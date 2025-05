Spotify sluit klanten af die betalen via Apple

Muziekstreamingdienst Spotify sluit klanten af die betalen via de Apple App Store. Een abonnement afsluiten via de App Store kan al jaren niet meer, maar bestaande abonnementen liepen tot nu toe wel door.

Klanten konden enkele jaren lang een abonnement afsluiten via een in-app aankoop, meldt Variety. Nu heeft Spotify die klanten een e-mail gestuurd met de mededeling dat het abonnement automatisch zal stoppen aan het einde van de maand. Klanten worden teruggezet naar het gratis abonnement van de streamingdienst. Een abonnement afsluiten via de App Store kon tot 2019.

Spotify bevestigt de stap tegenover de site. "Deze acties zorgen ervoor dat we al onze gebruikers een consistente, eersteklas abonnementservaring kunnen blijven bieden." Spotify heeft al jaren een conflict met Apple over het monopolie van de fabrikant over de App Store en de hoge afdracht voor ontwikkelaars. Spotify betaalt nu nog vijftien procent van de abonnementsprijs aan Apple voor de jaren geleden afgesloten abonnementen.