ALDI start volgend jaar met afrekenen via sensoren en camera's in winkel Utrecht

ALDI gaat begin 2022 als test een kassaloze winkel openen in Nederland. Deze winkels moeten gaan werken met sensoren die detecteren welke producten de klant pakt. Met een speciale app kan die vervolgens afrekenen.

De sensoren in de winkel volgen enkel de bewegingen van de klant en de producten, volgens ALDI. Zo wordt geregistreerd welke producten klanten in hun winkelwagens stoppen, waarna er aan het eind van de rit via een ALDI-app betaald kan worden. Het bedrijf zegt dat er door het systeem geen gebruik wordt gemaakt van gezichtsherkenning of 'andere biometrische kenmerken'.

De eerste ALDI-winkel waarin dit concept wordt getest, bevindt zich in Utrecht. Vanaf begin 2022 kunnen klanten bij de winkel met een oppervlak van vijfhonderd vierkante meter op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat kassaloos boodschappen doen.

Albert Heijn begon in 2019 in Nederland te testen met kassaloze winkels. Die test was een stuk beperkter dan die van de ALDI. De Zaandamse AH-proefwinkel besloeg veertien vierkante meter, en was nog niet opengesteld voor klanten, alleen voor eigen werknemers. Voor Albert Heijn is de kassaloze winkel nooit veel verder dan die initiële testfase gekomen, hoewel er ondertussen wel met echte klanten wordt getest. In Amerika zijn er meer kassaloze winkels; Amazon opende er in 2018 voor het eerst een. Inmiddels heeft het bijna dertig van deze 'Amazon Go'-winkels in Amerika geopend.