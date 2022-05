Nintendo meldt 6,5 miljoen leveringen Pokémon Legends: Arceus in week tijd

Pokémon Legends: Arceus is in een week tijd wereldwijd 6,5 miljoen keer verkocht. De openwereld-Pokémon-game is daarmee goed op weg om een van de bestverkochte spellen voor de Nintendo Switch te worden.

Het spel kwam op vrijdag 28 januari exclusief uit voor de Nintendo Switch en is op het moment van schrijven precies een week verkrijgbaar. In de openwereld-rpg ontdekken spelers voor het eerst Pokémon in de regio die later als Sinnoh bekend zal staan. Spelers kunnen de wezens vangen, trainen en gebruiken om te vechten tegen andere 'wilde' Pokémon met als uiteindelijke doel om de eerste Pokédex samen te stellen.

Pokémon Legends: Arceus is met 6,5 miljoen exemplaren waarschijnlijk een van de snelst verkopende Switch-games, al geeft Nintendo slechts sporadisch exacte verkoopcijfers van games over een bepaalde periode vrij.

De recente kwartaalcijfers en de officiële lijst van bestverkochte Switch-games zetten de verkochte exemplaren van de nieuwste Pokémon-game in een kwantificeerbaar perspectief. Neem bijvoorbeeld de Pokémon Brilliant Diamond- en Shining Pearl-remakes voor de Switch. Deze games werden in de eerste anderhalve maand na de release bijna 14 miljoen keer verkocht. De games staan op de negende plek van bestverkochte Switch-games ooit, bekeken tot en met 31 december 2021.

De bestverkochte Pokémon-games voor de Switch zijn Pokémon Sword en Shield, gezamenlijk goed voor bijna 24 miljoen verkochte exemplaren. De traditionelere Pokémon-games kwamen in november van 2019 uit en staan vooralsnog op de vijfde plek in Nintendos top 10.