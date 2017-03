Door Sander van Voorst, maandag 20 maart 2017 16:49, 28 reacties • Feedback

AVM heeft op de Cebit twee nieuwe Fritzbox-routers geļntroduceerd. De Fritzbox 7590 biedt ondersteuning voor vdsl en super vectoring. Het tweede model, de 6590 Cable, ondersteunt docsis 3.0. Beide exemplaren kunnen draadloos internet op 2,4 en 5GHz bieden.

De 7590 moet een maximale snelheid van 300Mbit/s kunnen bieden via super vectoring, aldus AVM. Daarnaast is er een wan-poort aanwezig voor aansluiting op bijvoorbeeld een glasvezelmodem. Via een draadloze verbinding is de maximale theoretische doorvoersnelheid 1733Mbit op 5GHz en 800Mbit op 2,4GHz. Het apparaat is voorzien van 4x4 mimo en wifi-ac. Daarnaast beschikt de Fritzbox over vier gigabit-ethernetpoorten en twee usb 3.0-aansluitingen.

De 6590 Cable is net als het andere model voorzien van een dect-basisstation. Dit exemplaar biedt ondersteuning voor docsis 3.0 met een maximale downloadsnelheid van 1,7Gbit/s en een maximale upload van 240Mbit/s. De draadloze voorzieningen zijn dezelfde als die van het 7590-model en ook de fysieke aansluitingen komen overeen. AVM heeft nog geen prijzen voor beide modellen bekendgemaakt.