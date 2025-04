Nederlandse Zorgautoriteit mag ggz-patiëntgegevens verzamelen van AP

De Autoriteit Persoonsgegevens staat de Nederlandse Zorgautoriteit toe om gegevens van ggz-patiënten te verzamelen. De NZa had daarom gevraagd, maar de privacywaakhond stelt wel strenge eisen rondom de gegevensverzameling.

De Nederlandse Zorgautoriteit ontvangt van zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zogenaamde Honos+-gegevens. Honos+ staat voor Health of the Nation Outcome Scales en is een Europese datastandaard, waarmee mensen in de ggz worden ingeschaald op basis van een aantal vragen. De NZa wil die gegevens nu verder gaan verzamelen om daar een nieuw systeem mee in te richten. Dat systeem moet beter en nauwkeuriger berekenen welke zorgkosten ggz-patiënten maken. De NZa vroeg aan de Autoriteit Persoonsgegevens om een advies.

De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert nu dat de NZa de gegevens mag verzamelen in lijn met de privacywet, de AVG. Daarvoor is een grondslag, zegt de privacywaakhond. Die ligt in het feit dat de wettelijke Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023 het gebruik van die data voorschrijft. Een van de wettelijke grondslagen in de AVG is dat er een wettelijke noodzaak is dat gegevens worden verzameld.

Wel stelt de Autoriteit Persoonsgegevens strenge eisen aan die regeling. De gegevensverzameling mag alleen worden doorgezet als de NZa een aantal strenge waarborgen in de regeling opneemt. Een daarvan is dat NZa de gegevens van slechts maximaal een jaar opvragen. Ook moet de NZa opnieuw aantonen dat de gegevensverzameling noodzakelijk is op het moment dat er nieuwe gegevens nodig zijn voor het systeem. De NZA moet daarnaast garanderen dat gegevens alleen voor het nieuwe systeem worden gebruikt.

De Autoriteit Persoonsgegevens eist dat die zaken worden opgenomen in een nieuwe versie van de regeling en dat de NZa die eerst nog eens voorlegt aan de privacytoezichthouder. In oktober van dit jaar vroeg de NZa ook al advies over de gegevensverwerking, maar die wees de AP toen af. Met het nieuwe advies ziet de toezichthouder genoeg verbeteringen om de gegevensverzameling toch mogelijk te maken.