Eneco en Mitsubishi bouwen een centrale voor energieopslag in Noord-Duitsland op basis van lithium-ionaccu's. Met een capaciteit van 51 megawattuur moet het de grootste accuopslag van Europa worden.

De centrale wordt gebouwd in Jardelund bij Flensburg, in de buurt van de grens met Denemarken. De bedoeling is dat de accu's gebruikt worden om energie van het daar aanwezig windmolenpark op te slaan. Volgens de Duitse energieminister Robert Habeck gaat het om een pilot, die het stroomverbruik van ongeveer 5300 huishoudens voor een complete dag zeker stelt.

De bouw van het complex van 70 bij 12 meter moet in juni van start gaan en eind 2017 moeten de eerste tests gedraaid kunnen worden. Met de centrale is een bedrag van in totaal meer dan 30 miljoen euro gemoeid. Het Nederlandse Eneco en het Japanse Mitsubishi werken aan het project onder gezamenlijke werkmaatschappij EnspireME.

Wereldwijd zijn er grotere projecten, somt de Volkskrant op. In Californië heeft Tesla een complex van 80 megawattuur, in Japan is een accucentrale van 300 megawattuur en China werkt aan een variant van 800 megawattuur.