AVM kondigt FritzBox 6690 Cable met docsis 3.1-ondersteuning aan

AVM heeft twee nieuwe routers aangekondigd, de FritzBox 6690 Cable en de FritzBox 4060. Beide apparaten ondersteunen Wi-Fi 6 en beschikken over een 2,5Gbit/s-ethernetpoort. De 6690 Cable ondersteunt daarnaast docsis 3.1.

De FritzBox 6690 Cable is volgens AVM het nieuwe topmodel met ondersteuning voor Wi-Fi 6, oftewel 802.11ax, bekabelde verbindingen en de kabelmodemstandaard docsis 3.1. Er zijn vier ethernetpoorten, waarvan een 2,5Gbit/s-poort en drie 1Gbit/s-poorten. Ook zijn er twee USB3.0-poorten. Voor Wi-Fi 6 zijn er vier antennes waarmee verbindingen via 5GHz tot 4,8Gbit/s en 2,4GHz tot 1,2Gbit/s mogelijk zijn.

De FritzBox 4060 is bedoeld om meer wifi-apparaten aan te kunnen sluiten dan de 6690 Cable. De 4060 heeft namelijk twaalf antennes en ondersteunt twee 2,4Gbit/s-netwerken via de 5GHz-band en een 1,2Gbit/s-netwerk op 2,4GHz. Verder is er een 2,5Gbit/s-poort, zijn er drie 1Gbit/s-poorten en is er een enkele USB3.0-poort. Het gaat daarnaast om de eerste router in de 40-serie met dect-ondersteuning, waarmee zes apparaten aangesloten kunnen worden. Eind 2021 komen de routers beschikbaar.