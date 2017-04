Door Julian Huijbregts, donderdag 6 april 2017 10:30, 44 reacties • Feedback

Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft bekendgemaakt dat hij ieder jaar Amazon-aandelen ter waarde van een miljard dollar gaat verkopen om zijn bedrijf Blue Origin te bekostigen. Vanaf volgend jaar wil hij vluchten voor ruimtetoeristen aanbieden.

Dat Bezos zijn eigen kapitaal aanwendt om het ruimtebedrijf te bekostigen, maakte hij volgens Reuters bekend tijdens het jaarlijkse US Space Symposium in Colorado Springs. De Amazon-oprichter heeft op dit moment 16,5 procent van het bedrijf in handen. Met de huidige aandelenkoers vertegenwoordigt dat een waarde van 73,5 miljard dollar.

Het plan van Blue Origin was om dit jaar bemande testvluchten uit te voeren, maar dat wordt volgens Bezos waarschijnlijk uitgesteld tot volgend jaar. Het plan om vanaf 2018 ruimtevluchten voor toeristen aan te bieden blijft bestaan. De vluchten met de New Shepard-capsule, die plaats biedt aan zes personen, zullen elf minuten duren en gaan tot een hoogte van ongeveer 100km. Inzittenden kunnen dan de kromming van de aarde zien en gewichtloosheid ervaren. De vluchten komen niet in een baan om de aarde.

Net als SpaceX poogt Blue Origin om ruimtevaart goedkoper te maken door de boostertrap van raketten te laten landen en te hergebruiken. Vorig jaar presenteerde het bedrijf een nieuwe raket waaraan gewerkt wordt: de New Glenn. Deze is tot 95 meter hoog en moet in staat zijn om commerciële satellieten en mensen de ruimte in te sturen. Een drietrapsversie van de raket moet verder kunnen komen dan een low earth orbit. De ontwikkeling van de nieuwe raket kost zo'n 2,5 miljard dollar.

Interieur van de New Shepard-capsule, die Blue Origin wil inzetten voor ruimtetoerisme