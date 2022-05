De Galaxy S22-serie die Samsung woensdag presenteerde, doorbrak een patroon dat al jaren duurt. De S22 is de eerste Galaxy S in jaren met een korter scherm en een kleinere behuizing. Samsung is niet de enige die zijn nieuwe telefoons kleiner maakt.

De basisversie van de S22 heeft een 6,1"-scherm met een beeldverhouding van 19,5:9. Dat wijkt af van de S21, die een 6,2"-scherm heeft met een beeldverhouding van 20:9. Het scherm van de S22 is precies even breed, maar een stukje minder lang. Hetzelfde geldt voor de S22+. Om te vergelijken hoe dat in verhouding staat tot eerdere modellen uit het verleden, hebben we een overzicht gemaakt.