De Duitse FritzBox-maker AVM heeft een update voor FritzOS uitgebracht waarmee het een beveiligingslek dicht. Volgens informatie van de Duitse site Heise maakte het lek het op afstand uitvoeren van code op de FritzBox-routers mogelijk. AVM bestrijdt dit.

Heise schrijft het lek samen met een beveiligingsonderzoeker te hebben vastgesteld en het vervolgens te hebben gemeld aan AVM. Het zou gaan om een heap overflow-kwetsbaarheid in versies 6.80 en 6.81. De patch met versie 6.83 lost de problemen op. In eerste instantie noemde AVM de kwetsbaarheid niet in de patchnotes, maar het heeft inmiddels een update geplaatst. Daarin schrijft het dat de kwetsbare versie maar korte tijd in gebruik was en dat het de kwetsbaarheid niet kon exploiten.

De onderzoeker die het lek ontdekte, was hier wel toe in staat en toonde dit aan met een proof of concept-exploit. Hiermee was het mogelijk om kwetsbare routers over te nemen, en bijvoorbeeld internetverkeer te onderscheppen en voip-oproepen te doen. Getroffen modellen zijn volgens Heise de FritxBox 7390, 7490 en 7580. De update naar versie 6.83 is al sinds maart beschikbaar en komt binnen via een automatische update, waardoor het aantal kwetsbare apparaten gering is.

Update, 11:04: Een woordvoerder van Xs4all, dat gebruikmaakt van FritzBox-apparaten, laat aan Tweakers weten dat de Nederlandse versie van de firmware de kwetsbaarheid niet bevat. Dit heeft AVM aan de provider laten weten.

