Pokémon-ontwikkelaar Game Freak werkt aan avonturengame Project Bloom

Pokémon-ontwikkelaar Game Freak werkt aan een nieuwe avonturengame. De game krijgt de werktitel Project Bloom en wordt uitgegeven door Take-Two-dochterbedrijf Private Division. Verdere details over de game zijn nog niet bekend.

Uitgever Private Division noemt Project Bloom een 'gloednieuwe actionadventurefranchise' van Game Freak. De studio toont een afbeelding met conceptart, maar deelt verder geen details. De game lijkt zich nog in een vroeg ontwikkelstadium te bevinden. Project Bloom komt naar verwachting uit in het boekjaar 2026 van Take-Two. Dat boekjaar loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2026. Game Freak is vooral bekend van de Pokémon-games, maar bracht in het verleden ook andere titels uit, zoals Tembo the Badass Elephant, Pocket Card Jockey en Little Town Hero.