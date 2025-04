Kosmonauten blazen ruimtewandeling af vanwege lek in Sojoez bij ISS

Er is opnieuw een lek gevonden in een Sojoez-ruimtevaartuig dat is gekoppeld aan het International Space Station. Vanwege dat lek is een geplande ruimtewandeling afgezegd. Het Russische ruimteagentschap doet onderzoek.

Het lek werd afgelopen nacht Nederlandse tijd ontdekt in de Sojoez MS-22, het vaartuig dat momenteel aan het internationale ruimtestation is gekoppeld. Dat is de Russische ruimtecapsule, maar de meeste informatie komt van het Amerikaanse ruimteagentschap NASA. Dat sprak over het lek tijdens een livestream. NASA bevestigt het lek ook op zijn website, al is de informatie daar summier.

Het lek werd ontdekt op het moment dat twee Russische kosmonauten zich klaarmaakten voor een ruimtewandeling. Sergei Prokopyev en Dmitry Petelin zouden onder andere werk uitvoeren aan de nieuwe Nauka-module, met hulp van de veelgeplaagde Europese robotarm ERA. Die ruimtewandeling is nu afgeblazen tot de oorzaak van het probleem bekend is.

De ruimtevaarders in het station en mission control zagen vroeg in de ochtend een 'significant lek' via een 'zichtbare stroom schilfers'. NASA zegt niet te weten wat er precies lekte uit de Sojoez. Tijdens de livestream wordt gespeculeerd dat het gaat om koelingsmateriaal uit de Sojoez-capsule zelf. Die zou aan de achterkant van het vaartuig zitten.

De crew zou momenteel niet in gevaar zijn. De Sojoez MS-22 arriveerde in september van dit jaar bij het ruimtestation. Naast Prokopyev en Petelin was ook de Amerikaan Frank Rubio aan boord. Zijn vlucht is een van de laatste onder het crew swap-programma tussen Amerika en Rusland. De ruimtevaarders hebben de Sojoez nodig om terug naar huis te keren. Roscosmos zou het probleem nog onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat er een lek wordt ontdekt in het International Space Station. In 2020 werd er ook al een gat gedicht in een Sojoez-capsule die aan het station gekoppeld was. Waar dat lek vandaan kwam, is nog steeds niet precies bekend.