik heb nog nooit iets uit een winkel gestolen.

Het is ook geen angst maar meer haat dat overal alles vastgelegd moet worden.
Dus zolang er dieven zijn moet je alles beschermen of betaal jij uiteindelijk straks nog meer omdat iemand het moet betalen
Er zullen altijd dieven blijven maar de bescherming werkt blijkbaar ook niet voldoende.

Het probleem is gewoon dat er te weinig personeel is. Bovendien krijgen die dieven teveel kansen van de rechter waardoor ze het blijven doen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:46]

pcxs @Llopigat3 april 2024 19:29
Dat zeg jij ja, maar wie ziet daar op toe die ik kan vertrouwen?
Wie zegt jouw dat de gemeente en overheid hun camera's op straat niet ergens anders voor gebruiken of je buurman met zijn camera.
1. kost het veel te veel opslag en 2 is dat niet het doel van die camera's en dat zal het nooit worden ook.
2. kost diefstal gewoonweg teveel van 1 klant weet ik dat het wekelijks 10.000 euro kostte aan diefstal.
Het probleem is gewoon dat er te weinig personeel is. Bovendien krijgen die dieven teveel kansen van de rechter waardoor ze het blijven doen
Personeel mag en kan niks doen, politie kan op pakken maar zonder bewijs kan je niks, dat de rechters daarnaast te laag straffen of vrijlaten heeft niks met de camera's te maken.
Er zullen altijd dieven blijven maar de bescherming werkt blijkbaar ook niet voldoende.
Nee vandaar camera's ik zie ook liever dat een dief meteen 380V op zijn donder krijgt maar dat mag ook niet
TV_NERD @rutje12 april 2024 21:40
Dat een CC/DC vereist is, is met de uitfasering van Maestro toch geen probleem meer? Of is het echt alleen een CC en geen DC?
chezrene @TV_NERD2 april 2024 22:28
Je kan tegenwoordig gewoon pinnen, maar belangrijker: je hoeft de Aldi-app niet te installeren voor binnenkomst. Het hele concept is omgegooid.

[Reactie gewijzigd door chezrene op 22 juli 2024 14:46]

chezrene @rutje12 april 2024 22:26
Sorry hoor, maar wat je schrijft is gewoon niet waar. Ondanks dat je een toevoeging hebt gedaan aan je oorspronkelijke bericht, blijkt dat je al lang niet meer in de winkel bent geweest.

Je kan inderdaad al een behoorlijke tijd met pin betalen en daardoor loopt de zaak ook een stuk beter. Maar niet alleen de creditcard, maar de hele flow is dus aangepast: je kan gewoon binnenlopen zonder de app te installeren en scant de app eventueel pas bij de uitgang of je rekent af bij een zelfscankassa waar je producten al vooringevoerd staan en waar je gewoon kan pinnen. Mijns inziens een best goed concept, het werkt niet perfect, maar het is al een stuk gebruiksvriendelijker geworden en dus ook aantrekkelijker voor ad hoc klanten.

[Reactie gewijzigd door chezrene op 22 juli 2024 14:46]

Bux666 @rutje13 april 2024 00:07
Dat zijn ze in Eindhoven ook aan het doen: https://www.ed.nl/eindhoven/in-deze-supermarkt-zien-duizend-camera-s-wat-jij-in-je-mandje-legt-of-in-je-jaszak-stopt~af097ae3/ (achter account).
In de buurt en op FB deelgroepen wordt al heel duidelijk gemaakt dat men daar niet van gediend is. Ik vermoed dat deze winkel, die eerst aardig liep, heel snel heel leeg zal zijn... Hoe het dan zit met de dure investering van die 1.000+ camera's en de ontslagen kassamedewerkers zal wel weer niet bekend worden gemaakt.
Floris4970 2 april 2024 22:17
Ik heb een tijd voor een bedrijf gewerkt in deze markt. En het is heel lastig dit winstgevend te maken. Dat nu (een van) de grootste speler(s) het concept van AI helemaal laat vallen is wel opmerkelijk. Het was dan dus blijkbaar echt duurder om het met beeld herkenning te doen.

Er zijn 2 systemen:
- Cameras in je winkelwagen
- Cameras op het plafond (plus soms weegschaal in schappen)

^ Amazon had beide systemen.

Maar je kan je AI modellen tot wel 98% goed hebben. Een 2% loss is enorm voor een supermarkt. En je kan de klanten er niet op aanspreken.

En als je geen grote speler als Amazon bent (die een eigen supermarkt heeft) krijg je al je leveranciers echt niet zo ver om overal RFID tags op te plakken.

Winkels zijn ook veel geïnteresseerder in het verlagen van loss (lees diefstal) dan de voordelen voor de klant zelf: het snel de winkel weer uit zijn en niet in de rij wachten.

Ik snap dus eigenlijk wel dat ze nu naar RFID grijpen. Het is snel en redelijk foutloos. Maar duur. Onder de streep nu toch blijkbaar goedkoper.
Tintel @Floris49703 april 2024 17:47
En RFID biedt extra voordelen toch? Je kan er ook mee 'zien' of het produkt onder de jas wordt vervoerd... Iets wat een camera heel moeilijk kan zien omdat blokkeren van beelden nu eenmaal vrij makkelijk is.

Naast de kosten speelt ook de hogere betrouwbaarheid mee richting de klant - de kans op false positives is ook kleiner. Maar ja - niet alle produktie lijnen zijn 'even snel' ingericht op RFID tagging.
Floris4970 @Tintel3 april 2024 19:29
Buiten dat niet iedere productielijn zo snel is aangepast voor tags heb je een hele hoop verschillende partners op een lijn te krijgen over wat voor tags je gaat gebruiken enz enz. Ik denk dat Amazon groot genoeg is om te zeggen. "Je zoekt het maar uit over de komende 6 mnd hoe je het voor elkaar krijgt. Maar als je het niet hebt verkopen we je spullen niet." (En als ze de producten niet kunnen missen dan gaan ze zelf wel plakken)

Een stukje zilverpapier doet trouwens wonderen om het product niet te laten scannen met RFID. Het blijft een kat en muis spel.
Tintel @Floris49704 april 2024 13:23
zilverpapier
Ja, dat is waar maar we moeten we terug zien te komen op een punt waar diefstal onacceptabel is (en niet zoals nu...). Het is nooit echt goed te praten maar het is nu afgegleden naar "maar de grote bedrijven stelen zelf ook" of naar "ik moet toch wat". Maar dit is een gevolg van de steeds groter wordende tegenstellingen van arm en rijk. Geen reden om diefstal goed te praten maar we zijn een flink stuk verwijderd van een handelaar/producent iets gunnen.
Floris4970 @Tintel4 april 2024 13:26
op een punt waar diefstal onacceptabel is
Zoals in Japan, waar het mij verbaasde dat je in een Apple Store in centrum Tokyo een iPhone gewoon even mee naar buiten kan nemen of voelen hoe hij in je broekzak past omdat ze niet met een staaldraad vast zitten aan de tafel.
Jeoh 2 april 2024 23:58
Dus uiteindelijk bleek het geen Artificial Intelligence maar Anonymous Indians te zijn :+
Tintel @Jeoh3 april 2024 17:49
Die onderling misschien Chatten.... :9

(en ook een bias vormen... :X )
Roel1966 3 april 2024 00:44
omdat op de achtergrond duizend medewerkers in India op basis van de beelden de juiste aankopen moesten toewijzen aan de juiste klanten.
Hier sta ik wel even van te kijken maar dit toch niet echt iets met automatiseren te maken heeft. En tja er zal dan maar een foutje gemaakt zijn en je opeens een giga rekening gepresenteerd krijgt.

Dan vind ik de zelfkassa's op zich toch een veel betere manier en ik daar ook wel eens vaker gebruik van gemaakt heb.
Tintel @Roel19663 april 2024 17:51
Maar het kan toch niets meer zijn dan een opstapje voor een AI? Ergens moet een mens vertellen wat verdacht is e.d.
Alleen als het te lang duurt en de betrouwbaarheid laag blijft dan is het een doodlopend spoor.
Roel1966 @Tintel3 april 2024 18:56
Dat staat er nergens bij dat het om een soort van training voor AI zou gaan, en tja lijkt mij ook bijna onmogelijk. Er zullen dan niet elke dag dezelfde klanten binnenlopen en het dan jaren zou duren eer alle gezichten van klanten herkent zijn.
Arcticwolfx 3 april 2024 09:43
Dus met al die ingebouwde technologie, kwam het er feitelijk op neer dat mensen toekijkend door een camera alsnog handmatig de producten moesten toewijzen aan een klant?

Wel weer erg grote kloof tussen "innovatieve" theorie en praktijk.
GoT.Typhoon 2 april 2024 21:30
Wat een farce, weinig AI aan dus.
jojomojo @GoT.Typhoon2 april 2024 23:13
Had ook die gedachten toen ik gister las dat de Full Self Driving BETA can Tesla dus eigenlijk gewoon heel veel code is aan verkeersregels en dat pas bij de nieuwe versie, Supervised ipv BETA, daadwerkelijk gebruik gaat worden gemaakt van de vele data aan beelden die ze hebben.
rickvdvulkaan 3 april 2024 00:12
In zo'n "just walk out" systeem, aan wie moet ik dan mijn cash geven?
njitter @rickvdvulkaan3 april 2024 06:02
Niemand. Je komt daar alleen binnen door je creditcard te scannen of je Amazon klanten pas.
Fraggert @rickvdvulkaan3 april 2024 11:53
wordt gewoon een winkelvoorwaarde als je daar gebruik van wilt maken, kan alleen op CC of klantenpas o.i.d..
codebeat 2 april 2024 22:19
Begrijp al dat ge-automatiseer niet hoor. Willen ze al het sociale weghalen? Lekker gezellig maar niet heus. Fijn dat het is mislukt. Tja, met zoveel investeerders die je op de been houden, terwijl je als normaal bedrijf normaal gesproken al dood bent, dan kun je nog eens wat proberen. Koop per definitie niet bij Amazon en dat zou iedereen moeten doen.
Floris4970 @codebeat2 april 2024 22:28
Ja, vroeger maakte je nog wel eens een praatje bij de supermarkt. Maar sinds de zelfscan zit dat er ook niet echt meer in.

En volgens mij is dat voor heel wat ouderen een belangrijk sociaal contact. Elke dag even naar de supermarkt. Maar als ze zometeen bij een robot winkelen en dan thuis allen tegen de robot hond kunnen praten...

Het mag van mij allemaal wel weer wat menselijker. Sommige dingen zou je inderdaad niet moeten willen automatiseren.
Ortep @Floris49702 april 2024 22:30
En volgens mij is dat voor heel wat ouderen een belangrijk sociaal contact. Elke dag even naar de supermarkt. Maar als ze zometeen bij een robot winkelen en dan thuis allen tegen de robot hond kunnen praten...
Het heeft weinig met ouder te maken. Denk je echt dat je als 75 jarige een goed gesprek kan voeren met een 18 jarige achter de kassa?

Ik ben blij dat ik dat niet meer hoef. Boodschappenlijst maken op mijn telefoon. Met mijn telefoon scannen in de winkel zodat de lijst wordt afgevinkt. Telefoon even bij de betaal automaat houden en naar buiten lopen. HEERLIJK

[Reactie gewijzigd door Ortep op 22 juli 2024 14:46]

Floris4970 @Ortep2 april 2024 22:51
Ja, het is dus niet voor iedereen ;)
PdeBie @Ortep3 april 2024 06:44
[...]


Het heeft weinig met ouder te maken. Denk je echt dat je als 75 jarige een goed gesprek kan voeren met een 18 jarige achter de kassa?
Ik heb vroeger jarenlang als bijbaan op de AGF afdeling gewerkt en elke ochtend vlak na openingstijd stond er een oud mevrouwtje binnen voor haar dagelijkse boodschapjes.

Hele gesprekken heb ik met haar gehad, jarenlang. Kreeg zelfs een cadeau van haar toen ik zei dat ik later die maand ging stoppen, omdat mijn studie erop zat en ik fulltime aan de slag ging. O+
Tintel @Ortep3 april 2024 17:56
Social contact heeft toch niets te maken met 'age-gaps'?

Social contact is ook niet meteen een gesprek voeren. Dat is gedag zeggen en bedanken en een prettige dag wensen. En dat is toch iets wat sommige mensen meer dan anderen nodig hebben en sommige mensen hebben elders hun sociale interactie al beleefd en zullen (net zoals jij waarschijnlijk), zeggen dat het inkopen in de supermarkt met zo min mogelijk contact ook goed is.
Maar toch is het overgrote deel van de mensen een sociaal wezen en dus is het compleet weglaten ervan, geen goed idee.
En het omgekeerde(?) bewijs hiervan is misschien wel de enorme hoeveelheid social media.... welliswaar een beperkte interactie maar heel veel mensen zijn er erg gevoelig voor en zoeken het ook echt op.
walkstyle @Floris49702 april 2024 23:46
Toch zie ik niemand die bij de Mac Donalds liever naar binnen loopt, dan tegen een praatpaal praat bij de Mac Drive.
Minimise @walkstyle3 april 2024 00:51
Genoeg die dat wel doen!
PdeBie @Minimise3 april 2024 06:41
Maar niet voor een praatje met anderen
Guise @walkstyle3 april 2024 09:36
Dit voorbeeld gaat al niet meer op omdat binnen bij de Mac 90% van de gasten de "bestelzuil" gebruikt. De gemiddelde McDrive-bezoeker heeft meer human interaction dan de klant die naar binnen loopt.
Tintel @walkstyle3 april 2024 17:58
Waarom niet? Bij beide routes is het toch soms druk? En beide routes hebben voor- en nadelen.

En dat is niet alleen vanwege de wel/niet/minder/meer sociale interactie maar ook andere factoren spelen meer natuurlijk.
jongetje @Floris49703 april 2024 07:49
Dat zijn ook echt van die diepgaande gesprekken bij de kassa:
- Heeft u een bonuskaart
* ja -klant toont bonuskaart-
- Wilt u contant betalen of pinnen
* Nou ik wil graag contant betalen want dat vind ik prettiger
- Dat is prima, dat is dan Xeuro en Ycent
* Alstublieft, hier is wat geld
- Heeft u er nog 10 cent bij?
* nee helaas niet
- Cassiere telt het wisselgeld terug
* dankuwel
- Spaart u nog voor een gratis pen?
* Ja graag, heeft u er een nieuwe spaarkaart bij?
- Alstublieft, Fijne dag verder
* U ook

als dat het hoogtepunt van de dag is...

Maar even serieus, ga er maar aanstaan als supermarkt manager om voldoende personeel te vinden die achter de kassa wilt zitten. Kunnen we doen alsof dit allemaal banen kost, maar het is al enorm lastig om personeel te vinden.
Blorgg @jongetje3 april 2024 08:30
Maar even serieus, ga er maar aanstaan als supermarkt manager om voldoende personeel te vinden die achter de kassa wilt zitten. Kunnen we doen alsof dit allemaal banen kost, maar het is al enorm lastig om personeel te vinden.
Het probleem is dat de werkgever er niet genoeg voor wil betalen om makkelijker personeel te vinden. Het mag allemaal niets kosten. En dat terwijl de prijzen onlangs nog zo enorm zijn verhoogd vanwege de winstcorrectie inflatie
jongetje @Blorgg3 april 2024 08:48
Dat is natuurlijk altijd een issue.
Als je die principes hebt dat je wilt dat iemand er een goede boterham aan overhoud dan moet je je booschappen bij een kleine lokale supermarkt doen (netzoals "vroeger" iedereen ook gewoon naar de bakker ging voor brood, naar de slager voor vlees, melk via de melkman, kaas bij de kaasboer etc.). Maar dat doen veel mensen ook niet omdat je dan meer geld kwijt bent...

Iedereen wil het beste en dat die mensen meer geld verdienen, beter voor het milieu ed.. Maar zodra het (iets) meer kost bestellen we massaal bij Aliexpress, Temu, Amazon, Shein en is dat opeens niet meer belangrijk omdat je "anders een dief bent van je eigen portemonnee".
Tintel @Blorgg3 april 2024 18:01
Dat is het werkelijke probleem - eenmalig uitgeven aan duur ICT systeem is veel beter/ financieel voordelig.
Menselijke arbeid is kostbaar, moeilijk te krijgen soms en ook nog eens minder betrouwbaar.

Dat is de reden dat ze het weg willen 'optimaliseren'.
pcxs @Blorgg3 april 2024 20:04
Het probleem is dat de werkgever er niet genoeg voor wil betalen om makkelijker personeel te vinden. Het mag allemaal niets kosten. En dat terwijl de prijzen onlangs nog zo enorm zijn verhoogd vanwege de winstcorrectie inflatie
Maar de andere kant vergeet jij ook te benoemen dat de huidige generatie gewoonweg te lam is om te werken, liever 20 uur werken anders worden ze moe en hebben ze geen tijd meer maar wel voor 40 uur betaald willen worden.

Laatst had ik zo'n sollicitant wilde netto 3000 verdienen om 9 uur beginnen en uiterlijk 14 uur naar huis.
Dat het soms om 6 uur wegrijden is en eindtijd onbekend vond die persoon niks terwijl het goed betaald word incl hotel indien nodig overuren betaald noem maar op.
Wilde ook een auto hebben nou je snapt dat zo 1 gewoonweg niet aangenomen word met zo'n instelling.

[Reactie gewijzigd door pcxs op 22 juli 2024 14:46]

Blorgg @pcxs3 april 2024 21:41
Maar de andere kant vergeet jij ook te benoemen dat de huidige generatie gewoonweg te lam is om te werken, liever 20 uur werken anders worden ze moe en hebben ze geen tijd meer maar wel voor 40 uur betaald willen worden.

Laatst had ik zo'n sollicitant wilde netto 3000 verdienen om 9 uur beginnen en uiterlijk 14 uur naar huis.
Dat het soms om 6 uur wegrijden is en eindtijd onbekend vond die persoon niks terwijl het goed betaald word incl hotel indien nodig overuren betaald noem maar op.
Wilde ook een auto hebben nou je snapt dat zo 1 gewoonweg niet aangenomen word met zo'n instelling.
Nee hoor, ik was gelukkig niet vergeten om een hele generatie over een kam te scheren omdat jij een brakke sollicitant hebt gehad.

Doe ff normaal zeg.
pcxs @Blorgg3 april 2024 21:46
Nee hoor, ik was gelukkig niet vergeten om een hele generatie over een kam te scheren omdat jij een brakke sollicitant hebt gehad.
Het is niet een hele generatie je hoort het ook van andere ondernemers dat de huidige generatie zo is, veel salaris willen maar zo min mogelijk werken.

Daarom krijgen ze steeds minder personeel dat is geen aanname maar een feit.
Gelukkig zijn er ook anderen die wel willen maar die kan je op 1 hand tellen.

Jammer dat het zo is maar het is wel de realiteit
mr_evil08 @Floris49703 april 2024 08:46
Jumbo heeft nog de koffiehoek maar zie daar nooit mensen.

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