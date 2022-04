T-Mobile Thuis sluit smtp-poort 25 voor uitgaande mail per 4 oktober

Klanten van T-Mobile Thuis die nog mail versturen via poort 25 voor smtp moeten de instellingen van hun mailclient aanpassen. T-Mobile gaat namelijk per 4 oktober poort 25 voor uitgaande mail afsluiten.

Volgens T-Mobile wordt poort 25 nog maar beperkt gebruikt door T-Mobile Thuis-klanten. Het bedrijf adviseert de instellingen van e-mailclients aan te passen en daar de smtp-gegevens voor uitgaande mail via beveiligde tls-verbindingen in te voeren. Die instellingen verschillen per mailaanbieder. Klanten kunnen ook smtp.t-mobilethuis.nl als hostnaam invoeren, samen met de gegevens voor hun T-Mobile Thuis-mailaccount. Voor binnenkomende mail verandert er niets volgens T-Mobile.

Tcp-poort 25 is traditioneel de smtp-poort voor e-mail, maar internetproviders blokkeren deze meestal om spam tegen te gaan die mailservers van klanten al dan niet bewust via deze poort versturen. Blokkeren raakt dan ook meestal klanten met eigen mailservers. Voor het versturen van mail via versleutelde smtps, of smtp-over-ssl, had standaardisatie-organisatie de Internet Assigned Numbers Authority ooit tcp-poort 465 gereserveerd, maar definitieve standaardisatie bleef uit en die poort is alweer toegewezen aan een andere service. Inmiddels is poort 587 de poort voor smtp met tls, waarbij de cryptografische beveiliging optioneel starttls betreft.