Gerucht: Nintendo brengt binnenkort Game Boy en Game Boy Color-games naar Switch

Volgens bronnen van drie verschillende media is Nintendo van plan om Game Boy en Game Boy Color-games aan te bieden via Nintendo Switch Online. Uitspraken over welke games als eerste uit zouden komen op de dienst, doen hun bronnen niet.

Het begon met uitspraken op de podcast Nate the Hate, waar men de verwachting uitsprak dat het platform binnen enkele weken naar Switch Online zou komen. Nintendo Life meldde daaropvolgend op basis van zijn eigen bronnen dat de titels 'zeer binnenkort' zouden komen en Eurogamer meldt daarna hetzelfde. Daaraan voegt dat laatste medium ook nog toe dat 'andere retroplatformen ook een mogelijkheid zijn'.

De verwachting van Game Boy en Game Boy Color-titels op de Switch was er sinds een dataminer de codenamen voor verschillende emulatoren boven water wist te halen. Die vond hij in de NES-app voor de Switch. Een van die emulatoren bleek later voor Super Nintendo-games te zijn; in september van 2019 werden SNES-games voor dat platform uitgebracht.

The Verge kreeg Nintendo te pakken voor een reactie op de geruchten, maar die vertelde alleen dat het Japanse bedrijf 'niets aan te kondigen heeft wat betreft dit onderwerp'.

Nintendo biedt naar eigen zeggen '100+' Nintendo en Super Nintendo-games aan via Switch Online. Eurogamer houdt het op 'zo'n 80 NES-games en 50 SNES-games, afhankelijke van je regio'. Nintendo Switch Online kost 3,99 euro per maand, 7,99 euro per 3 maanden of 19,99 euro per jaar.