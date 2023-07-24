Spotify kondigt prijsverhogingen van 1 tot 3 euro per maand aan

Spotify heeft per direct de prijzen van al zijn abonnementen verhoogd. Premium en Student worden een euro per maand duurder, Duo wordt twee euro duurder en Family kost twee tot drie euro per maand meer. Bestaande klanten gaan de prijzen binnenkort ook betalen.

Het muziekplatform zegt de prijzen te moeten verhogen zodat het 'kan blijven innoveren'. De prijsverhogingen gelden ook voor Belgische en Nederlandse klanten. Bestaande abonnees krijgen een mail over de verhoogde prijzen, met een respijtperiode van een maand. Daarna worden de nieuwe, verhoogde prijzen van kracht.