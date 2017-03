Door Sander van Voorst, maandag 20 maart 2017 15:48, 42 reacties • Feedback

De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat de Nederlandse politie geen recht heeft op teruggave van een bedrag van bijna 3 miljoen euro door Microsoft. De politie had in 2008 de verkeerde Office-licenties besteld en vervolgens betaald.

De eis van de politie was dat Microsoft het te veel betaalde bedrag, 2.961.029 euro, terug zou storten. Daarbij stelt de politie dat het gaat om onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking aan de kant van Microsoft. Ook zou de bestelde software nooit zijn gebruikt. In de uitspraak, die vrijdag werd gepubliceerd en waarover Nu.nl schrijft, gaat de rechter niet mee met deze argumentatie. De rechter stelt dat het vaststaat dat de politie een vergissing heeft gemaakt, maar dat dit geen reden is om de argumenten van de politie te accepteren.

De rechter zegt in zijn overweging dat Microsoft ervan uit mocht gaan dat de politie een 'grote professionele wederpartij' is. Daar komt bij dat de bestelling op verschillende punten in het proces door de politie gecontroleerd had kunnen worden. Het argument dat het om een 'evidente fout' gaat die Microsoft had moeten opvallen, wordt volgens de rechter voor een deel ontkracht doordat de fout de politie zelf niet meteen was opgevallen. Ook zou het niet uitmaken of er daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de bestelde software, een licentie gaat volgens de rechtbank alleen over het recht op gebruik.

De fout was ontstaan doordat een medewerker van het politiekorps Verzorgingsgebied Midden per ongeluk invulde dat 13.656 mensen Microsoft Office Work-At-Home gebruikten, terwijl dat in feite ging om het totaal aantal Office-licenties. De Work-At-Home-licenties waren voor Office 2007, maar de politie werkte toen zelf nog met Office 2003.

In 2005 had de politie eerder een te hoog bedrag naar Microsoft overgemaakt. Toen had het bedrijf het bedrag teruggestort met de mededeling dat het om een eenmalige correctie ging. Volgens de rechter is er geen juridische basis voor de politie om nog eens een dergelijke correctie te eisen. Volgens Nu.nl is nog niet duidelijk of de politie tegen de beslissing van de rechter in beroep zal gaan.