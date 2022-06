Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE-telefoon krijgt geen opvolger

Samsung zou geen opvolger maken voor zijn Galaxy S21 FE-telefoon. De FE-versies van de S20 en S21 golden als goedkopere versies van zijn luxere modellen. De S21 FE kwam in januari van dit jaar uit.

Samsung Galaxy S21 (achter) en S21 FE

De Nederlandse Samsung-fansite SamMobile heeft van diverse bronnen gehoord dat er geen Galaxy S22 FE in de pijplijn zit. Ook het typenummer dat de telefoon zou krijgen op basis van het patroon dat Samsung gebruikt, SM-S900, lijkt niet in gebruik. Dat brengt de site tot de conclusie dat er geen FE-versie van de S22 komt.

Het is onbekend wat de reden daarvoor zou zijn. De S20 FE kwam uit in het najaar van 2020, terwijl de S21 FE iets langer op zich liet wachten en in januari uitkwam. Daardoor kwam de release enkele weken voordat Samsung zelf de S22-telefoons presenteerde. Dat heeft vermoedelijk het succes van de telefoon in de weg gestaan.

Samsung heeft geen commentaar gegeven. De lijn van goedkopere uitvoeringen van de Galaxy S-telefoons bestaat al enige jaren. Voor de S21 FE en S20 FE was er de S10 Lite. De naam FE kwam voor het eerst voor in 2016, toen Samsung de Note 7 annuleerde wegens problemen met de accu, en de telefoon in beperkte oplage opnieuw uitbracht onder de naam Galaxy Note 7 Fan Edition.