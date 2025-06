Spotify breidt test DJ-functie met AI-stem verder uit

Spotify heeft de bètaversie van de DJ-functie uitgebracht in tientallen nieuwe landen, al valt de Benelux daar vooralsnog niet onder. Oorspronkelijk was de AI-functie alleen in Noord-Amerika en later in een deel van Groot-Brittannië beschikbaar.

DJ is een nieuwe Spotify-functie waarbij een door AI aangestuurde 'dj' gepersonaliseerde muzieksuggesties doet en de keuzes als een soort radio-dj toelicht. De functie is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar en is ondertussen in vijftig landen te testen door Spotify Premium-gebruikers. Ierland, Malta en Zweden zijn vooralsnog de enige Europese landen waar de functie beschikbaar is. Verder wordt de bètaversie van DJ nu in uiteenlopende landen in Afrika, Oceanië, het Caribisch gebied en Zuid- en Zuidoost-Azië uitgebracht.