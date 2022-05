PlayStation 5 is 19,3 miljoen keer geleverd, beschikbaarheid neemt mogelijk toe

Sony heeft in het afgelopen kwartaal 2 miljoen PlayStation 5-consoles geleverd. Het totaal komt daarmee op 19,3 miljoen stuks sinds de release. In het boekjaar dat loopt van april 2022 tot maart 2023, denkt Sony nog eens 18 miljoen PlayStation 5-consoles te kunnen leveren.

In het afgelopen boekjaar leverde Sony 11,5 miljoen PlayStation 5-consoles. Aanvankelijk had het bedrijf geschat dat het er 14,8 miljoen zou kunnen leveren, maar de consolemaker had in de loop van het jaar al meermaals aangegeven dat dit niet meer haalbaar zou zijn vanwege de chiptekorten.

Sony verwacht 18 miljoen PS5-consoles te kunnen leveren in het boekjaar dat in april is gestart. Dat zou een flinke verhoging zijn ten opzichte van het vorige boekjaar, maar het is minder dan wat Sony eerder had aangegeven. In mei vorig jaar dacht Sony nog eigen records te kunnen breken door in het boekjaar tot maart 2023 minimaal 22,6 miljoen PlayStation 5-consoles te leveren.

De leveringen lopen achter op de verwachtingen vanwege de aanhoudende chiptekorten. De vraag naar PlayStation 5-consoles is nog altijd hoger dan het aanbod. Ruim anderhalf jaar na de introductie van de console is de PS5 zelden op voorraad bij winkels of webshops. Mogelijk komt daar verbetering in de komende maanden. De verwachtingen van Sony geven in ieder geval aan dat er meer consoles geproduceerd zullen worden.

Games, PlayStation 4 en PlayStation Plus

Sony leverde in het afgelopen kwartaal 70,5 miljoen games. Daarvan kwamen er 14,5 miljoen van de eigen PlayStation Studios. Het percentage digitale games was 71 procent. De rest betreft fysieke schijfjes. Ook werden er nog 100.000 PS4-consoles geleverd. Over het hele boekjaar komt dat neer op een miljoen stuks en sinds de release in 2014 gaat het om 117,2 miljoen exemplaren.

Aan het einde van het afgelopen kwartaal waren er 47,4 miljoen PlayStation Plus-abonnees. Dat zijn er 0,6 miljoen minder dan een kwartaal eerder. Het aantal maandelijks actieve PlayStation Network-gebruikers daalde met 5 miljoen tot 106 miljoen.