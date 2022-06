Gerucht: Sony komt binnenkort met Pro-controller voor PlayStation 5-consoles

Sony komt mogelijk met een Pro-controller voor de PlayStation 5. Dat claimt insider Tom Henderson op basis van eigen bronnen. Sony zou de controller binnenkort al aankondigen, hoewel nog niet bekend is wanneer precies.

De controller zou lijken op de huidige DualSense-controller, maar wel verschillende nieuwe features krijgen, schrijft Henderson voor Try Hard Guides. De doorgaans goed ingelichte Henderson zegt foto's van de controller te hebben ontvangen op voorwaarde dat ze niet gepubliceerd worden en dat de bron anoniem blijft.

Volgens Henderson krijgt de Pro-controller onder meer triggerstops die het mogelijk maken om de L2- en R2-knoppen sneller in te drukken. De controller zou ook paddles aan de achterkant krijgen, die functioneren als extra knoppen. Onder meer fabrikanten als Scuf en Nacon bieden dergelijke features in hun controllers.

Verder zijn de analogsticks volledig verwisselbaar. Het is niet bekend of Sony verschillende formaten thumbsticks levert, zoals Microsoft dat bijvoorbeeld doet bij de Xbox Elite Controller; het kan ook bedoeld zijn om een analogstick te verwisselen als deze stickdrift ontwikkelt. De foto's tonen volgens Henderson ook verwijderbare grips aan de zijkanten van de controller, die het makkelijker moeten maken om de controller vast te houden. Er wordt verder gesproken over 'software-upgrades', hoewel niet wordt vermeld wat dat inhoudt.

Volgens bronnen van Henderson kondigt Sony de Pro-controller 'binnenkort' aan. De insider verneemt van andere bronnen dat Sony 'in de komende weken' nieuwe hardware aankondigt, hoewel niet bekend is of de Pro-controller dan ook wordt getoond. Henderson benadrukt in ieder geval dat Sony tijdens dat evenement geen nieuwe console toont.