OPPO brengt klaptelefoon Find N2 Flip volgend jaar uit in Europa

OPPO brengt zijn vouwbare klaptelefoon Find N2 Flip volgend jaar uit in Europa. Dat laat de fabrikant weten op zijn eigen evenement Inno Day. De Flip is de eerste klaptelefoon van de Chinese fabrikant.

De Find N2 Flip heeft aan de binnenkant een 6,8"-scherm met 120Hz-verversingssnelheid. Aan de buitenkant zit een 17:9-scherm van 3,26" van 7,3x3,9cm. Het schermpje staat bovendien in portrait om meldingen beter te kunnen lezen, zo zegt de fabrikant.

De Flip draait op een MediaTek Dimensity 9000+. De telefoon heeft een 32-megapixelcamera als selfiecamera in het scherm en twee camera's aan de buitenkant. Een 50-megapixelcamera, een Sony IMX890, als primaire camera. Er is ook een camera met ultragroothoeklens. Details over de release komen later naar buiten. De Find N2 Flip is de eerste vouwbare smartphone van OPPO die buiten China zal uitkomen.

OPPO kondigde ook nog een opvolger aan voor de Find N van vorig jaar. De Find N2 is in concept niet gewijzigd ten opzichte van de Find N: het is een compacte vouwbare telefoon met 18:9-scherm aan de buitenkant en vrijwel vierkant scherm aan de binnenkant. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tegenover de Snapdragon 888 van de Find N. Ook heeft de telefoon een lichter scharnier en minder schermranden. Andere wijzigingen zitten in de software: zo is er een apart menu dat naar boven komt door het scherm even te vouwen en is een soort laptop-functie door het scherm half in te klappen. De Find N2 komt alleen uit in China. Details over prijzen gaf OPPO niet.