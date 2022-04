Trailer Pokémon Legends: Arceus toont bossfight en nieuwe Pokémon

In een nieuwe trailer van Pokémon Legends: Arceus is nieuwe gameplay getoond van de boss fights in de game. In tegenstelling tot de turn-based-gevechten die de Pokémon-games kenmerken, vecht je in boss fights eerst met je personage tegen een Pokémon.

In de nieuwe trailer is te zien hoe je in de openwereldgame eerst zelf moet vechten tegen zogeheten Noble Pokémon. Deze Pokémon zijn sterker dan de Pokémon die je normaal in het wild tegenkomt in de game en moeten eerst gekalmeerd worden. Dit doe je door aanvallen te ontwijken met je personage en een soort stof naar de Pokémong gooien om deze te kalmeren. Pas als dit gelukt is begint de gebruikelijke turn-based-fase van het gevecht, waarin je eigen Pokémon het tegen de wilde Pokémon opnemen.

In de trailer is ook een nieuwe evolutie van Scyther getoond: Kleavor. Deze bug/rock-Pokémon is de derde nieuwe Pokémon die is aangekondigd voor de openwereldgame. Naast Scyther krijgen ook Basculin en Stantler nieuwe evoluties.

Pokémon Arceus werd begin dit jaar aangekondigd en wijkt af van de rpg-games die tot nu toe verschenen in de serie. De game speelt zich af in het feodale tijdperk van de Sinnoh-regio en spelers kunnen vrij rondlopen door een open wereld. De game lijkt daardoor meer op The Legend of Zelda: Breath of the Wild dan de vorige games: Pokémon Sword en Shield. Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari voor de Nintendo Switch.