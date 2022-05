Nintendo Switch-leveringen daalden vorig jaar met 20 procent door chiptekorten

Nintendo heeft vorig kwartaal 4,11 miljoen exemplaren van de Switch geleverd, voor een totaal van 23,06 miljoen in het afgelopen financiële boekjaar. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder. Volgens Nintendo komt dat door de aanhoudende chiptekorten.

Nintendo voldeed hiermee net aan zijn bijgestelde leveringsverwachtingen voor het boekjaar 2021. Die verwachtingen lagen aanvankelijk op 25,5 miljoen, maar werden later bijgesteld naar 23 miljoen geleverde consoles. In 2020 leverde het bedrijf nog 28,83 miljoen Nintendo Switch-consoles. Het bedrijf verklaart in zijn kwartaalcijfers dat het in 2021 last had van 'een tekort aan halfgeleidercomponenten en andere onderdelen', waardoor de leveringen in het afgelopen boekjaar daalden met 20 procent.

In totaal is de Nintendo Switch nu 107,65 miljoen keer geleverd. Daarmee is de Switch Nintendo's succesvolste 'thuisconsole'. Voorheen was dat de Nintendo Wii, die 101,63 miljoen keer is geleverd. Alleen de Nintendo DS- en Game Boy-handhelds waren succesvoller, met 154,02 en 118,69 miljoen geleverde exemplaren.

De Japanse gamegigant stelt de leveringsverwachtingen van de Switch voor het komende jaar verder naar beneden. Nintendo verwacht dit boekjaar 21 miljoen Switch-consoles te verschepen. Dat is 8,9 procent minder dan het voorgaande jaar. Het bedrijf verwacht ook dat de omzet en het bedrijfsresultaat in 2022 zullen dalen met 5,6 en 15,6 procent.

In totaal zijn er in 2021 235,07 miljoen Switch-games geleverd. Pokémon Legends: Arceus deed het als nieuwe titel goed in het vorige kwartaal. Die game is tot en met 31 maart 12,64 miljoen keer geleverd. De Pokémon Brilliant Diamond- en Shining Pearl-remakes voor de Switch zijn inmiddels 14,65 miljoen keer geleverd. Ook Mario Kart 8 Deluxe doet het nog altijd goed: vorig kwartaal leverde Nintendo dat spel 9,94 miljoen keer. Daarmee is dat spel sinds de release in april 2017 45,33 miljoen keer verscheept.

Het aantal verwachte gameleveringen voor het komende boekjaar wordt verlaagd. Nintendo verwacht 210 miljoen Switch-spellen te verschepen. Deze zomer komt het bedrijf onder meer met Splatoon 3, een nieuwe Mario Strikers-voetbalgame en Xenoblade Chronicles 3. Eind dit jaar volgen Pokémon Scarlet en Violet. Voor dit jaar staat ook Bayonetta 3 op de planning, maar die heeft nog geen releasedatum. De opvolger van The Legend of Zelda: Breath of the Wild is onlangs uitgesteld naar de lente van 2023.