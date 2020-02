SpaceX gaat binnen twee jaar vier ruimtetoeristen lanceren in Crew Dragon

SpaceX gaat in samenwerking met Space Adventures vier ruimtetoeristen lanceren en in een Crew Dragon-capsule om de aarde laten vliegen. Dat moet ergens eind 2021 of begin 2022 gebeuren. Wat de ruimtetoeristen betalen, is niet bekend.

Volgens Space Adventures zal de lancering plaatsvinden vanaf Cape Canaveral in Florida. SpaceX bevestigt de samenwerking tegenover CNBC. Een woordvoerder noemt het 'een historische missie die de weg opent voor alle mensen die dromen van ruimtereizen'.

De toeristen zullen aan boord van een Crew Dragon-capsule met een Falcon 9-raket gelanceerd worden en rond de aarde vliegen. Dat zal gebeuren op een hoogte van 'twee tot drie keer de afstand van de aarde tot het ISS'. Het internationale ruimtestation bevindt zich op een afstand van zo'n 400km ten opzichte van de aarde.

SpaceX gaat de Crew Dragon gebruiken voor het vervoeren van astronauten naar het ISS. Tot nu toe zijn er nog geen bemande vluchten uitgevoerd. Dat zou later dit jaar voor het eerst moeten gebeuren. Het is aannemelijk dat de pleziervlucht pas na de eerste praktijkvluchten met astronauten wordt uitgevoerd.

Space Adventures is een bedrijf dat zich specialiseert in ruimtetoerisme en al in 1998 is opgericht. Het bedrijf heeft al zeven keer een privétrip naar het internationale ruimtestation ISS geregeld met de Russische Sojoez. Het bedrijf en SpaceX zeggen niet bekend te maken wat de ruimtereis kost.