'FritzBox-fabrikant AVM wordt mogelijk verkocht door oprichters'

AVM, de Duitse fabrikant achter de FritzBox-modems, wordt mogelijk verkocht. Dat melden ingewijden aan Duitse krant Handelsblatt. De oprichters van het bedrijf overwegen een verkoop van het bedrijf. Er is volgens de bronnen 'grote belangstelling'.

De oprichters van AVM werken momenteel aan de plannen voor een mogelijke verkoop, meldt Handelsblatt op basis van de anonieme bronnen. Amerikaanse zakenbank Lincoln gaat de mogelijke verkoop begeleiden en heeft een veilingsproces voorbereid. Het is echter nog onduidelijk of er een daadwerkelijke deal komt; dat gaat in ieder geval nog maanden duren, vertellen ingewijden aan de krant.

De krant meldt dat er veel interesse van private equity-investeerders in AVM is. Het bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 620 miljoen euro. De fabrikant zou 750 miljoen tot 1 miljard euro waard zijn. De netwerkfabrikant is momenteel nog in handen van zijn vier oprichters, die het bedrijf in 1986 opzetten toen ze nog student waren. De eigenaren verkennen nu hun verkoopopties.

"De oprichters en managing partners van AVM naderen de zeventig jaar", vertelt een woordvoerder van AVM aan Handelsblatt. "Het is belangrijk voor hen dat het succes van AVM doorgaat, ook als ze op een dag niet meer bij het bedrijf betrokken zijn. Ze hebben deze overgang al enige tijd gepland. Ze besteden actief tijd aan het bespreken van verschillende opties, zonder tijdsdruk." AVM bevestigt echter niet of er gewerkt wordt aan een verkoop: "De managing partners hebben besloten niet deel te nemen aan speculatie." Zakenbank Lincoln wilde niet reageren op vragen van de Duitse krant.

AVM is vooral bekend van zijn FritzBox-modems en -routers, maar maakt ook andere apparatuur, zoals accesspoints en smarthomeproducten. Het Berlijnse bedrijf is een van de marktleiders in Duitsland en is ook in Nederland populair. Het bedrijf telt tegenwoordig bijna 900 medewerkers.

AVM FRITZ!Box 7590 (Internationale versie)
Een AVM FritzBox

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 20:07
150 • submitter: summetje

14-09-2023 • 20:07

150

Submitter: summetje

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Reacties (150)

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t_captain 15 september 2023 07:39
Iemand anders waar het reken-lampje begint te knipperen?

In 1986 (37 jaar geleden) waren het studenten. Nu lopen de heren tegen de 70. In die tijd kon je kennelijk wat langer studeren :)


Over de bedrijfsovername: AVM is te groot om aan het zittende management te verkopen of onderhands aan een rijke familie.
Dan komt private equity in beeld.

Het waken is voor het schuldenberg scenario. Private equity partijen hebben er een handje van om flink te lenen voor een overname, en dan direct na het verwerven van de macht op naam ven het overgenomen bedrijf een flinke schuld aan te gaan waarmee ze zichzelf terugbetalen.

Soms brengt die schuld het bedrijf op de rand van de afggrond. Ik moet denken aan NXP na de overname door KKR. Gaat het goed (stijgende omzet en dalende rentelast), dan is het pure winst voor de PE partij. Gaat het fout, zij hebben reeds een flink deel van hun investering eruit. Het levert dus een riskante periode op.
CaptainKansloos @t_captain15 september 2023 09:29
Iemand anders waar het reken-lampje begint te knipperen?

In 1986 (37 jaar geleden) waren het studenten. Nu lopen de heren tegen de 70. In die tijd kon je kennelijk wat langer studeren :)
Aye! ;). Dat was ook mijn eerste gedachtengang.

Maar AVM maakt prima spullen is miin ervaring. Apparatuur gaat lang mee, zonder gedoe. Vond wel lange tijd de VPN oplossing een beetj ingewikkeld, maar ik begrijp uit de comments dat ze inmiddels ook WireGuard supporten.

Typische 'kost wat maar dan heb je ook wat' producten volgens mij.
kazz1980 @CaptainKansloos15 september 2023 22:39
Hier een huis vol AVM netwerkapparatuur. Ooit begonnen met xs4all router en steeds meer uitgebreid... maar werkelijk geen enkele van de apparaten (2 verschillende repeaters en 2 powerlines) werkt naar behoren... voortdurend uitvallende wifi en ook de powerlines vallen geregeld spontaan uit waar fysiek van het stroom halen de enige oplossing is. AVM heeft het al vaak geanalyseerd en doorgemeten (wel prima
klantenservice wat dat betreft!) maar kan geen verklaring vinden en raadt aan de producten te vervangen. Allen niet gek oud, maar ook niet meer onder garantie... is me nu te duur, maar ooit gaat die hele rotzooi de deur uit en gaat zeker niet vervangen worden door nieuwe Fritz producten.
Lievense @kazz198016 september 2023 02:53
Begin met het weggooien van de powerlines en trek kabels. Vaak makkelijker dan mensen denken. En goedkoper dan de de powerlines, win / win.
kazz1980 @Lievense16 september 2023 23:22
Geen loze leidingen in het huis en één van de verbindingen is naar een tuinhuis. Dus nee, dat gaat hem niet worden zonder een stevige verbouwing en het totaal plunderen van de bankrekening
beerse @t_captain15 september 2023 09:41
In 1986 student. Laat dat een 'eeuwige' student zijn van 26 jaar, dan zijn deze mannen van 1960. Dan zijn ze dit jaar dus 63 en de 60 gepasseerd. Daarmee onderweg naar de 70... Maar toegegeven het had relevanter geweest te vertellen dat ze de 60 gepasseerd zijn.
Adm.Spock @t_captain15 september 2023 14:53
De heren willen niet aan de hoogste bieder verkopen, maar aan de hoogste bieder die het bedrijf verder wil laten groeien zonder er schuldenberg in te stoppen.
Verwijderd @t_captain15 september 2023 21:25
Overnames door PE-bedrijven en aanverwante oplichters moeten door de AFM en vergelijkbare instellingen in andere EU-landen per definitie worden tegengehouden. Want inderdaad, meestal gaat het zoals jij omschrijft, en heb je in no time een failliet bedrijf en een heleboel ontslagen werknemers.
Sandor_Clegane @t_captain15 september 2023 13:21
Verkoop het aan de werknemers.
t_captain @Sandor_Clegane15 september 2023 15:32
Als de helft van de werknemers meedoet, moeten ze 1.6 tot 2.2 miljoen euro per persoon neertellen. Daarvoor zal een financierende partij nodig zijn.
Sandor_Clegane @t_captain15 september 2023 15:53
In principe is het een goedlopend bedrijf dus je zou zeggen dat het wel "veilige" lening is. Komt nog eens bij dat de werknemers niet moedwillig het bedrijf om zeep willen helpen of leeg willen trekken.
t_captain @Sandor_Clegane15 september 2023 15:57
Het is wel een lastige financieringsvraag. De meeste mensen krijgen geen 2 miljoen euro mee bij de bank, ook niet als het onderpand prima aandelen zijn.
Teun! 14 september 2023 20:55
Ik ben heel benieuwd voor degenen die dit gebruiken, waar zit bij jullie de waarde in deze apparaten? Ik zie er veel lof over, maar de prijzen toen ik hier verder naar keek schrok me wel af. Ben uiteindelijk voor een Opnsense box gegaan, en ben daar zeer tevreden mee. Maar wel ontzettend benieuwd want ook onder dit artikel staat weer zeer veel lof
Oon @Teun!15 september 2023 08:20
Ik huur er een via KPN, maar als ik het budget had zou ik er zo eentje kopen. Geweldige routers zijn het, op ieder gebied beter dan wat je van een provider geleverd krijgt.

Gebruikerservaring is super, alles begint enorm laagdrempelig (je kan het bijna niet fout doen) maar is zover instelbaar dat je er ook weer helemaal je eigen config in kunt mikken. Dingen als een SIP-server inclusief ondersteuning voor VOIP nummers (ipv alleen je eigen telefoonaansluiting via je provider) en een DECT zender zitten ingebouwd, dus je kunt je CheapConnect of WinCOM nummer lokaal aanbieden aan een DECT-telefoon of IP-telefoon die daar geen externe internetverbinding voor nodig heeft. Ook bijv. WireGuard zit ingebouwd met mogelijkheid om zowel als server en client te werken, dus je kunt je interne netwerk aan een extern netwerk hangen of van buitenaf met je interne netwerk verbinden gewoon via je router.

En dat is nog maar het puntje van de ijsberg, er is zo enorm veel mogelijk met deze dingen, ik heb nog lang niet alles ontdekt.

Los daarvan is de performance geweldig. De Experiabox die ik van KPN had klapte er iedere keer uit als ik meer dan een paar seconden boven de 600Mbps kwam, en lukte het überhaupt nite om meer dan ~740Mbps uit mijn gigabitverbinding te trekken. Nu met mijn FRITZ!Box trek ik gewoon 950Mbps+ door de lijn heen, wat ongeveer het maximum is dat je kunt verwachten met overhead meegerekend.

Dus al met al, als je een grootgebruiker of power user bent is het keihard het geld waard omdat het gewoon hele hoge kwaliteit apparaten zijn, als je een leek/gewone consument bent die toch graag zelf het beheer houdt is het het geld waard omdat je een stabielere verbinding krijgt en alles duidelijk en laagdrempelig is.
Sepio @Oon15 september 2023 12:06
Kijk dan eens op marktplaats. Voor weinig kun je exact dezelfde Fritzbox router als die van KPN krijgen, zo voorkom je de maandelijkse huur. Vaak zijn ze nog nieuw.

[Reactie gewijzigd door Sepio op 23 juli 2024 14:06]

Oon @Sepio15 september 2023 12:08
Ja dat is zeker een optie. Ik zit er volgens mij 2 jaar aan vast, vond het wel een fijn idee dat ik gewoon het model heb waar KPN zeker support op kan leveren en over (nu nog) een jaar ga ik eens kijken op marktplaats/V&A of ik hetzelfde of een nieuwer model op de kop kan tikken. Tegen die tijd leven we weer in een hele andere wereld :)
Aldy @Oon15 september 2023 14:55
Apparatuur is top. Ook de samenwerking tussen de verschillende Fritz! apparatuur is fantastisch. Erg veel instelmogelijkheden en functionaliteiten.
Waar ik nog niets over gelezen heb is de service van AVM. Als er iets mis is met je Fritz!Box of als je ergens niet uitkomt, bel dan niet KPN maar AVM en je krijgt een Nederlands sprekende Duitser aan de telefoon, die je op alle mogelijke manieren probeert te helpen.
Oon @Aldy15 september 2023 17:50
Bij KPN krijg je bij de huur van een FRITZ!Box ook meteen hun uitgebreidere support, of die het wint van AVM zelf weet ik niet maar ze gaan wel erg ver. Ook softwareproblemen op je PC e.d. lossen ze gewoon voor je op.

Maar ik heb gelukkig nog nooit ondersteuning nodig gehad, dus ik kan daar weinig over zeggen
rjrutte @Oon16 september 2023 19:20
Bedenk wel dat Kpn geen ondersteuning biedt op je eigen Fritzbox. Heb dat zelf gemerkt bij een storing die uiteindelijk niet aan de fritzbox lag. Heb nu de experia box als back-up in de meterkast. Zo aangesloten op internet en switch om wel ondersteuning te krijgen.
Pieter3318 @Sepio20 september 2023 18:30
Voor hetzelfde geld kun je een aanklacht wegens heling aan je broek krijgen bedoel je.
Bruikleen apparatuur van KPN, die dus eigendom is van de KPN, wordt verkocht, alsof het eigen bezit is, sommige met de KPN start hier stickers nog op de kabels. Wordt tijd dat marktplaats hier eens tegen optreedt, KPN doet dat al, als ze het ontdekken.
g_v_rijn @Teun!14 september 2023 23:23
Wifi kwaliteit bereik en stabiliteit is ook top.
Teun! @g_v_rijn15 september 2023 00:12
Klinkt goed. Mijn ouders hebben wat problemen met bereik maar op de 1e verdieping, zal deze daar sterk genoeg voor zijn als deze in de meterkast staat? Ze gebruiken nu wat ze van hun provider hebben gekregen.
g_v_rijn @Teun!15 september 2023 00:34
Bij mijn ouders zat boven de meterkast - de badkamer. Badkamervloeren zijn in de regel uitgevoerd met een zgn metalen zwaluwstaartplaten om de zaak waterdicht te houden.
Dit werkt dan als een schild (faraday kooi) welke straling blokkeerd.
Met het plaatsen van een repeater op de 1ste etage (heeft Fritzbox ook) heb ik dit toen opgelost.
Miglow @Teun!15 september 2023 09:08
Fritzbox beneden, bedraad aangesloten Fritz repeater op zolder, mesh instellen, klaar. En met de telefoon krijg ik via de repeater meer real life snelheid dan de box.
bzzzt @Teun!15 september 2023 09:19
Valt een beetje lastig te zeggen zonder de exacte situatie te kennen.
Zoals @g_v_rijn zegt kan metaal in de constructie van je huis wifi dempen.
Maar het maakt ook nogal wat uit hoe oud de huidige router en de aangemelde devices zijn en of het 'goedkope rommel' of redelijk spul is.
De 5GHz band die nieuwere apparaten ondersteunen geeft doorgaans ook beter bereik (al is het maar omdat niet al je buren daar ook al op zitten)
Ik zit nu op de 2e verdieping en kan de volledige 100Mbit/s van mijn verbinding gebruiken over de Fritzbox router in de meterkast.
vrow @Teun!15 september 2023 11:40
Het bereik van het ene of de andere wifi-punt verschilt in de regel nauwelijks. Dat komt vooral door de wettelijke beperking om het zendvermogen. Soms hebben punten met meer antennes iets beter ontvangst op een bepaalde plek omdat 1 antenne een paar cm naar een kant staat. Maar meestal is dit hetzelfde.

Wel verschillend is de stabiliteit, snelheid, aantal ondersteunde clients en dergelijke. Daar zitten de verschillen. Maar als je goedkope punt op een plek geen ontvangst geeft, dan een duurdere zeer waarschijnlijk ook niet. Kijk dan eens naar de mesh-opties. Heb je in de badkamer geen ontvangst maar op de overloop wel? Plaats daar dan een draadloos mesh-punt.
haam @Teun!14 september 2023 23:22
Zoals hierboven al gezegd, simpel in te stellen als je rechtstreeks verbindt. Ik gebruik m achter een bridged ziggo modem.

Veel instelmogelijkheden (zonder dat je een routerspecialist moet zijn zoals bij een Draytek), veel handige functies (bv. antwoordapparaat), apps voor beheer, apps om thuis via voip te bellen/gebeld worden (bv handig voor n bedrijf met een vaste lijn).

En zoals al aangegeven, onlangs nog een firmware update. In het verleden hebben ze al WAP3 toegevoegd.

Als deze zou overlijden, dan komt er zeker een vervanger. Stabieler dan alles wat ik hiervoor gehad heb
Teun! @haam15 september 2023 00:10
Ik maak hieruit op dat je net als de persoon hierboven de performance, simpelheid en en support waardeert. Bedankt voor de input
blb4 @Teun!15 september 2023 00:37
Voor mij komt er nog bij dat veel fritzboxen geavanceerde ingebouwde telefoniefunctioniteit hebben zoals meerdere (VoIP) providers, in en uitgaande blacklists, routing functies, DECT base station & antwoordapparaat, ISDN en fax ondersteuning. Die laatste 2 functies zijn nu natuurlijk sowieso niet meer interessant en als je geen vaste lijn meer gebruikt zijn die telefoniefuncties natuurlijk helemaal overbodig.
bzzzt @blb415 september 2023 09:11
Nieuwere Fritzboxen doen ook nog iets met home automation (maar heel beperkt), en je kan USB devices als NAS benaderen. Vind het zelf vooral handig dat je een beetje controle over je netwerk houdt. Overzichten wat er allemaal verbonden is, gasten wifi, profielen voor verschillende devices, en gedetailleerde monitoring van je DSL verbinding zodat je weet of en wanneer die er uit ligt.
Neocortex-re @Teun!15 september 2023 00:42
Gewoon een goed product. Geen zes antennes die raar uitsteken. Connect and forget. Gemakkelijk in te stellen. Goede kunststof. Regelmatige updates die vanzelf installeren. Mesh werkt soepel. Goede ervaring met VPN functionaliteit.
Er zijn natuurlijk andere merken waar je ook prima mee vooruit kunt, en de Fritzbox gebruikers hebben vaak ook geen recente vergelijking, want blijven bij Fritz.
bzzzt @Neocortex-re15 september 2023 09:21
Dat is eigenlijk ook wat ik me afvraag: ik heb al >15 jaar Fritzboxen hangen, zijn die dingen de forse meerprijs eigenlijk nog waard tov andere goede routers?
FrankHe @bzzzt15 september 2023 11:45
Je betaalt voor kwaliteit. Je krijgt stabiele firmware met lange ondersteuning, een betrouwbaar netwerk, zowel bedraad als draadloos. Omdat het gewoon werkt ben je er niet mee bezig en kun je je tijd aan andere dingen besteden. Daar betaal je voor.
bzzzt @FrankHe15 september 2023 12:47
Dat begrijp ik wel (al heb ik ook ooit een defecte Fritzbox moeten vervangen), maar is de concurrentie nou zo veel slechter? Ik begrijp dat zo'n '2 tientjes' router van Ali waarschijnlijk minder is, maar daar zit nog een heel spectrum aan prijzen tussenin...
FrankHe @bzzzt15 september 2023 12:56
Het is maar net hoeveel een stabiel netwerk jou waard is. Als ik zuiver voor mij persoonlijk spreek dan vind ik het geen probleem om iets meer te betalen voor een product van AVM dat bewezen betrouwbaar is.

Wat betreft uitval, het kan natuurlijk een keer gebeuren dat een Fritz!Box de geest geeft, daar kunnen veel verschillende redenen voor zijn. In absolute zin is het uitvalspercentage van AVM-producten bijzonder laag en dat is dan ook de reden dat het over grote deel van het kleinbedrijf in Duitsland een Fritz!Box heeft staan, het werkt gewoon.
bzzzt @FrankHe15 september 2023 13:22
Je doet nu net alsof een Fritzbox de enige optie is om een stabiel netwerk te bouwen. Dat lijkt me redelijk flauwekul, maar feit is dat er ook mindere apparaten zijn.
Ondertussen vraagt AVM wel de hoofdprijs voor hun spullen. Wat ik dan zou willen weten is of die prijs op dit moment nog gerechtvaardigd is en of ze niet door goedkopere fabrikanten 'overklast' worden.

Dat half Duitsland er een heeft staan is uit gewoonte (in de jaren 90 maakte AVM al ISDN interfaces) en vast ook wel chauvinisme.
FrankHe @bzzzt15 september 2023 17:28
Ik heb nergens beweerd dat Fritz!Box de enige optie is, u legt mij nu woorden in de mond, dat vind ik niet correct.

Ik wijs slechts op het feit dat men in Duitsland bij kleine bedrijven en huishoudens graag kiest voor kwaliteit en lokale ondersteuning, daardoor komt men vaak bij AVM uit. In tegenstelling tot Nederland is in Duitsland de prijs doorgaans secundair. De Duitser wil graag betalen voor ontzorging. Voor dezelfde functionaliteit geven ze met plezier meer geld uit wanneer ze weten dat het product afkomstig is van een bedrijf dat goed staat aangeschreven. Er is sprake van een gunfactor. Dit is een cultureel verschil tussen DE en NL. Ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee!

Een goede reden voor (Duitse) mensen om voor producten van AVM te kiezen is omdat ze goede Duitstalige ondersteuning bieden. Dat gegeven is nu eenmaal een hogere prijs waard. Je koopt de garantie dat je een telefoonnummer kunt bellen en in de Duitse taal te woord wordt gestaan. Andere merken kunnen simpelweg niet tippen aan het niveau van support dat AVM weet te bieden. Duitse mensen betalen graag voor dat stukje gemoedsrust. En geef nou toe, hoeveel maakt een investering van 100 of 150 euro extra nu werkelijk uit op een zorgeloos werkende netwerkverbinding wanneer je deze kosten uitsmeert over een periode van pakweg vijf jaar? In Nederland zitten we "over het algemeen" liever voor een dubbeltje op de eerste rang.

AVM is natuurlijk ook niet dom, doordat ze hele soliede producten maken is er minder klankinteractie nodig, klanten die geen problemen hebben bellen niet. Hierdoor heeft de helpdesk meer tijd beschikbaar om klanten die wel hulp nodig hebben uitgebreid te woord te staan.
Aldy @FrankHe15 september 2023 18:30
Je koopt de garantie dat je een telefoonnummer kunt bellen en in de Duitse taal te woord wordt gestaan.
Als je even verder kijkt, dan kun je zien dat je in Nederland ook een telefoonnummer krijgt en als je die belt krijg je iemand uit Berlijn aan de telefoon, die Nederlands spreekt met een licht Duits accent.
Maar als ik jouw verhaal lees, krijg ik de indruk dat in die Heimat alles besser ist.
FrankHe @Aldy15 september 2023 19:21
Het is mij inderdaad bekend dat ze ook de Nederlandse markt bedienen. Het gaat in mijn verhaal over de meerprijs en de meerwaarde de AVM biedt ten opzichte van andere merken en het feit dat Duitse bedrijven en particulieren zonder meer bereid zijn om daarvoor een meerprijs te betalen, daar doen ze in Duitsland echt niet moeilijk over. Dat is de verklaring voor het feit dat AVM marktleider is in Duitsland en ook in Nederland een aanzienlijk aandeel heeft omdat ook Nederlanders zien dat je voor dat beetje extra geld gewoon een heel betrouwbaar product koopt.

Er zijn legio andere merken op de markt en ook meer dan een hand vol merken die uitstekende producten leveren. We leven in een vrije wereld en iedereen staat vrij te kiezen wat men wil, we schrijven niemand iets voor. Wanneer er wordt gevraagd om advies dan staan de producten van AVM bij mij in ieder geval standaard op de shortlist daar waar het een thuisnetwerk of klein kantoor betreft.
Aldy @FrankHe15 september 2023 22:50
Wanneer er wordt gevraagd om advies dan staan de producten van AVM bij mij in ieder geval standaard op de shortlist daar waar het een thuisnetwerk of klein kantoor betreft.
Bij mij niet anders. En ik zal altijd reclame voor ze maken.
MalleEppie71 @Teun!14 september 2023 22:05
Het werkt gewoon, super stabiel. Hier eentje in gebruik met twee (AVM) access points (mesh) en draait altijd. Qua performance staan de Fritzboxjes vaak bovenaan in de testen.
De 7490 (uitgebracht in 2014) heeft laatst nog een firmwareupdate gehad.
Teun! @MalleEppie7115 september 2023 00:02
Dus de support, simpelheid en de performance, klinkt veelbelovend! Ik heb zelf aan 1 access point genoeg maar met openWRT is mesh voor mij ook een optie zo nodig, maar nog niet getest.
vrow @Teun!15 september 2023 11:36
Je hebt ook 5 jaar onbeperkt garantie. Gaat hij stuk, dan kan je terug naar de winkel en krijg je direct een nieuwe mee, zonder gezeur.

Nouja, de winkel kan misschien zeuren maar avm niet. De winkel kan hem retour sturen en krijgt zonder moeilijke vragen een nieuwe.
FrankHe @Teun!15 september 2023 19:29
Ik zit ook te spelen met OpenWRT voor een project in Zambia. Goedkope hardware om de kosten laag te houden voor een vrijwilligersproject, hartstikke leuk!

Voor mijn internetverbinding thuis heb ik een Fritz!Box van mijn ISP waar ik zelf nog bedraad een repeater aan heb gehangen. Die opstelling werkt gewoon heel stabiel en dat is het geld meer dan waard.
xFeverr @Teun!14 september 2023 23:19
Ik heb hem gehaald omdat ik klaar was met het gezeik met mijn KPN box 12. Wifi viel steeds weg (leuk als je internetradio probeert te luisteren), soms werkte hij helemaal niet meer en moest je herstarten en hij was traag om in te stellen. TV kijken op de iPad met de KPN iTV-app was ook dramatisch. Dan heb je gigabit, maar als dat ding niet wil heb je er niks aan.

Heb een Fritzbox neergezet, KPN aangeklikt en alles werkte. Geen gezeik meer. Geen wegvallende wifi, alles gaat super snel. Ik hoef niet de meest geavanceerde opties die er bestaan. Ik wil gewoon dat het werkt.

Ook nog een mesh-punt geplaatst boven, bedraad aangesloten, en dat gaat ook als een rakket. Ik kan nu ook gewoon live iTV kijken zonder een hapering te zien.
Teun! @xFeverr15 september 2023 00:06
Ik heb deze KPN Box (of soortgelijke) hier ook in de kast liggen inderdaad, met gigabit. Eerste wat ik gedaan heb nadat het aangesloten was, is dat ding eruit en eigen router erin, dus ik snap je helemaal. Zit serieus te overwegen dit aan te raden voor mn ouders.
Inkjet @xFeverr15 september 2023 18:07
Vraagje: ik heb ook zo'n 12 en een Fritz, die werkte op zijn vorige adres met Pair bonding. Hij komt ook door zijn zelftests heen. Als ik hem aansluit op het KPN glaskastje komt er geen bit doorheen. Keuze DSL/ethernet veranderd en KPN als provider gezet. Moet ik nog iets anders doen om de Fritz aan de gang te krijgen?
xFeverr @Inkjet15 september 2023 18:43
Ik heb werkelijk alleen KPN gekozen en klaar. Je NT (dat glaskastje dus) moet wel op je WAN-poort zijn aangesloten. Welke fritz heb je?
Inkjet @xFeverr15 september 2023 20:41
Het is een 7581. Zeker de WAN-poort aangesloten, en ingesteld.

[Reactie gewijzigd door Inkjet op 23 juli 2024 14:06]

Lievense @Inkjet16 september 2023 03:08
Afhankelijk van de configuratie KPN glasvezel of extern modem voor toegang kiezen.
Verwijderd @Inkjet16 september 2023 11:58
De 7581 doet niet aan pair bonding. Dat kan alleen de opvolger 7583.
Juist vanwege die opvolger wordt de 7581 niet meer ondersteund.
Maar hij zou wel moeten werken, zij het iets minder veilig.
Even terugzetten naar de fabrieksinstellingen en dan in het menu KPN Glasvezel kiezen.
Inkjet @Verwijderd16 september 2023 16:39
Dat werkte inderdaad. Overigens is deze box jaren voor pair bonding gebruikt. 222 down, 65 up.
Verwijderd @Inkjet17 september 2023 13:28
Op 4 september 2023 is er plots nog een nieuwe update gekomen voor de 7581: FritzOS 7.17.
Inkjet @Verwijderd19 september 2023 16:38
Yup daar kwam hij zelf mee aan gelukkig!
localhost @Teun!15 september 2023 03:13
Simpliciteit. Neerzetten en het werkt.
Denk dat ik al bijna 20 jaar zo'n ding gebruik.
Ik heb tientallen familieleden, vrienden en collega's geholpen die het aan kennis ontbreekt en met de standaard KPN/Ziggo-zooi blijven klootviolen. Overal een Fritz!Box (eventueel uitgebreiden met andere componenten van AVM, vooral vaste-telefonie, smart-home voor beginners en wifi-mesh) en alle problemen opgelost. En ondanks kennisgebrek, wil men iets geavanceeerds wijzigen, dan kan men dat zelf voor elkaar krijgen, goede handleidingen, nederlands-talige helpdesk vanuit Berlijn, simpele interface, Apps beschikbaar voor allerlei functionaliteit (of 3rd-party apps zelfs).
Relatief is de Fritz!Box goedkoop, de topmodellen krijgen 10+ jaar firmware ondersteuning, en 5 jaar volledige support ook op hardware defecten.
Heb je zelf zeeën van tijd (heb ik niet, wil ik niet) en wil je echt zelf meer kunnen doen, dan moet je iets anders kiezen.
Tozz @Teun!15 september 2023 10:01
Het ding werkt gewoon. Ik gebruik Fritzboxen op meerdere locaties en je hebt er nooit gedoe mee. Werken altijd, nog nooit 1 stuk, nooit "reboots nodig" om problemen op te lossen. Super stabiel.
Verwijderd @Tozz17 september 2023 13:46
Ik heb er zelfs drie. Mee kennis gemaakt bij Xs4all. Twee heb ik er op Marktplaats gekocht, allebei voor vier tientjes. Waaronder de 4040, met WAN-poort, ideaal voor glasvezel. Mits je geen vaste telefoonlijn hebt, want die ondersteunt hij niet. Maar hij heeft vier LAN-poorten en zijn opvolger, de veel duurdere 4060, heeft er maar drie. De 4040 krijgt voortdurend updates, opmerkelijk voor zo’n bescheiden apparaatje.
rookie no. 1 @Teun!15 september 2023 22:59
Veel consumenten (en ook zakelijke) routers gezien, meegemaakt en geprobeerd, maar voor privé gebruik toch echt wel de betere. Lekker veel opties, niet te ingewikkeld (VPN gelukkig ook niet meer met de laatste firmwares), goede - en lange support en een betrouwbaar no-nonsense bedrijf eracht. Ik hoop dat dit zo blijft of zelfs nog beter wordt. Enige min-punt is plastic-fantastic casings, maar dat is geen deal-breaker.

/edit: kleine 1 1/2 jaar geleden zelf maar de duurste Fritzbox en Fritz'repeater' gekocht en ook dikke prima.

[Reactie gewijzigd door rookie no. 1 op 23 juli 2024 14:06]

Bierkameel @Teun!14 september 2023 21:14
Ze zijn supersimpel om in te stellen, je kiest je provider en alles werkt in 1 keer, dus geen geklooi met VLAN's en IPTV settings bij bijvoorbeeld KPN glasvezel.
Daarnaast zijn ook moderne zaken als WireGuard erg simpel door het scanner van een QR code op je telefoon, ik gebruik die VPN dagelijks.
Teun! @Bierkameel14 september 2023 23:59
Dat is zeker positief! Spelen met het netwerk etc is mijn hobby, maar ik snap dat niet iedereen daar energie in wil steken, en dat het gewoon en consistent werkt is een groot pluspunt. Ik neem zelf alleen internet af dus IPTV heb ik niet nodig. Wireguard is zeker awesome en ik gebruik het ook dagelijks inderdaad!
vrow @Cybergamer15 september 2023 11:33
Je koopt dan ook niet een dure en goede modemrouter met dect, wifi, vpn, Smarthome en teveel om op te noemen, om hem dan in bridge te zetten en dat dus allemaal uit te zetten.
Om het nu meteen weg te zetten als 'troep' zonder ook maar 1 inhoudelijk argument...
kazz1980 @Teun!15 september 2023 22:44
Ik begrijp de lof niet. Hier een router, twee verschillende wifi repeater en twee powerlines van AVM. De router doet het prima, de rest van het spul niks dan ellende. Geregeld valt de wifi uit bij de repeater en de powerlines zijn mega instabiel, maar geven soms ook maanden geen problemen (dus geen verstorende andere apparaten). AVM heeft het allemaal meermaals volledig doorgemeten maar kan geen verklaring vinden. Het spul is allemaal een aantal jaren oud. Geen garantie meer, maar zou ook echt nog lang niet stuk mogen zijn. Met problemen met 4 van de 5 AVM apparaten hier heb ik er weinig vertrouwen in. Zodra ik wat geld en tijd over heb gaat die hele rommel zo de vuilnisbak in (ok, de wecycle bak).
Lievense @kazz198016 september 2023 03:11
Begin met bedraden, powerlines zijn rot dingen. Zijn de aansluitpunten geaard, dan moet het beter gaan.
kazz1980 @Lievense16 september 2023 23:23
Alles is geaard maar het blijft onbetrouwbaar. Maar geen andere opties helaas.
Nickname55 @Teun!16 september 2023 15:24
Goede hardware voor Opnsense ben je ook een paar honderd euro voor kwijt.
gwijsman @Teun!16 september 2023 16:05
Eindelijk met dit spul goede WiFi in het hele huis(en gast netwerk en mesh)
(En controle over mijn firewall en dhcp en dns)
Fantastisch spul
vinkjb 14 september 2023 20:09
Oops, dat wordt er meestal niet beter van, ik gebruik al jaren deze boxen naar volle tevredenheid.
Ankh @vinkjb14 september 2023 20:39
Private Equity juist wel, want die snappen waar de waarde zit en zien goed waar de groei mogelijkheid zit..

Action is echt zo'n voorbeeld, overgenomen door 3i (private equity) en dat heeft voor een boost (groei) gezorgd waar je u tegen zegt...
Sidenote, 3i is ook de eigenaar van Basic Fit.

[Reactie gewijzigd door Ankh op 23 juli 2024 14:06]

player-x @Ankh15 september 2023 07:24
Private Equity is letterlijk de tering voor bedrijven, werk in de petro-chemie, er wordt bijvoorbeeld zwaar op niet kritieke systemen bezuinigd.

Want de kortetermijnbonussen targets van managers die moeten gehaald worden, schijt aan de levensduur van de plant.

Waar ik nu werk, lekt het koelwatersysteem aan alle kanten, dat betekent niet meteen dat plant onveilig is, maar al dat water lekt op andere veelal geïsoleerde leidingen, waar dan water in loopt.
Dat betekent dat ze onder de isolatie gaan roesten, en daardoor de levensduur van leidingen zwaar verkorten, en dus als er te veel leidingen rot zijn, de plant veel eerder afgeschreven moet worden en als schrot verkocht moet worden.

Er zit wel een gevaar in dat inspectie-intervallen plaats vinden aan de hand van data van de oudere goede onderhouden plants, die intervallen zijn nu opeens veel sneller nodig, omdat de plant veel sneller slechter wordt.

Gunvor is zo een voorbeeld, gebouwd door Gulf (1963), verkocht aan KPE, hier stond tot 4j gelden een gedeelte van de plant die gemiddeld 20% winst maakte, maar gesloopt moest worden omdat hij gewoon onveilig was geworden, door het beleid van KPE die de laatste cent er uitgeperst heeft, daarna is het aan Gunvor verkocht die de rest van de plant nu gebruikt.

3 jaar geleden heb ik daar op een groot onderhoudsproject als puncher (opleveringsinspectie van aannemer) gewerkt, en toen ik gevraagd werd of ik wilde blijven voor de commissioning, heb ik het best wel goede geld laten liggen en er voor bedankt, omdat ik letterlijk niet het risico wilde nemen om daar te zijn tijdens opstarten.

Het is alleen het kortetermijngeld dat belangrijk is, de toekomst :? we zien wel, als de bonussen nu maar gehaald worden.

Als ik een anti Private Equity wet zou mogen bedenken, is dat 80% van de bonus alleen betaalt mag worden, over de toekomstige winst die behaald wordt over 10 jaar, want de kortzichtige roofbouw die nu op onze cruciale infrastructuur wordt gedaan is gewoon echt schandalig, want bijvoorbeeld de hele Botlek is langzaam aan het veranderen in een bonk roest.

[Reactie gewijzigd door player-x op 23 juli 2024 14:06]

mrbullet @Ankh14 september 2023 20:57
Private Equity is juist bezig om snel zoveel mogelijk winst te maken door een bedrijf vol te stoppen met schulden met torenhoge rentes.
Kijk maar naar V&D, Hema etc.
pepsiblik @mrbullet14 september 2023 22:12
V&D is niet door Private Equity ten onder gegaan, maar door marktomstandigheden. Dankzij PE heeft het nog zo lang bestaan.
haam @pepsiblik14 september 2023 22:58
V&D is niet door Private Equity ten onder gegaan
Eh, zeker wel. V&D had vroeger heel veel assests. Veel panden waren van V&D. Diverse eigenaren hebben in een aantal strip and sell rondes die panden ten gelde gemaakt en daarna terug laten huren. Daarmee is de solvabilteit uitgehold (verhouding vreemd vermogen vs eigen vermogen). Zonder eigen vermogen ben je veel gevoeliger voor tegenwind en worden leningen duurder omdat je geen onderpand hebt.

Als je daarna met je strategie gaat zwalken is er niet veel tijd om een goeie nieuwe weg in te slaan die aansluit op de behoefte van de klant. Als PE ga je er dan nog geld in pompen in de hoop dat het tij nog keert, maar dan ben je eigenlijk al te laat.
t_captain @haam15 september 2023 09:42
Het aanhouden van grote buffers op de bank wordt algemeen gezien als een factor die een bedrijf kwetsbaar maakt voor vijandige overnames. Immers: de overnemende partij leent geld om de overname te financieren en kan meteen na de overname een graai in de kas doen van het overgenomen bedrijf. Met die middelen betalen ze een deel van de financiering terug en verkleinen ze hun eigen exposure als het fout gaat.

Van onroerend goed kun je in zekere mate hetzelfde zeggen. Panden zijn te verkopen, eventueel in een sale&leaseback constructie. Ook daarmee kun je cash uit het overgenomen bedrijf onttrekken.
haam @t_captain15 september 2023 11:04
Probleem daarmee is dan ook dat je als bedrijf een altijd hoog risico loopt. Of je hebt eigen vermogen wat op zeker moment geroofd wordt, of je hebt niks en valt bij het eerste zuchtje tegenwind om.

De oprichters hebben dan al gecashed, dus die zullen daar niks meer van merken.
Edgarz @pepsiblik14 september 2023 22:53
Niet helemaal waar. De genoemde werkwijze is ook wat er bij V&D gebeurd is. V&D had ook last van de marktomstandigheden.

Het is een bekend fenomeen: De overgenomen partij betaalt feitelijk zelf de overnamesom (leningen), waardoor de investeerders een zeer beperkt risico lopen bij falen; de schulden zitten namelijk in het overgenomen bedrijf dat bij faillisement slechts een deel zal kunnen compenseren. Bij succes zijn ze spekkoper dmv doorverkoop (en goedlopend bedrijf met forse schulden is nog steeds aantrekkelijk gezien de cashflow). da's de korte samenvatting.
DocMac @pepsiblik15 september 2023 05:05
De eigenaren (hedge fund als ik me goed herinner) van V&D hebben het vastgoed van V&D verkocht voor hun eigen winst. Het feit dat V&D de eigen winkelgebouwen in bezit had, maakte ze juist sterk in een crisis. Het scheelt in de kosten. Toen ze uitgehold waren en hoge huren betaalden, hadden ze niets meer om financiële tegenslag op op te vangen.

Ik zeg niet dat alle private equity bedrijven dat doen, maar in de tijd van V&D gebeurde dat vaker. Het eerste doel is winst, niet kwaliteit van productie.

(Ik had de post van @haam niet meteen gezien, maar dat dus)

[Reactie gewijzigd door DocMac op 23 juli 2024 14:06]

Frame164 @mrbullet15 september 2023 04:24
V&D was eigenlijk al failliet. De laatste investeerder heeft geprobeerd er weer wat van te maken. Als die er niet was geweest was het al een paar jaar eerder over en uit.
mkrgoede @Ankh14 september 2023 21:34
Ik denk dat je dan niet goed begrijpt hoe private equity werkt.. heb zelf een aantal keer voor dit soort bedrijven gewerkt en die willen maar 1 ding; kosten omlaag en winst omhoog om zodoende hun investering terug te verdienen. Uiteindelijk met meestal maar 1 doel; het weer door te verkopen voor een goede winst.
g_v_rijn @mkrgoede14 september 2023 23:20
De werknemers worden ook misbruikt - enkel de 'tijdelijke eigenaar' wordt er beter van.
Wijnands @Ankh14 september 2023 21:32
Private equitiy..
Ja..
V&D?
tw_gotcha @Ankh14 september 2023 21:49
een boost is toch niet hetzelfde als kwaliteit van dde hardware? jullie praten over twee verschillende dingen
vanengelandt @vinkjb14 september 2023 20:13
Idd veel beter dan de vdsl doosjes die providers standaard leveren
ernstoud
@vanengelandt14 september 2023 21:29
Ook een pietsje duurder…
MartineEekhof @ernstoud14 september 2023 22:54
Onzin. Heb hier de 1200ax mesh repeater van AVM voor iets van €60 die met 2.4gbit connectie met mijn laptop maakt. Ik trek daarmee de gigabitlijn van mijn glasvezel helemaal vol.
ernstoud
@MartineEekhof14 september 2023 23:02
Onzin? Een Fritzbox is veel duurder dan het gratis (!) device dat je van de provider krijgt.

Dat bedoelde ik. Cynisme, blijft moeilijk.
DeComponeur @ernstoud14 september 2023 23:28
Bij veel kleine(re) providers als Fiber.nl en Trined bijvoorbeeld krijg je de Fritzbox gratis (soms borg)
bij KPN betaal je € 7,49 extra in de maand :*)

Providers installeren de basis vaak gratis en als je meer wilt weten: Fritz/AVM zelf geeft uitstekende online hulp bij de verschillende providers:
https://nl.avm.de/service...ng-van-fiber-configurere/
https://nl.avm.de/service...-van-trined-configureren/
https://nl.avm.de/service...ing-van-kpn-configureren/
edit en kpn glasvezel :z https://nl.avm.de/service...ing-van-kpn-configureren/

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 23 juli 2024 14:06]

d3x @ernstoud15 september 2023 08:15
sommige providers zoals edpnet hebben genoeg acties waarbij deze fritzbox gewoon gratis is (net als andere providers hun eigen box "gratis" leveren)
haam @vanengelandt14 september 2023 23:04
XS4all leverde standaard de fritzbox, en freedom internet doet dat ook
Miglow @haam15 september 2023 09:00
Tweak ook. Ook al is dat overgenomen door T-Mobile, tegenwoordig Ododo.
haam @Miglow15 september 2023 09:23
Ododo
Pun intended or happy accident :)
WokBoy @haam15 september 2023 13:02
Deep Space 9 vibes?
haam @WokBoy15 september 2023 15:56
Nee Big bang theory
Miglow @haam15 september 2023 17:14
O-)
justme256 @vinkjb14 september 2023 23:44
Hoeft niet. Ik werk zelf bij een bedrijf die door een private equity partij overgenomen is. Voor ons is er niet veel veranderd, behalve dan dat deze partij meer aandacht heeft voor de kosten / baten verhouding (wat voor ons een stuk beter uitgepakt heeft dan onder de oude eigenaren). Voordeel was wel dat we financieel gezond waren en zijn.

Er zitten ook absoluut sprinkhanen bij, al zijn dat vaak hedgefunds, niet persé private equity partijen. Die laatste hebben vaak een lange termijn visie en dat zie je terug in de investeringen die ze doen.
To_Tall @justme25615 september 2023 07:45
Uit eindelijk willen ze allemaal hun inverstering omzetten in winst. Betaal honderd euro die 200 euro moet worden.

Wat je zelf al aangeeft dat kosten baten beter in de gaten gehouden worden.

Maar kosten, moet je soms maken. Die niet altijd op kort termijn terug verdient kan worden. Wat gebeurd er dan? Er wordt gekozen voor goedkopere oplossingen. Die niet altijd beter is.

[Reactie gewijzigd door To_Tall op 23 juli 2024 14:06]

justme256 @To_Tall15 september 2023 08:43
Eens en wij hebben de mazzel dat de private equity partij bij ons gelukkig niet zo denkt. Helaas maar al te veel wel inderdaad.
kazz1980 @vinkjb15 september 2023 22:45
Ik ben juist dik ontevreden, kan enkel beter worden want nu enkel ellende met met name de repeaters en powerlines.
CptKemel 14 september 2023 20:29
AVM is hier in Duitsland de marktleider. De vrije routerkeuze is hier goed geimplementeerd en wanneer je je provider kunt antwoorden, wanneer er een issue met de verbinding is, dat je "een Fritzbox" gebruikt accepteren ze meestal dat de fout bij hen ligt. Zeg je Asus of een ander merk, dan willen ze weleens moeilijk doen.

Tsja het zou allemaal beter kunnen worden maar ik ben sceptisch over dat soort zaken en zou het zeer jammer vinden als door een verkoop de kwaliteit achteruitgaat.
Adm.Spock @CptKemel14 september 2023 20:35
Duitsland, Oostenrijk, Italië marktleider en in Nederland zijn ze ook behoorlijk groot, veel zakelijke providers leveren ook een FritzBox hier.
MrFax @Adm.Spock14 september 2023 21:11
RoutIT/Divider (KPN Grootzakelijk) maakt alleen maar gebruik van Fritzbox. Zakelijk dus best wel groot.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 14:06]

sapphire @MrFax14 september 2023 21:24
Yep can confirm en die dingen blijven jaaaaaaren stabiel werken!

Laatst kwam ik er één in een meterkast tegen uit het 802.11G tijdperk. Wifi stond uit en hij routeerde alleen een klein internet lijntje maar zegt wel iets over de betrouwbaarheid van Fritzboxen!

[Reactie gewijzigd door sapphire op 23 juli 2024 14:06]

bzzzt @sapphire15 september 2023 09:27
Volgens mij kan veel van dit soort apparatuur jaren mee, zeker als het relatief weinig hoeft te doen.
Heb in 15+ jaar tijd 1x een Fritzbox moeten laten vervangen; daarvan was de DSL uplink defect waardoor de verbinding een paar keer per week verbroken werd.
Adm.Spock @bzzzt15 september 2023 14:50
Waarschijnlijk ook nog door externe invloed (blikseminslag in de buurt) defect geraakt.
kazz1980 @sapphire15 september 2023 22:48
De routers zijn ok, al heb ik er eentje defect gehad binnen de garantie. De overige apparatuur?(Repeaters, powerlines)? Extreem instabiel. Vind het nu te duur (want niks valt meer onder garantie) maar wil het snel eens vervangen en de hele AVM rommel rechtstreeks de wecycle bak in...
MrFax @kazz198016 september 2023 14:44
Repeaters en powerline adapter zijn inherent instabiel. Want het signaal is afhankelijk van de kwaliteit van je elektriciteitsbekabeling, of je een gaard stopcontact gebruikt, en of je de powerline-adapter in een stekkerdoos gebruikt (nooit doen), en zelfs of de adapters op dezelfde groep zitten.


En bij Repeaters aan de kwaliteit van het originele signaal.

Ik heb vroeger als KPN-monteur gewerkt voor zowel consument als zakelijk, en vind juist dat de Fritz!Repeaters goed werken, maar je moet dus wel al van te voren een goed signaal hebben. Zowel van buitenaf (de internetverbinding) als vanaf de router/modem zelf (Het wifisignaal). Repeaters werken perfect als er een bekabelde verbinding naar de repeater toegaat. Er zit niets voor niet een Ethernet-aansluiting op de repeater, omdat dit aangeraden is bij Wifi-versterkers, tenzij het niet anders kan.

Heel veel factoren die niets met de kwaliteit van de hard-/software te maken hebben. Maar toch leggen mensen al snel de schuld op de hardware.

Ik durf te wedden dat ik de stabiliteit van jouw netwerk weer aan orde zou kunnen krijgen met je Fritz-hardware en de problemen op kan lossen, zonder alles te vervangen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 14:06]

kazz1980 @MrFax16 september 2023 23:28
Ik durf te wedden van niet... alles al geprobeerd met support van AVM. Weet er als IT-er ook wel redelijk wat vanaf en heb gezien hoe het bij anderen wél werkt met apparatuur van andere merken...

Zelfs AVM zelf heeft na uitgebreid meten en analyseren het advies gegeven de apparatuur te vervangen omdat het kennelijk allemaal niet naar behoren werkt. Dat kan een keer gebeuren, maar als je dat met vijf verschillende apparaten (waarvan helaas slechts eentje nog onder garantie viel) van één merk hebt dan ligt het toch echt aan dat merk.

En alle wifi signalen zijn prima, zo lang niks uitvalt of hapert... maar ja. Dat gebeurt dus wel! En helaas is kabels trekken geen optie... vandaar powerlines en wifi repeaters... in een gewoon rijtjeshuis inmiddels dus vijf wifi punten (router, twee repeater, twee powerlines). Dat zou totaal overkill moeten zijn, maar de verbinding is, zelfs als alles werkt, te vaak bijzonder matig.

[Reactie gewijzigd door kazz1980 op 23 juli 2024 14:06]

Oon @CptKemel15 september 2023 08:21
Zal niet lang duren voor ze hier in Nederland ook marktleider zijn, ze zijn al flink gegroeid in het jaartje dat vrije modemkeuze verplicht is (en dan hebben nog niet eens alle providers het geïmplementeerd).

Een van de weinige partijen waarvan ik ook wel vertrouwen heb in zo'n verkoop/overname, want die zullen niet zomaar naar China gaan.
ikt 14 september 2023 20:25
Een veiling? Best jammer, eigenlijk. Dat de oprichters een keer met pensioen willen gaan is volledig te begrijpen, maar je hoopt ergens toch dat ze zelf een opvolger/nieuwe eigenaar zoeken die het beste voor heeft met het merk en dat op soortgelijke voet wil voortzetten.
field33P @ikt14 september 2023 20:29
Bij een bedrijf als dit zou je eerder verwachten dat ze het management zo ver krijgen dat ze een management buyout uitvoeren.
Maurits28 @field33P14 september 2023 20:52
Beetje lastig denk ik om een bank te vinden die een miljard euro wil lenen aan 'een goed management team'.
Frame164 @Maurits2815 september 2023 04:27
Velen zullen dan vinden dat de eigenaren het maar voor minder moeten verkopen.
caspar M 14 september 2023 20:26
Volgens mij heeft het wel effect op het uitbrengen van de nieuwe generatie producten, ze maken al reclame sinds februari en ze staan hier nog steeds in de pricewatch als zijnde "prijs binnenkort verwacht"
localhost @caspar M15 september 2023 03:28
Fritz!Box 5690 Pro heeft vertraging opgelopen is vorige week door AVM aangekondigd. Wordt Q1/Q2 2024 (en dat dient gelezen te worden als: Pas echt goed/stabiel/in-grote-aantallen/definitief beschikbaar in Q3/Q4 2024).
Ik heb nu een 5590. Die is ook pas met de release van firmware 7.50 volledig stabiel (in mijn speificieke setup: IPTV multicast), bijna 9 maanden geduurd nadat de eerste exemplaren in de duitse winkels verschenen.
Achilles-hiel/zwakte van bedrijf is vooral: Een aparte Box willen uitbrengen voor iedere specifieke feature/provider die er in grote aantallen om vraagt. Dat drukt de ontwikkel/release-snelheid. De afgelopen jaren heeft men echter geleerd, hopenlijk betaald zich dat vanaf nu terug.
Fritz!Box 5690 Pro heeft vooral vertraging vanwege WiFi-7 op 6 GHz en beschikbaarheid van gecertificeerde chipsets, en de Zigbee/Matter-chip die als standaard ook nog steeds niet final is. Men kiest dus chips en gaandeweg het traject wordt duidelijk dat voor bv Zigbee/Matter, je toch een andere moet hebben, en dan moet je ze ook nog in voldoende aantallen beschikbaar hebben.
DeComponeur 14 september 2023 20:59
En nu maar hopen dat ze een deal kunnen maken dat het een goed merk blijft inclusief de service
Online staan uitstekende gebruiksaanwijzingen. Inmiddels is bijna alles plug en play en kan zelfs een leek er simpelweg mee uit de voeten.
Die Fritzdingen zijn echt TOP en als er toch een probleem is kun je ze gewoon bellen. Krijg je bijvoorbeeld Heinz aan de lijn met een Prins Bernhard accent ;) die superaardig alles met je doorneemt.
kdekker @DeComponeur14 september 2023 21:42
Support is idd erg goed daar. Of misschien zoals het hoort te zijn. Iemand die weet waarover die het heeft.
spike1111 14 september 2023 21:15
Gebruik al jaren fritzboxen en wil echt niks anders en zit te wachten op de 5690 pro en hoop door dit verloop dat deze toch vlug uitgebracht worden.
localhost @spike111115 september 2023 03:30
Fritz!Box 5690 Pro heeft vertraging opgelopen is vorige week door AVM aangekondigd. Wordt Q1/Q2 2024 (en dat dient gelezen te worden als: Pas echt goed/stabiel/in-grote-aantallen/definitief beschikbaar in Q3/Q4 2024).
Ik heb nu een 5590. Die is ook pas met de release van firmware 7.50 volledig stabiel (in mijn speificieke setup: IPTV multicast), bijna 9 maanden geduurd nadat de eerste exemplaren in de duitse winkels verschenen.
Achilles-hiel/zwakte van bedrijf is vooral: Een aparte Box willen uitbrengen voor iedere specifieke feature/provider die er in grote aantallen om vraagt. Dat drukt de ontwikkel/release-snelheid. De afgelopen jaren heeft men echter geleerd, hopenlijk betaald zich dat vanaf nu terug.
Fritz!Box 5690 Pro heeft vooral vertraging vanwege WiFi-7 op 6 GHz en beschikbaarheid van gecertificeerde chipsets, en de Zigbee/Matter-chip die als standaard ook nog steeds niet final is. Men kiest dus chips en gaandeweg het traject wordt duidelijk dat voor bv Zigbee/Matter, je toch een andere moet hebben, en dan moet je ze ook nog in voldoende aantallen beschikbaar hebben.
dbz1985 14 september 2023 21:48
Ben pas sinds dit jaar in bezit van 2 modems van fritzbox (1 als mesh ingesteld) en ben er super tevreden over en hoop dat het na overname ook zo blijft….wel alleen probleem met fritzbox 5530 waarbij de wifi in de tuin vaak weg valt van 2 streepjes naar 4g netwerk op iphone 11
Pro en de vrouw iphone 12 mini
localhost @dbz198515 september 2023 03:37
Tip: Neem 1 of 2 Repeater 1200AX. Een pareltje (goedkoopste, kleinste formaat) in het asortiment die soms zelfs sneller zijn dan hun Tri-Band Repeaters 3000AX/6000. De 5530 is (net als de 7530AX) zelf wel goed maar niet super krachtig qua WiFi, de 5530/7530AX zijn dan ook instapmodellen, vaak meer dan goed genoeg, maar komen soms te kort (echt situatie afhankelijk).
dbz1985 @localhost15 september 2023 08:39
Dank voor de tip…zat eigenlijk te wachten op de 5690 pro, maar lees al in je reactie dat die is vertraagd jammer genoeg
localhost @dbz198515 september 2023 09:06
Als je nu een 5530 hebt en je wil meer, maar het werkt nu met de 5530, dan inderdaad wachten op de 5690 Pro (EUR 339,-).
Heb je nu niets/capaciteit nodig, en je wil iets krachtigs, dan is de 5590 nu al een prima keuze, die kan je nu al uitbreiden met de FRITZ!Smart Gateway voor Zigbee. Je mist alleen WiFi7 en 6 GHz.
Ook ik zou graag WiFi7 en 6 GHz hebben, maar even eerlijk, ik heb geen WiFi7 of 6 GHz apparatuur. Het eerste apparaat zal wel binnen 1-2 jaar door mij gekocht worden, maar dat ik het echt nodig heb dat duurt nog 5 jaar.
dbz1985 @localhost15 september 2023 09:39
Ja wifi 7 en 6 ghz nu ook nog niet nodig, maar heb wel vaak zoiets als ik dan iets nieuws koop dan ook meteen iets wat weer futureproof is als het datzelfde jaar uit komt. Zo ook dit jaar alles cat 8.1 kabels laten leggen hier tijdens verbouwing.
Inkjet 14 september 2023 20:13
Hopelijk kunnen ze redelijk onafhankelijk hun producten blijven maken.

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