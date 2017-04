Door Sander van Voorst, donderdag 6 april 2017 10:48, 87 reacties • Feedback

De Nederlandse politie krijgt een archiefsysteem met de naam Documentum niet volledig werkend, waardoor hoge kosten ontstaan. Het systeem is in 2013 aangeschaft ter vervanging van het systeem Corsa, maar werpt verschillende problemen op voor de politie.

Het AD schrijft op basis van 'stukken in handen van de krant' dat de politie in 2014 constateerde dat het systeem in de praktijk complexer was dan verwacht. Daardoor zouden veel politiemedewerkers niet snappen hoe het werkt. Daar komt bij dat Documentum traag werkt op de computers van de politie. Een woordvoerder laat aan de krant weten dat het langer duurt dan verwacht om 'de mogelijkheden van het systeem te ontdekken en te benutten'.

Om het systeem werkend te krijgen, werden in 2016 volgens de krant consultants ingeschakeld. Dit lukte niet op tijd, waardoor er nog eens 2,5 miljoen euro nodig was om voorganger Corsa in bedrijf te houden. De kosten van de aanschaf van het nieuwe systeem kwamen neer op een bedrag van in totaal 12,7 miljoen euro, dat voornamelijk werd besteed aan licentiekosten en onderhoud. Dat zou losstaan van de 51.000 manuren die tot nu toe 'in het project gestopt zijn'.

Hoewel de invoering van het systeem een vertraging van ongeveer een jaar heeft opgelopen, zegt de korpsleiding nog achter Documentum te staan. Momenteel werken zes van de tien regionale eenheden met het systeem; in juni moeten alle eenheden ermee werken, aldus de politie. OpenText nam het Documentum-platform in 2016 over van Dell EMC.