Russisch bedrijf wil toerist in 2023 ruimtewandeling bij ISS laten maken

Een Russisch bedrijf wil in samenwerking met een Amerikaans bedrijf in 2023 twee ruimtetoeristen naar het International Space Station brengen. Het plan is om een van hen een ruimtewandeling te laten maken.

Een Sojoez-raket moet de twee ruimtetoeristen in 2023 naar het Russische segment van het ISS brengen. Van daaruit zal een van de twee onder begeleiding van een astronaut de korte ruimtewandeling maken, zo is de bedoeling van de Russische Energia Space Rocket Corporation, die daarvoor een contract met het Amerikaanse Space Adventures heeft gesloten.

Het is niet de eerste keer dat Energia en de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos in samenwerking met Space Adventures commerciële kortetermijnvluchten naar het Russische ISS-segment met een Sojoez organiseren. Dat deden de partijen al acht keer eerder in de periode 2001 tot en met 2009, waarmee onder andere de Amerikanen Dennis Tito, Greg Olsen, Charles Simoni en de Brit Mark Shuttleworth, bekend van Canonical, meegingen. Het zal wel de eerste keer worden dat een ruimtetoerist een wandeling buiten het ruimtevaartstation gaat maken.

De reden dat er na 2009 geen ruimtetoeristen meer naar het ISS gingen lag bij het stoppen met de Space Shuttle door NASA, in 2011. Daardoor werd het vervoer van astronauten van en naar het ISS afhankelijk van Sojoez en was er geen ruimte meer voor 'pleziervluchten'. Door de komst van ruimtevaartuigen van SpaceX, Virgin Galactic en Boeing komt die ruimte er weer wel.