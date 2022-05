Kosmonauten hebben lek in International Space Station gevonden en gerepareerd

Kosmonauten hebben het lek in het International Space Station gevonden en er een tijdelijke oplossing voor gevonden. De ruimtevaarders wisten waar het lek ongeveer zat, maar hebben dat nu met behulp van een theezakje en tape weten te dichten.

Het gaat om een tijdelijke oplossing, zegt het Russische ruimteagentschap Roskosmos op Twitter. "De crew van het ISS heeft het lek gedicht met tijdelijke middelen. De Chief Operating Control Group werkt nu samen met de crew aan een manier om het lek permanent te dichten." Russische staatsmedia zeggen dat de noodreparatie is uitgevoerd met behulp van Kapton-tape, een materiaal dat in een speciale kit zit voor het dichten van lekken in de ruimte. Die tape houdt de lucht voorlopig binnen het station, maar het is niet bekend hoe lang die oplossing houdbaar is.

Het International Space Station lekt al langer lucht. De astronauten ontdekten eerder al dat dat lek in de Russische Zvezda-module zat, maar het lek zelf hadden ze nog niet gevonden. Vorige week meldden Russische media al dat de kosmonauten een theezakje hadden gebruikt om de exacte locatie te vinden. Het lek zit in de transitiemodule van Zvezda, tussen het werk- en dockinggedeelte in. Volgens Roskosmos gaat het om een lastig bereikbare plek die dicht bij een van de instrumenten van de module zit.

Het is niet precies duidelijk hoe groot het gat is. De astronauten zijn niet in gevaar, maar het gat begint wel steeds meer te lekken, waarschuwt Roskosmos. Toen het een jaar geleden werd ontdekt lekte er nog zo'n 270 gram zuurstof per dag uit het station. Inmiddels zou dat bijna anderhalve kilo zijn.