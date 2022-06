Microsoft noteerde 'Xbox One' bij systeemvereisten Windows Subsystem for Android

De app Windows Subsystem for Android, die in de Microsoft Store te vinden is en ervoor zorgt dat Windows 11 straks Android-apps kan draaien, komt wellicht ook naar Xbox-consoles. In de systeemvereisten van de app stond 'Xbox One' in het os-veld.

Inmiddels is dat stukje tekst niet meer te vinden op de Store-pagina van de applicatie, maar XDA Developers zag het op tijd en Eurogamer publiceert er een screenshot van. Deze app is overigens te installeren op Windows 10, maar valt niet te starten.

Officieel heeft Microsoft niets gezegd over ondersteuning voor Android-apps op Xbox-consoles en mogelijk ging het om een foutje. Een voor de hand liggende reden om Android-apps te ondersteunen op Xbox-consoles is om gebruikers de mogelijkheid te geven om de games te spelen die dat platform biedt.

Wat wel zeker is, is dat Windows 11 ondersteuning voor Android-apps krijgt. Enkele dagen geleden werd echter wel bekend dat die ondersteuning toch niet in de eerste releaseversie van Windows 11 zal zitten, die op 5 oktober het levenslicht zal zien. In plaats daarvan blijft de functionaliteit nog een tijd lang in de testfase, in de Insider-versie van het os. Wanneer het subsysteem dan daadwerkelijk uitkomt, is niet bekend. Wel is al duidelijk dat de apps via de Amazon Appstore geleverd zullen worden.