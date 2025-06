The Pokémon Company brengt eerste dlc voor Scarlet en Violet op 13 september uit

The Pokémon Company heeft tijdens het Pokémon Presents-evenement aangekondigde dat het eerste deel van de The Hidden Treasure of Area Zero-dlc voor Pokémon Scarlet en Violet op 13 september uitkomt voor de Nintendo Switch. Het tweede deel moet ergens in de winter uitkomen.

De eerste helft van de Pokémon Scarlet- en Violet-dlc heet The Teal Mask. De speler gaat in de uitbreiding voor een schoolreis naar de Kitakami-regio. In die nieuwe spelwereld vindt het Loyal Three-festival plaats, een eerbetoon aan de drie legendarische Pokémon, namelijk Okidogi, Munkidori en Fezandipiti. Spelers nemen het daarnaast op tegen de schurk Ogerpon. In de regio komt de speler verschillende oudere generaties van de titulaire wezens tegen, die eerder niet in de Paldea-regio te vinden waren.

In de onderstaande trailer zijn enkele nieuwe evoluties van Pokémon te zien en lijkt er een vliegmechaniek aan de game toegevoegd te worden. The Teal Mask is het eerste deel van het The Hidden Treasure of Area Zero-dlc-pakket. Later dit jaar moet The Indigo Disk uitkomen. Daar is nog geen exacte releasedatum voor gedeeld.