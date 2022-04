Zou je OPPO de stiekeme marktleider van de smartphonemarkt kunnen noemen? Reken maar mee: volgens IDC kwamen OPPO en OnePlus samen uit rond 33 miljoen geleverde telefoons. Marktleider Samsung komt tot 69 miljoen, maar OPPO's zustermerk vivo heeft óók rond 33 miljoen telefoons geleverd en daarmee komt het totaal van de BBK-merken in elk geval al op 66 miljoen. Als realme meer dan drie miljoen smartphones leverde, zit de BBK-familie aan de top.

Je zou denken dat BBK daarover trots als een pauw zou zijn, maar we hebben het moederbedrijf er niet over horen opscheppen. Toch schijnt er wel wat van die trots door in de eerste vouwbare smartphone van OPPO, want die heeft als codenaam Peacock, Engels voor pauw. De OPPO Find N, zoals hij officieel heet, is toch al een interessante, maar beetje vreemde vogel. OPPO had immers het huiswerk van Samsung kunnen kopiëren, maar heeft dat niet gedaan. De Find N wijkt op een paar cruciale punten af van de Galaxy Z Fold3 van grote concurrent Samsung.

Een volledige review is dit niet. OPPO wil de telefoon rondsturen naar zoveel mogelijk websites, magazines en youtubers, dus we hebben beperkt de tijd gekregen met dit pronkstuk van OPPO: een dag of drie. Dat is voor ons te weinig om alle benchmarks, schermtests en accutests te draaien. We hadden kunnen proberen om zoveel mogelijk tests te draaien, maar dat vonden we niet zinnig. Je kunt hem immers niet zelf gaan kopen, dus we gaan hem niet in onze Best Buy Guide zetten. Dan is er de software; omdat het een Chinees model is, is het testexemplaar niet voorzien van Google-diensten en zou testen extra lastig worden. Hij komt dus alleen in China uit en kost daar 1070 euro. Als hij in Nederland zou uitkomen, zou de prijs vermoedelijk tussen 1300 en 1400 euro uitkomen.

Desondanks is het technisch een interessant apparaat en de moeite waard om te worden bekeken. Daarom is hier een preview van de OPPO Find N, waarin we hem in alles vergelijken met de Fold3. Wat doet OPPO precies anders en hoe pakt dat uit?