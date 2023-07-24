Spotify kondigt prijsverhogingen van 1 tot 3 euro per maand aan

Spotify heeft per direct de prijzen van al zijn abonnementen verhoogd. Premium en Student worden een euro per maand duurder, Duo wordt twee euro duurder en Family kost twee tot drie euro per maand meer. Bestaande klanten gaan de prijzen binnenkort ook betalen.

Het muziekplatform zegt de prijzen te moeten verhogen zodat het 'kan blijven innoveren'. De prijsverhogingen gelden ook voor Belgische en Nederlandse klanten. Bestaande abonnees krijgen een mail over de verhoogde prijzen, met een respijtperiode van een maand. Daarna worden de nieuwe, verhoogde prijzen van kracht.

Naam Premium Individual Premium Duo Premium Family Premium Student
Aantal accounts 1 account 2 accounts 6 accounts 1 account
Oude prijs 9,99 euro 12,99 euro NL: 14,99 euro
BE: 15,99 euro		 4,99 euro
Nieuwe prijs 10,99 euro 14,99 euro 17,99 euro 5,99 euro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 24-07-2023 14:05 276

24-07-2023 • 14:05

276

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Reacties (276)

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needankje 24 juli 2023 14:07
Op zich begrijpelijk, de concurrentie doet het ook. Maar wel karig dat Spotify nog steeds geen enkele vorm van high-res audio ofzo biedt, bij Apple en Amazon krijg je dat er voor dezelfde prijs gewoon bij.

En die betalen artiesten kennelijk ook ietsjes beter, al blijft streaming karig voor muzikanten.
Pompi @needankje24 juli 2023 14:08
Die komt er in de VS bijna aan, maar dan betaal je ook extra voor de lossless audio.
Söderström added that the company was still trying to work out the financials of the HiFi offering. “We want to do it in a way where it works for us from a cost perspective as well. I’m not allowed to comment on our label agreements, nor on what other players in the industry did, for obvious reasons,” he said. In October last year a Spotify survey suggested it was considering charging $19.99 for the feature as part of a “Platinum” plan. The same survey also hinted that the company could include audiobook access as part of a future plan.
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[Reactie gewijzigd door Pompi op 22 juli 2024 14:35]

Bellsofwar @Pompi24 juli 2023 14:13
Wat maakt lossless audio eigenlijk zoveel duurder? Is het de 'premium' feel of omdat het meer ruimte op de servers in beslag neemt? Dit zou eigenlijk wel een standaard mogen worden, als de hardware het goed kan verwerken (mits de grootte echt een rol speelt v.w.b. verbruik etc.).
Sharky @Bellsofwar24 juli 2023 14:16
Vooral meer bandbreedte en data. Ik vermoed dat de storage niet zoveel uitmaakt en dat alles al in meerdere versies op hun servers staat. Ik denk dat het een leukere discussie is om af te vragen of iemand het verschil tussen 192 kbps en lossless hoort. Een hoop mensen roepen dat ze het horen, maar tests wijzen keer op keer uit dat dat in vrijwel alle gevallen helemaal niet zo is.
smartsys @Sharky24 juli 2023 17:25
Het is allemaal nogal afhankelijk van verschillende zaken of je het verschil hoort.
De kwaliteit van de originele opname is van groot belang. Pak een opname van een goede studio, waarbij ieder spoor in 32bit/384khz gemasterd is en in het digitale domein bewerkt wordt, of een oude mono opname van een live optreden uit 1968.

Stream je die eerste opname via Spotify, dan raak je 100% zeker een boel informatie kwijt en dat is ook hoorbaar. In het laatste geval bestaat er al een boel informatie niet in het origineel. Hoe minder informatie bestaat bij het digitaliseren, hoe minder er verwijdert hoeft te worden. Het "verlies" is dus kleiner is merk je de verschillen ook veel minder.

Ook belangrijk is hoe een track afgemixt is. Is deze afgemixt voor gebruik op de radio of voor een high-res portable medium of goede druk van een LP? Bij radio opnames wordt de track zodanig bewerkt dat deze op de ontvangende apparaten "goed" klinkt. Oftewel met compressie wordt al een deel van het audiosignaal gelimiteerd, zodat het bij transmissie over FM nog bruikbaar ontvangen wordt. Het dynamisch bereik wordt meestal verkleind. Dit betekend simpelweg dat er minder informatie overblijft als je er een codec overheen gooit om het "digitaal" te maken. Veel codec's doen precies hetzelfde. Onderaan en bovenaan het audiospectrum wordt meer weglaten, omdat dit minder opvalt. Zo'n radio track zal dus vaak ook "beter" klinken als deze met een beperkte codec digitaal gemaakt of gestreamd wordt.

Ook is er nog de apparatuur en de ruimte waarop de boel wordt weergegeven. Heb je een hele goede high-end audio set, dan is het vaak mogelijk om meer details in audio weergaven te horen. De plaatsing van audio in een ruimte kan veel grootser zijn, waardoor instrumenten los van elkaar worden weergegeven en een muziekstuk meer een beleving dan een brei van geluid wordt. Een goede audio set heeft vaak ook een groter bereik. Lage tonen kunnen misschien wel tot 15Hz door halen en hoge tonen tot ver boven de 22.000Hz. De beleving van geluid kan zo meer emotie overbrengen. Wanneer een set veel resolutie kan verwerken kan het ook heel goed opvallen als die resolutie aan de bron ontbreekt. Heb je eerst een analoge LP weergave van een nummer en daarna hetzelfde nummer via Spotify, dan kan er een enorm verschil hoorbaar zijn. Maar dat geldt alleen weer als de originele opname wel de informatie bevat.

Als laatste hebben we nog de oren van de luisteraar. Die zijn van iedereen anders. Naarmate mensen ouder worden, wordt het gehoor vaak slechter. Regelmatig meer dan 80DB ervaren schaadt het gehoor, waardoor het slechter wordt. Dit zorgt dat je kleine details minder kunt waarnemen. De resolutie van je gehoor neemt af en uiteindelijk kun je simpelweg geen verschil meer opmerken tussen een hele goede opname vol kleine details of dezelfde opname via een bagger stream met te weinig bandbreedte.
CaptainKansloos @smartsys24 juli 2023 20:35
Stream je die eerste opname via Spotify, dan raak je 100% zeker een boel informatie kwijt en dat is ook hoorbaar. In het laatste geval bestaat er al een boel informatie niet in het origineel.
Ik hoop dat je hier bedoelt dat de _kans_ dat bij 'complexe' muziek de kans 'codeer fouten' toeneemt, zodat dat beter hoorbaar zou kunnen zijn. Dat zijn dan trouwens artifacts, die er niet in horen. Bij een goede lossy codec met een fatsoenlijke bitrate is die kans _zeer_ klein. Daar is ie immers op gemaakt. Overigens; de meeste codecs hebben juist moeite met - voor het gehoor - relatief 'simpele' muziekstukken. Voor MP3 geldt bv. dat ze uitgebreid getest hebben met Tom's Diner: https://www.youtube.com/watch?v=OeE5t7aJVsI vanwege "encoderings uitdagingen".

Je aanname: "complexe muziek; DUS veel verlies" raakt technisch gezien kant nog wal. Het gaat bij lossy codecs vooral over de afweging tussen objective en subjective fidelity, zie deze link (van de makers van de Ogg Vorbis codec): https://xiph.org/vorbis/doc/vorbis-fidelity.html. Een goede lossy codec levert vooral subjective fidelity; "onhoorbaar goed".

Je trapt m.i. ook in iedere HiFi mythe die er bestaat;
1) 'resolutie van gehoor' (het gaat om verkleining van bandbreedte van het gehoor, niet de resolutie). Oh en dynamiek uiteraard, want dat erop dat je - eenmaal ouder - minder extreme verschillen in geluidsdruk/volume kunt detecteren. Want _daar_ gaat 'music dynamic range' over. Overigens in dynamische range die het mesnselijk gehoor in een stuk muziek kan verwerken vrij beperkt. Je kunt een viool op -45dB niet horen in een stuk, wanneer er een electrische gitaar doorheen scheurt met -10dB. De meest dynamische muziek heeft een dynamic range tot ongeveer 23dB:https://hub.yamaha.com/au...e-and-why-does-it-matter/ Heel veel meer is helemaal niet prettig om naar te luisteren trouwens; of je schrikt je lam na een stille passage, of je hoort de stille passage niet meer omdat je gehoor suist van de 95dB die het net te verduren heeft gekregen.
2) 'digitaal maken' (met de juiste sampling frequentie is iedere gedigitaliseerde toon _perfect_ te reconstrueren),
3) Een LP die 'enorm anders klinkt' dan een Spotify versie, 'maar alleen als het origineel wel de informatie bevat". (Een LP klinkt _vooral_ 'anders' omdat het een onvolmaakt, _inferieur_ medium is. Je mag prima vinden dat dat mooier klinkt, maar technisch slaat dat echt nergens op.)
4) De fout van 1) en 3) neem je ook mee in uitspraken als "Wanneer een set veel resolutie kan verwerken kan het ook heel goed opvallen als die resolutie aan de bron ontbreekt." Ik neem maar even aan dat je niet helemaal weet hoe digitale sampling werkt, zie 2).

Voor de goede orde; je mag van alles vinden van gedigitaliseerde muziek vs analoge bronnen, masters en wat al niet meer. Maar de technische verklaring die je geeft is - met alle respect - niet gefundeerd in enige wetenschappelijke achtergrond.

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 22 juli 2024 14:35]

smartsys @CaptainKansloos25 juli 2023 12:17
Dank je voor deze inhoudelijke reactie.

Ik weet wel hoe digitale sampling werkt. Althans hoe het 20 jaar geleden op school is uitgelegd. Het periodiek bemonsteren van een analoog signaal om tot een digitale waarde te komen. Hoe vaker je monstert en hoe nauwkeurig de monsters, hoe meer je digitale signaal lijkt op het origineel. Dit rauwe bestand is vaak heel groot en middels een codec ga je informatie zodanig weglaten zodat het eindresultaat het origineel zo veel mogelijk benaderd. In deze tijd was de CD net introduceert met 16bit en 44,1Khz bemonstering.

Ik moet toegeven dat ik mezelf niet heel diep heb verdiept in allerlei latere codecs. Ik weet dat er codecs zijn die het frequentie gebied opdelen in delen, waarbij rekening wordt gehouden met hoe een mens geluid ervaart. In de belangrijkste frequentie gebieden wordt minder compressie toegepast en in minder relevante frequentie gebieden meer. Ook is de sampling rate variabel te maken waardoor je in delen van een muziek stuk met méér informatie meer sampelt dan op momenten met minder informatie. Zo zorgt je voor méér detail in het uiteindelijke eind resultaat, zonder dat het bestand extreem groot wordt.

Ik beweer nergens dat een digitale opname niet beter zou kunnen zijn dan een analoge opname of dat een analoge opname beter is dan digitaal.

Ik ben wel nog steeds van mening dat een goede opname via een goed medium afgespeeld op een goede bron en door een goede versterker naar goede luidsprekers veel meer luisterplezier kan geven dan hetzelfde muziekstuk dat wordt afgespeeld via een keten waar alles een stuk minder is.
Een A/B vergelijking maken van ander bron materiaal op hoogwaardige apparatuur kan eerder details naar voren brengen dan op apparatuur dat deze details überhaupt niet kan presenteren.

Ik ben met je eens dat er een stuk "zweverigheid" in Hifi land bestaat. Hoever je hierin kunt meegaan is persoonlijk. Wetenschap kan dingen soms niet verklaren, maar toch zijn er meerdere mensen die "blind" testen en verschillen ervaren die er niet zouden moeten zijn.
CaptainKansloos @smartsys25 juli 2023 13:53
Hoe vaker je monstert en hoe nauwkeurig de monsters, hoe meer je digitale signaal lijkt op het origineel.
Dit is dus exact _niet_ hoe het werkt. Met een samplefrequentie van _minimaal_ 2x de signaal frequentie, kun je dat signaal _exact_ reproduceren. Ook in (complexe) muziek. Zie daarvoor bv dit Wikipedia artikel over de zgn. Nyquist frequentie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nyquist-frequentie.

Je suggereert m.i. dat hoe hoger de sample frequentie is, hoe 'preciezer de digitalisering'; dat is simpelweg niet waar. Bij iedere frequentie is er een 'minimale' samplefrequentie die een perfect resultaat geeft; een nog hogere samplefrequentie voegt daar niks meer toe (behalve meer 'data' om te verwerken).
Ook is de sampling rate variabel te maken waardoor je in delen van een muziek stuk met méér informatie meer sampelt dan op momenten met minder informatie. Zo zorgt je voor méér detail in het uiteindelijke eind resultaat, zonder dat het bestand extreem groot wordt.
Ook hier haal je bitrate en sample frequentie door elkaar. De sample frequentie in een MP3 bestand is bv altijd constant; meestal hetzelfde als het CD origineel (44.1kHz). De bitrate is variabel (of niet, bij 'constant bitrate') en bepaald de mate van compressie. In een bepaalde bitrate past maar 'zoveel' informatie, zodat een (lossy) codec moet 'kiezen' waar het 'zo onhoorbaar mogelijk' informatie moet 'verliezen'.
k ben wel nog steeds van mening dat een goede opname via een goed medium afgespeeld op een goede bron en door een goede versterker naar goede luidsprekers veel meer luisterplezier kan geven dan hetzelfde muziekstuk dat wordt afgespeeld via een keten waar alles een stuk minder is.
Dat ben ik zeker met je eens. Al is de HiFi wereld vergeven van de snake-oil oplossing die tegen exorbitante prijzen verkocht worden. Maar 'goede apparatuur' kost geld, al kost een fatsoenlijk D/A convertor chip tegenwoording een fractie van wat dat 20 jaar geleden kostte. Maar het is onrealistisch om een goedkope audioset van een paar honderd euro te vergelijken met een deftige versterker met 3-weg luidsprekerzuilen van 35L te vergelijken die een paar duizend euro kost of meer. De laatste klinkt _waarschijnlijk_ beter; 'objectief' beter (al is smaak altijd subjectief, maar goed)
Arjan P @smartsys25 juli 2023 18:56
De kwaliteit van de originele opname is van groot belang. Pak een opname van een goede studio, waarbij ieder spoor in 32bit/384khz gemasterd is en in het digitale domein bewerkt wordt, of een oude mono opname van een live optreden uit 1968.
<>
Ook belangrijk is hoe een track afgemixt is. Is deze afgemixt voor gebruik op de radio of voor een high-res portable medium of goede druk van een LP? Bij radio opnames wordt de track zodanig bewerkt dat deze op de ontvangende apparaten "goed" klinkt.
Je verwart mixing met mastering. Een enkel spoor wordt niet in 32bit/384k gemasterd, sterker nog het wordt helemaal niet gemasterd. Er wordt in een digitale studio meestal opgenomen in 24bit/96k (of 44,1/48kHz), dan wordt in de DAW gewerkt en gemixed in 32 of 64 bit fp (en blijft de samplefrequentie gelijk) en is de uiteindelijke stereomix in dezelfde resolutie en bitdiepte.

Bij mastering wordt er pas naar het uiteindelijke medium gewerkt met als basis dezelfde stereomix. Dus voor streaming wordt een bepaalde loudness normalisatie aangebracht, zodanig dat de streaming platforms er weinig meer mee hoeven (omdat mensen ieder liedje even hard willen horen). Voor een fysieke drager als CD kan dit anders zijn om bijvoorbeeld meer dynamiek in de opname te houden, en voor vinyl spelen er weer andere zaken, zoals 'springt de naald niet uit de groef'. Daarnaast zorgt mastering ervoor dat een album klinkt als eén geheel, qua sound en qua loudness. Gebeurt meestal in 96 kHz (44.1 en 48 wordt ge-upsamlpled) tenzij een klant denkt dat 192 kHz beter is - en de masteraar daar in mee gaat. Of als de doelgroep uit honden bestaat 8-)

Radio is weer een verhaal apart, waar vroeger speciaal voor werd gemasterd om harder dan de concurrent te klinken (waarbij meestal een aparte singleversie werd gecreeerd). Verder worden er bij radio real-time processors gebruikt waar je in de studio op kan anticiperen.
CaptainKansloos @Arjan P25 juli 2023 22:48
Of als de doelgroep uit honden bestaat 8-)
...I see what you did there :)
smartsys @Arjan P26 juli 2023 10:35
Dank je. Ik ben een stuk wijzer geworden.
WillySis
@Sharky24 juli 2023 14:52
Spotyfy gebruikt een 320kbps Ogg Vorbis compressie. Dat is op zich een behoorlijk goede encoder.
Bij een 192kbps mp3 compressie kan een deel van de mensen echt verschil horen tussen gecomprimeerd en niet gecomprimeerd. Om uit te maken wat de gecomprimeerde versie is, is vaak kennis van het origineel nodig. Als je een spectrum analyse gebruikt is het verschil wel duidelijk.

Bij de compressie van Spotify is het verschil tov het origineel zo klein dat soms verschil te horen is, maar men niet kan uitmaken wat het origineel is. Je moet echt al heel specifieke geluidsfragmenten uitzoeken om de verschillen aan te duiden. Dan nog zal je echt goede apparatuur moeten gebruiken. Met een bluetooth verbinding introduceer je al een verschil dat groter is dan dat van de compressie. 320 kbps mp3 kan een spectrumanalyser nog wel verschil laten zien, maar bij 320 kbps Ogg vorbis zijn de verschillen te klein.

Ongecomprimeerde muziekstreams zullen voor meer dan 99% van de mensen (inclusief degenen die daarom blijven vragen) gewoon nutteloos zijn. Als ze er toch extra voor willen betalen, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar een algehele prijsverhoging om aan de wens van een kleine minderheid te voldoen, zullen de meeste mensen niet zien zitten.
Verwijderd @WillySis24 juli 2023 15:49
https://abx.digitalfeed.net/list.html, als toevoeging op je verhaal. Hiermee kan iedereen het zelf proberen.
Cocytus @Verwijderd24 juli 2023 17:18
Weliswaar niet met een echte goede koptelefoon geluisterd, maar zelfs met 96kpbs LAME was het enige nummer waar ik verschil kon horen het eerste, die van The Killers. 100% score. De andere nummers hadden voor mij geen secties waar ik verschillen kon waarnemen. Ik heb in het verleden wel eens vaker dit soort tests gedaan en dan hoorde ik t/m 128kpbs MP3 echt duidelijke verschillen. Ik weet niet of de encoder beter is geworden of m'n gehoor slechter...
WillySis
@Cocytus24 juli 2023 23:11
Voorheen kon ik t/m 256 kbps (lame mps) nog wel van lossless onderscheiden, maar met het klimmen der jaren lukt dat niet meer. Het verschil tussen 320 kbps Ogg vorbis en lossles flac heb ik nooit kunnen horen, zelfs niet bij audio stukken die in theorie gevoelig moeten zijn voor verlies door compressie. Ik mocht mijzelf toch wel bij de mensen met een goed gehoor voor dit soort verschillen rekenen.
mac1987 @WillySis24 juli 2023 18:57
Het hoeft (helaas) ook niet beter te zijn, als mensen maar geloven dat het beter is.
WillySis
@mac198724 juli 2023 23:13
Als men voor dat geloof ook nog meer wil betalen, dan vind ik dat best. Ik hoor het verschil absoluut niet. Ik ben nu wat ouder, maar voorheen kon ik het verschil ook niet horen en dan had ik er toch een goed gehoor voor.
mac1987 @WillySis24 juli 2023 23:15
Dan ben jij (gelukkig) niet/minder vatbaar voor dit soort marketing. Helaas geldt dat voor lang niet iedereen.
DJustiin @Sharky24 juli 2023 14:24
Ik heb thuis Tidal en Spotify, op mijn Sonos en koptelefoon met DAC hoor ik degelijk verschil tussen Spotify op hoogste kwaliteit (Very High / downloaded) en Tidal (HiFi / Master). Het verschil lijkt hem te zitten in de hoge en lage tonen die zuiverder klinken. Bij Tidal Master / HiFi kwaliteit is de bass net iets dieper en zuiverder. Verschil ligt hem ook zeker in de apparatuur die je hebt en of het bekabled of draadloos is. Het is ook een geval; niet omdat het moet, maar omdat het kan. bij mij :).

[Reactie gewijzigd door DJustiin op 22 juli 2024 14:35]

sprankel @DJustiin24 juli 2023 16:12
Spotify krijgt de default remaster, zeg maar de radio edit, geoptimaliseerd om goed te klinken op goedkope luidsprekers
Tidal vraagt expliciet een "master" wat neerkomt op een remaster voor deftige luidsprekers, verkoopt een extra duur abbonement en geeft de muziekindustrie extra geld voor hun "diensten"
Originele LP's stammen uit een tijd waar digitale remastering niet bestond dus een heel pak mensen zweren bij LP. Muziekindustrie is zeer happig om dezelfde master die ze aan Tidal geven op een LP plaat te zetten, daar de hoofdprijs voor te vragen goed wetende dat jij in de auto nog eens voor een streaming dienst gaat betalen.

Spotify wil al heel lang ook die zogenaamde "hifi" remasters maar ik vermoed dat Spotify niet extra wil betalen terwijl de muziekindustrie hun inkomsten wilt beschermen.

Wat jij hoort heeft dus weinig met de codec of bitrate te maken. Sonos is dan weer een merk dat vooral op integratie, gebruiksgemak en design werkt, als we echt over kwaliteit spreken zou ik nu niet bepaald Sonos naar voor schuiven maar het hangt natuurlijk af met wat je vergelijkt, tov een ingebouwde flatscreen luidspreker zal het een grote meerwaarde zijn.
BHQ @sprankel24 juli 2023 16:25
Als er al sprake is van verschillende masters. Vaak genoeg krijgen streamingplatforms gewoon exact dezelfde files aangeboden.

En als zo'n "betere" master als bron zou worden gebruikt op andere streamingdiensten, hoor je het verschil tussen diensten niet meer.

Ironisch genoeg is MQA als codec dan weer flink beroerd
mac1987 @BHQ24 juli 2023 19:27
Ik zie helaas vaak genoeg op Spotify dat als je bijv. een album uit 1994 pakt, de tracklist (deels) bestaat uit remasters uit 2015, met alle gevolgen voor o.a. dynamisch bereik. Soms is zelfs de live opname vervangen door een radio edit. Geen idee hoe dit bij bijv. Tidal zit. Dat MAQ slangenolie is ben ik wel van overtuigd, maar met de huidige Spotify prijzen mag ik toch wel verwachten dat als twee verschillende albums een verschillende uitvoering van een nummer bevatten, dat ik dan de optie heb om die originele verschillende opnames te beluisteren, en niet twee keer opgezadeld te worden met dezelfde radio edit.
BHQ @mac198724 juli 2023 21:17
Heb je voorbeelden van albums waar dat het geval is? Ik heb dat soort inconsistenties binnen eenzelfde album nog niet gezien.
mac1987 @BHQ24 juli 2023 22:57
Ik zal van de week eens zoeken. Het is namelijk lang niet altijd zo, maar ik merk het soms bij albums waar ik zelf de originele CD van heb. Die CD heeft dan veel meer dynamisch bereik en klinkt op een goede audioset daardoor veel beter dan Spotify. Wat wel schering en inslag is, is altijd de laatste remaster pakken, die bijna zonder uitzondering een verlies aan dynamisch bereik kennen.
  • 'Hell Freezes Over' van The Eagles uit 1994? Spotify heeft hier alleen de 2018 remaster van.
  • 'Brothers in Arms' van de Dire Straits uit 1985? Spotify heeft alleen de remaster uit 1996.
  • 'Money for Nothing' uit 1988? Remaster uit 2022.
  • 'Exile On Main Street' van The Rolling Stones uit 1972? Remaster uit 2010.
  • 'Black And Blue' uit 1976? Remaster uit 2009.
  • 'Bad' van Michael Jackson uit 1987? Remaster uit 2012.
Zo zijn er nog tientallen (dikwijls historische) albums waarvan op Spotify alleen de laatst geremasterde versie beschikbaar is. Dat is een keuze van Spotify, en waarschijnlijk logisch, omdat de meeste mensen tegenwoordig in de auto, via een goedkope soundbar, of via een bluetooth speaker luisteren, en daar zijn die moderne mixes op gericht. Maar persoonlijk vind ik dat erg jammer. Geef mij de originele mixes maar.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 14:35]

Stpan @mac198725 juli 2023 07:59
Bij Tidal is het iets beter geregeld. Ik heb daar geen abonnement meer. Maar wat me opviel is dat je makkelijk 'meerdere versies' van een nummer kunt zoeken (zoals de stereo of de Dolby Atmos mix).

Of deze specifieke albumks wel op Tidal staan, weet ik niet. Het is ook maar net wat de rechthouder (de platenmaatschappij) beschikbaar stelt. Als die alleen de remaster uit willen brengen op streamingdiensten is het klaar.

Verder denk ik dat er altijd verschillende markten binnen de muziekindustrie zullen blijven.
Sommige mensen hechten meer waarde aan gebruikersgemakt, andere aan geluidskwaliteit en/of verzamelen specifieke bootlegs of uitgaven. Of ze willen de eerste persing van een bepaald album verzamelen.

Het zijn net autos. Wordt het de gezinsauto, of een smaakvolle Britse roadster bouwjaar 1976. Dat zijn allebei autos, maar totaal andere doelgroepen.
BHQ @mac198725 juli 2023 11:16
Ja, zo, maar dat zijn volledige remasters ;) Ik dacht dat je echt doelde op een mix van oudere en nieuwere versies op eenzelfde 'album'.

Maar, inderdaad, remasters zijn zelden beter dan het origineel. Je zou dat eigenlijk wel verwachten, maar helaas.
Arjan P @mac198725 juli 2023 19:20
Geef mij de originele mixes maar.
Ik ben het met je eens dat het heel jammer is dat de originele versies bijna nooit beschikbaar zijn, maar het zou je bij de meeste streamingdiensten niets helpen omdat ze aan loudness-normalisatie doen. Dat wil zeggen dat ze alle liedjes voor de gebruiken op dezelfde perceptie loudness brengen (dit staat standaard aan en kun je bij sommige streamers uitzetten), m.a.w. zodat je niet voor elk liedje je volumeknop moet bijstellen. Anders zou je voor de originele Fool to Cry ('76) met de volumeknop op 7 terug moeten naar 3 als het volgende liedje de laatste van Katy Perry is bijvoorbeeld. Dus brengt een streamingdienst de eerste omhoog en draait de laatse omlaag om voor beiden op eenzelfde waarde uit te komen (-14 LUFS bij Spotify en YouTube).
jhr27 @Arjan P25 juli 2023 23:16
Ik dacht dat deze volume normalisatie alleen het volume effende maar het dynamisch bereik intact hield. Maar dat is ook de reden dat ik het aan heb staan, gehoorschade/schrik voorkomen. Helaas heb ik een heleboel mp3's om zeep geholpen doordat ik niet het verschil destijds wist tussen het volume effenen tijdens het luisteren en het effenen van de bestanden zelf. Heb nu sommige nummers die door de bewerking van het nummer i.c.m. volume effenen tijdens afspelen een piep hebben (Love Magic van Deodato bijvoorbeeld). Als ik het dan uitzet is het weg, maar dit is natuurlijk ontzettend jammer.
Arjan P @jhr2726 juli 2023 18:39
Het probleem is dat 'volume' eigenlijk de perceptie van de luisteraar is van hoe hard iets staat. Als je dus bestanden 'even hard' wil zetten kun je maar van twee dingen uitgaan: de pieken in het audiosignaal of de ervaren luidheid.

Stel, de pieken in Fool to Cry bestaan uit harde slagen op de snaredrum en die normaliseer je naar -1 dB, dan heb je nogsteeds een perceptie loudness van, stel, -20 LUFS (niet een rare waarde in de jaren 70). Om dan naar -14 LUFS te komen moet je wel aan het dynamisch bereik van het hele nummer komen. Er is een beroemd (en oud) YouTube filmpje over de 'Loudness War', waar dit principe heel mooi in beeld wordt gebracht: https://www.youtube.com/watch?v=3Gmex_4hreQ
Verwijderd @sprankel24 juli 2023 16:32
Wat is je bron bij dit verhaal?
InsanelyHack @Verwijderd24 juli 2023 17:24
Exact. Waar is je bron hoe het proces loopt bij het onboarden van muziek op streaming platforms. In mijn beleving zijn masters de werken van de audio engineers van een muziekopname. Een mediaproducent krijgt daar een copy van wat al geen master meer is.
zordaz @DJustiin24 juli 2023 15:09
Dat verschil heeft eerder te maken met EQ, replaygain, of een andere master of mix van hetzelfde album, waardoor je appels en peren vergelijkt. Overigens is Tidal niet lossless (want MQA).

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 14:35]

supersnathan94
@zordaz24 juli 2023 16:25
MQA is ook echt de grootste audiophile snake oil die ik ooit heb gehoord. Echt heel jammer dat men daar aan vast blijft houden aangezien met simpele tests eenvoudig wetenschappelijk aantoonbaar is dat het absoluut niet lossless is.

Alleen al het feit dat er geen open encoder beschikbaar is zodat je niet zelf kunt testen of de claims kloppen is al jammer.
geertk @supersnathan9424 juli 2023 20:34
Met het bedrijf achter MQA gaat het dan ook niet goed. Tidal is daarom bezig de muziek die in MQA wordt aangeboden, aan te bieden in hi-res FLAC
AibohphobiA BoB @DJustiin24 juli 2023 15:32
Ik heb thuis Tidal en Spotify, op mijn Sonos en koptelefoon met DAC hoor ik degelijk verschil tussen Spotify op hoogste kwaliteit (Very High / downloaded) en Tidal (HiFi / Master).
Nu vertel maar, wat is jouw uitslag?
https://abx.digitalfeed.net/
lenwar
@AibohphobiA BoB24 juli 2023 16:04
Bij mij 95% score, maar ik was toen ‘technisch’ aan het luisteren, niet naar muziek aan het luisteren. Heel krampachtig naar geluidsnuances zoeken (ieder stukje 10x opnieuw en terug enzo)

Als ik gewoon achterover zit naar m’n muziek te luisteren beleef ik geen verschil.
Maar goed. Dat ben ik. Dit zegt niks over de rest van de wereld :)


Ik heb persoonlijk Spotify omdat ik vind dat zij de beste Playlists hebben (dus die van Spotify zelf)
Muna34 @lenwar24 juli 2023 16:30
Laat me dat zou net een reden zijn waarom ik Spotify vind tegenvallen. Die komen bij mij met "persoonlijke" lijsten van muzieksoorten die ik totaal links laat liggen op het platform. En een specifieke functie, namelijk de song radio, die ik voorheen echt geweldig vond; is in mijn ogen gebroken geworden helaas. Voorheen echt een dijk van een functie waardoor ik veel nieuwe muziek ontdekte speelt nu veel dezelfde nummers of totaal ongerelateerde nummers af. Ook na ~ 45m afspelen komen er nummers voorbij die ik in diezelfde sessie al een keer gehoord heb.

Ik zet meestal muziek op als ik ga fietsen/lopen/tuin aan het werk ben. Vaak zijn dit sessies van uren dus misschien ben ik niet de average maar heb het gevoel dat ergens een half tot drie kwart jaar terug een update een paar van dit soort algoritmische zaken flink heeft veranderd. Inmiddels - alhoewel niet direct door dit maar ook door de kosten - geen abbonement meer op Spotify.

Apple music aan het uitproberen en zover tevreden al had het aanbod beter gemogen. Beetje hetzelfde als bij Spotify. Mocht het vrij specifiek worden dan bieden ze het vaak niet aan. Of bepaalde versies.

[Reactie gewijzigd door Muna34 op 22 juli 2024 14:35]

lenwar
@Muna3424 juli 2023 17:38
Ik heb het echt over de algemene playlists. Niet de persoonlijke. Die gaan inderdaad nergens meer over (zoals bij elke organisatie betekend ‘persoonlijk’, ‘meer van hetzelfde’)

Vroeger was de ‘radio’ inderdaad ook goed. Tegenwoordig hebben ze die functie op een één of andere manier stuk gemaakt. Waarschijnlijk gesponsorde liedjes van de uitgevers.
Zwarte_os @Muna3424 juli 2023 21:46
Ik wil heel graag aan de apple music maar op iOS is er geen chromecast ondersteuning terwijl de Android versie hem wel heeft.
Floor @Muna3425 juli 2023 09:37
Dat algoritme is inderdaad een draak. Ik heb een playlist voor lange reizen van meer dan 2000 nummers en ik kreeg iedere keer de zelfde nummers voorgeschoteld. Ik heb gister gehoord (!) dat je Spotify dan opnieuw moet installeren en dat het dan beter is. Ik heb het nog niet getest.
Muna34 @Floor25 juli 2023 12:49
Het is het proberen waard. :o Ik heb alleen sinds kort geen abbonement meer. :+ Ik ga even een gratis maand accountje aanmaken. Zou het alleen raar vinden als dat het geval is. Dit soort dingen worden toch compleet server-side gedaan lijkt me.
imqqmi @AibohphobiA BoB24 juli 2023 22:28
Ik had 68% waarbij 2 nummers 80% (James Blake en Daft Punk) de rest 60%. Vooral gelet op reverb en instrumenten uiterst links of rechts. Ik heb geen audiophile speaker setup maar kon toch redelijk de compressie er wel uitpikken. Dit was met de 'I am busy' korte versie van de test. De laatste vond ik het moeilijkst omdat er weinig aanknopingspunten zijn om de compressie goed te kunnen horen (Dixie chicks).
bzzzt @DJustiin24 juli 2023 14:33
Verschil ligt hem ook zeker in de apparatuur die je hebt en of het bekabled of draadloos is.
Je bedoelt bluetooth neem ik aan? Hoogste kwaliteit streamen heeft amper zin, het signaal wordt dan doorgaans alsnog gecomprimeerd wat je zeker kan horen.
Verwijderd @DJustiin24 juli 2023 15:43
Heb je deze test ook gedaan?
CaptainKansloos @DJustiin24 juli 2023 16:01
Ik heb thuis Tidal en Spotify, op mijn Sonos en koptelefoon met DAC hoor ik degelijk verschil tussen Spotify op hoogste kwaliteit (Very High / downloaded) en Tidal (HiFi / Master). Het verschil lijkt hem te zitten in de hoge en lage tonen die zuiverder klinken. Bij Tidal Master / HiFi kwaliteit is de bass net iets dieper en zuiverder.
De kans is groot dat Tidal (en andere diensten) 'sleutelen' aan de geluidskwaliteit bij 'Hi Res' of 'normal res' audio om _verschillen te benadrukken_. Er zou - uitgaande van dezelfde master - nooit zoveel verschil moeten zitten tussen 2 verschillende codecs op voldoende bitrate.

Begrippen als 'zuiverder en diepere bas' zijn niet echt typische verschillen die naar boven komen met een betere (lossless) codec, tenzij de 'lossy' variant erbarmelijk presteert. Dat zou met 320kbps Ogg Vorbis niet het geval moeten zijn (en in wat mindere mate met 320kbps MP3). Idd tonen jarenlange ervaringen met dubbelblind testen aan dat de overgrote meerderheid dit verschil niet betrouwbaar kan waarnemen.

Dat staat nog even los van of je de 'Hi-Res' versie beter vind _klinken_ zelfs als deze op een of andere manier aangepast zou zijn. Dat is vooral smaakgevoelig (equalizers hebben niet voor niets een bestaansrecht). En als je het beter vind klinken en je hebt daar extra geld voor over; jouw feestje.
icecreamfarmer @DJustiin24 juli 2023 14:41
Dat is een EQ verandering switch op tidal maar eens tussen de streams. Het klinkt dan vooral harder.
Inverted_World @DJustiin24 juli 2023 14:41
Bekabeld en draadloos maakt niet veel uit, dat verschil is nog minder hoorbaar dan Hifi vs 320kbs. Afhankelijk van het protocol dan. LDAC op mijn hifiman ananda bt kan ik geen verschil horen tussen bedraad of draadloos. Maar het verschil tussen spotify en qobuz is prima te horen.
Gamebuster @Sharky24 juli 2023 14:29
Spotify's "high quality" streaming is zelfs 256kbps AAC, niet 192kbps. 256kbps AAC is beter dan 320kbps MP3.
zordaz @Gamebuster24 juli 2023 15:03
Spotify high quality is 320kbps Ogg/Vorbis. De bitrate waarop een lossy codec audio transparantie t.o.v. het lossless origineel bereikt verschilt per codec wat en is deels persoons afhankelijk, maar van de meest bekende codecs kan gesteld worden dat ze boven de 200kbps allemaal transparant zijn. 20 jaar testen hebben dat telkens weer aangetoond.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 14:35]

gekkeh3nk @zordaz24 juli 2023 15:44
Volgens mij hangt de codec af van het apparaat dat je gebruikt. Ik dacht te herinneren dat je op iOS AAC bestanden krijgt en op Android inderdaad Ogg. iOS apparaten streamen namelijk ook naar Bluetooth met AAC en de batterijconsumptie is dan een stuk lager als je niet hoeft om te schrijven tussen codecs.
Blizz @gekkeh3nk24 juli 2023 15:52
De web player is als het goed is altijd AAC, de apps doen ze geheimzinnig over, maar als je met je AirPods luistert wordt alles tijdens het draadloos streamen toch weer omgezet naar AAC, dus maakt het geen drol uit wat Spotify in hun app stopt.
EsEsDee @Blizz24 juli 2023 16:33
nou, afgezien wat ze er in stoppen, dat weet ik niet. Maar als er een dubbele omzetting plaatsvind krijg je compressie op compressie en dat komt de kwaliteit natuurlijk niet ten goede.
Blizz @EsEsDee24 juli 2023 20:26
Yep, momenteel wordt voor zover ik heb kunnen 'ontdekken' elk geluid omgezet, dus ook 256k AAC van Apple Music wordt omgezet naar 256k AAC voor Bluetooth-transmissie naar de AirPods. Het is dat Apple deze details ('wat als het al AAC is') niet bijzonder interessant vindt om publiek te maken.
zordaz @gekkeh3nk24 juli 2023 16:27
Mijn reguliere audio apparatuur en Android spul krijgt altijd Ogg/Vorbis. Aac wordt voor zover ik heb gezien alleen gebruikt in de Web player en bij lagere bitrates. Hoogste kwaliteit van Spotify was altijd Ogg/Vorbis. Maar het kan inmiddels weer veranderd zijn natuurlijk.

Bij bluetooth heb je vaak kans op transcoding van lossless naar lossless, dan gaat de geluidskwailteit snel achteruit.
Drwho1 @Sharky24 juli 2023 14:28
Ik heb een tijdje Apple Music op trial gehad en daar heb ik regelmatig geluisterd naar de nummers die in lossless (ik weet niet meer hoe het noemt bij Apple) beschikbaar waren.

Hoewel ik mezelf zeker geen audiofiel noem moet ik toch zeggen dat die high-res nummers veel zuiverder en levendiger klonken dan de standaard tracks. Dat was wel telkens geluisterd op mijn WH-1000XM4, ik ben er vrij zeker van dat ik het verschil niet zou horen op mijn Ikea Symfonisk speakers die hier in huis staan.

Maar ik zou er niet voor bijbetalen op Spotify waarop ik nu mijn abonnement terug heb lopen. Bij Apple was het inbegrepen.
Sharky @Drwho124 juli 2023 14:30
Het probleem is dat bij Audio dit een oneindige discussie is. Uit blinde testen blijkt zonder al te veel uitzondering dat mensen dit verschil niet horen, maar vooral graag willen horen. Het probleem is dat het niet te controleren is, ik kan niet meten wat jij wel en niet hoort. Het is heel menselijk om verschil te denken te horen als je verwacht dat er verschil is. Ik zit in ieder geval in team 'verschil horen wordt niet ondersteund door de theorie'.
centr1no @Sharky24 juli 2023 15:40
Het is helemaal geen oneindige discussie. Het antwoord is alleen geen simpel ja of nee.
Het hangt er van af. Van de persoon, van de compressiemethode, van de bron, van de afspeelapparatuur en of de tester überhaupt weet waar die specifiek naar moet luisteren.

Ik heb zelf in het verleden genoeg muziek omgezet naar MP3 om te weten dat bij de ene rip er totaal geen verschil te horen is met 192 kbps compressie en bij de andere al (hoewel minimaal en zeer specifiek) bij 320.
Het wordt pas een probleem als het muziek betreft die je goed kent die om e.o.a. 'minder' klinkt dan je gewent bent. Bij onbekende muziek en de vaak met samples opgebouwde kapot geproduceerde moderne muziek is het hopeloos.
Ik ken persoonlijk genoeg mensen die hun hele leven lang nog nooit muziek hebben gehoord uit goede luidsprekers of een goede koptelefoon en totaal geen referentiekader hebben.
Sharky @centr1no24 juli 2023 16:08
Dat is natuurlijk niet echt wat ik zeg. Omstandigheden erbij halen zoals apparatuur, persoon en hoeveelheid compressie zijn geen onderdeel van het idee dat bij gelijke omstandigheden je geen verschil hoort tussen lage compressie (of een hoge bitrate) en lossless.
centr1no @Sharky24 juli 2023 17:47
het idee dat bij gelijke omstandigheden je geen verschil hoort tussen lage compressie (of een hoge bitrate) en lossless.
Die fictieve omstandigheden kunnen wel gelijk blijven maar dan is het nog steeds belangrijk wat die omstandigheden zijn omdat die wel dusdanig moeten zijn dat er een verschil geconstateerd kan worden.

Vlug even voor de gein deze test gedaan:https://www.npr.org/secti...an-you-hear-audio-quality
Je zult me op mijn woord moeten geloven maar van de 6 had ik er 3 goed, 2 keer heb ik het verschil tussen 320 kbps en lossless niet kunnen horen en bij die van Katie Perry heb ik maar half geluisterd.
Het gaat hier wel om het verschil tussen 128, 320 kbps en lossless en dat is in sommige gevallen voor mij duidelijk hoorbaar. En zoals ik al zei is het met minder compressie per geval moeilijker of zelfs onmogelijk.
Dit heb ik nu gedaan op m'n PC met een gaming headset. Maar ik weet min of meer waar ik specifiek op moet letten.

Het is niet een idee, een kwestie van 'denken te horen'. Ja, audiofielen kunnen behoorlijk overdrijven in hun streven naar het 'beste' wat dat dan voor hun persoonlijk dan ook moge zijn, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal onzin is.
Je zegt zelf dat je niet kunt meten wat mensen wel of niet horen. En je vind het vervolgens dan maar heel normaal om te concluderen dat die mensen dingen horen die er niet zijn.
Beetje apart.
FONfanatic @Sharky24 juli 2023 16:27
Nee. Het heeft ermee te maken of je een muzikaal gehoor hebt. Dat valt trouwens te trainen.

Net als dat flexibiliteit van geest (zoals tegenspraak incasseren, een mening durven bijstellen, door andere inzichten van opinie durven veranderen) aan te leren valt.
centr1no @FONfanatic24 juli 2023 17:49
Grappig, maar niet relevant,
FONfanatic @centr1no25 juli 2023 17:06
Veelzeggend, dat antwoord.
CorbataGames @Drwho124 juli 2023 16:23
Ik heb na het lezen van dit bericht een proef-abonnement genomen bij Apple Music.

Ik hoor duidelijk verschil tussen Spotify en Apple Music op mijn Sonos Play:1 ... echter welke ik mooier vind klinken, is mij nog niet duidelijk.

Wel zie ik dat het connecten vanuit Spotify naar de Play:1 makkelijker gaat. Vanuit Apple Music gaat dit simpelweg niet, deze wil alleen naar m'n Play One (nieuwere generatie) connecten.
Ook kan ik een spotify playlist starten vanaf m'n smarthome (Homey) en weet ik niet of ik dat met Apple Music voor elkaar krijg (waarschijnlijk wel via de Sonos app).
zordaz @CorbataGames24 juli 2023 16:41
Waarschijnlijk al snel een appels en peren vergelijking: eq, replaygain, mastering en mix kunnen allemaal verschillen. Je weet ook niet of de bron van de muziek hetzelfde is.

Uiteraard valt over smaak niet te twisten, maar een technische vergelijking kun je zelf helaas niet goed maken.
veltnet @zordaz25 juli 2023 09:23
Je kunt appels en peren heel prima met elkaar vergelijken. Ze hebben een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen en dat is dus ideaal voor het maken van een vergelijking.
ijdod @veltnet25 juli 2023 10:25
Uiteraard kan je prima stellen dat je peren lekkerder vindt. De vraag is of dat dan specifiek inherent is aan de streaming dienst, of enkel de gebruikte bron. En die kan voor andere artiesten weer anders zijn.
rijnsoft @Drwho124 juli 2023 15:10
Audio kwaliteit nu is onvergelijkbaar veel beter dan vroeger. Ik had best dure apparatuur maar werd nog regelmatig gek van de wow en flutter. Zolang alles digitaal is bestaat dat probleem vrijwel niet meer, Jitter kan ik niet horen.
zordaz @rijnsoft24 juli 2023 16:37
Mwah. De loudness wars en compressie (ik bedoel hiermee *niet* de lossy bestandscompressie als mp3, aac of opus) zorgen ervoor dat veel moderne muziek en ook heruitgaven van oude muziek vaak juist slecht klinken. Weinig dynamiek, luid.

Voor oudere muziek zoek ik daarom bewust naar oudere (digitale) uitgaven die er nog geen last van hebben. Op de streaming platformen vind je helaas ook meestal de remasters e.d., al weet je dat nooit zeker.
Blokker_1999
@Sharky24 juli 2023 14:25
Klopt, en als je de theorie erachter bekijkt dan zie je pas helemaal hoe zinloos het allemaal is.

Verder moet je voor kwalitatieve muziek natuurlijk ook een goede setup hebben om naar te luisteren, en dat ontbreekt ook heel vaak. Gewoon al het achtergrondgeluid is vaak voldoende om details te overstemmen.

De dubbel blinde testen zie ik ook al decennia voorbijkomen en inderdaad, telkens opnieuw komt naar boven dat je objectief het verschil niet kunt horen.
Verwijderd @Blokker_199924 juli 2023 15:47
Specifiek getrainde luisteraars in de juiste gecontroleerde omgeving kunnen zeker wel verschillen waarnemen, maar Jan Modaal die het op willekeurige plekken beweert in 99% van de gevallen inderdaad niet.
Ik ben een Jan Modaal... :P
naaitsab @Sharky24 juli 2023 14:54
maar tests wijzen keer op keer uit dat dat in vrijwel alle gevallen helemaal niet zo is.
Sterk afhankelijk van de kwaliteit van de afspeelapparatuur natuurlijk. Je bronbestand kan nog zo goed zijn, als je het afluistert op een simpel Bluetooth headsetje/oortjes zoals het gros van de mensen op straat dan wordt het 'm niet. Of een DAC/set die de gebruikte HiFi codec überhaupt niet ondersteund. Zoals bijvoorbeeld MQA.

Pak je een instrumentale 192kbps MP3 en een goed gemasterde FLAC op een degelijke DAC met een goeie koptelefoon hoort iedereen met een normaal gehoor dat verschil. Al vermoed ik dat de meeste mensen die redelijk wat spenderen aan audioapparatuur eerder op Tidal dan Spotify huizen
zordaz @naaitsab24 juli 2023 15:18
Talloze testen hebben de afgelopen 20-25 jaar juist aangetoond dat vrijwel niemand het verschil tussen 192kbps mp3 (lame) en de originele flac hoort, wat uitzonderingen daargelaten. Ooit dacht ik er ook anders over, maar toen ik eens serieus dubbelblind ging testen met goede koptelefoon ging ik ook volledig nat.
Sankel @Sharky24 juli 2023 14:32
Ik doe altijd mijn best om het te horen. Maar zelfs met KRK's, externe geluidsapparatuur en XLR-kabels, klinkt het wel mooi, maar verschil tussen 320/lossless hoor ik niet.
Superbra @Sharky24 juli 2023 16:44
Ik denk dat er naast de bitrate veel andere factoren meespelen:
- kwaliteit van de decoder
- kwaliteit van de versterker
- kwaliteit van de luidsprekers
- luisteromgeving
en last but not least: leeftijd. Ik nader de 60 en kan jammer genoeg niet meer de fijne nuances horen die ik op pakweg 30 met gemak kon detecteren.
Of standaard kwaliteit van Spotify voldoende goed is, zal voor ieder geval apart anders zijn. Voor alle dragers zijn voordelen en nadelen te bedenken. Ook voor de LP en CD. Persoonlijk denk ik dat het voor de meeste mensen niet uitmaakt. Als ze maar een muziekje hebben.
skullsplitter @Sharky24 juli 2023 14:21
Los van de bitrate is de compressie in het (extreem) laag en het hoog bij spotify nogal fors.
zordaz @skullsplitter24 juli 2023 16:38
Ze gebruiken standaard lossy codecs, dus ik snap niet wat je bedoeld.
skullsplitter @zordaz25 juli 2023 07:53
Moet je voor de grap eens Jamie XX - Gosh luisteren op Spotify en op bijvoorbeeld Apple Music (of een goed geripte ouderwetse MP3). Allen lossy, maar bij spotify is het detail in laag en hoog in elkaar gedrukt.

Ja, dat hoor je pas als je weet waar je op let en soms pas bij het vergelijken. Maar gezien de vraag naar betere kwaliteit is dat een reputatie die niet uit de lucht komt vallen. Voornaamste reden om Spotify te blijven gebruiken is de gebruiksinterface/integratie. Ik moet meer stappen volgen als ik Apple music wil streamen naar de versterker.
zordaz @skullsplitter25 juli 2023 09:26
Verschil in geluid kan allerlei oorzaken hebben. EQ, replaygain, mix, master en wellicht de gebruikte codec.

'In elkaar gedrukt' is om eerlijk te zijn een nietszeggende omschrijving. Geen enkele fatsoelijke lossy codec staat daar om bekend.
skullsplitter @zordaz25 juli 2023 09:52
Je negeert alleen het vergelijk. Zelfde bronmateriaal klinkt anders. Immers zou een file via spotify dezelfde mix moeten hebben als de CD variant. Spotify is the odd one out in dit verhaal.

De rest is immers ook lossy.
zordaz @skullsplitter25 juli 2023 13:30
Je kunt toch helemaal niet weten of het dezelfde bron is?
skullsplitter @zordaz25 juli 2023 19:43
Het is een aanname, snap ik, maar ik ga ervan uit dat een afgemixt album vervolgens de conversiemachine in gegooid wordt per streaming service, en niet een mix voor Spotify, een ander voor Apple, en weer een ander voor de MP3 die ik op de harde schijf heb. Het valt dan wel op dat Spotify de enige is die een sterk afwijkende kwaliteit neerzet.
zordaz @skullsplitter25 juli 2023 21:01
Daar kun je echt niet vanuit gaan. Interessant experiment zou zijn om jouw CD versie naar 320kbps Ogg/Vorbis te rippen, uiteraard zonder sound processing en die te ABX-en met de Spotify versie. Voor ABX zijn tools te vinden. Uiteraard ook in Spotify alle sound processing uitzetten.
skullsplitter @zordaz26 juli 2023 09:56
Prachtig, maar dat is reeds eerder vergeleken door iemand met meer kennis en ook gepost. Ik geef slechts aan dat Spottify blijvend de odd one out is in alle opties, en dat kan dan niet teruggevoerd worden op het hebben van een andere mix.

Ik heb goed gehoor, en redelijke koptelefoons, maar je hoort wel degelijk verschil. Kun je ontkennen omdat het niet mogelijk zou zijn, maar het is er.
zordaz @skullsplitter26 juli 2023 12:00
Ik heb deze test in het verleden zelf meerdere keren gedaan met verschillende nummers waarvan ik vrijwel zeker wist dat ik dezelfde mix/mastering had op CD. Geen enkele keer was ik in staat het verschil te horen met de versie op Spotify.

Dat ging wel om oudere back catalog nummers uit de jaren 80 en 90.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 14:35]

Schway @Sharky24 juli 2023 14:22
Misschien als ze gouden stekkertjes gebruiken in plaats van kleerhangers?
Wasabi! @Schway24 juli 2023 17:24
Ah, diie Monster kabels, mensen beweren dat het beeld en geluid veel beter was dan een goedkopere kabel. MediaMarkt pushte die dingen hier in de buurt ook altijd. Ja, alsof je er zelf bij bent..... Je kan de grassprietjes en zweet druppels scherp zien en tellen, ergens in een ver verleden met HD-Ready en FHD.

[Reactie gewijzigd door Wasabi! op 22 juli 2024 14:35]

geertk @Sharky24 juli 2023 20:00
Wanneer je dsp gebruikt op je audio signaal, kun je maar beter een lossless signaal hebben. Een lossy signaal is gemaakt om niet te achteraf nog te manipuleren. De principes die gebruikt worden om tot het lossy signaal te komen(zoals maskering van het ene geluid door het andere) houden geen rekening met eventuele manipulatie van dat lossy signaal. Vergelijk het met een fotograaf, die wil een raw(lossless) plaatje manipuleren, niet een jpg(lossy) plaatje, na manipulatie van het raw bestand kan het eventueel worden opgeslagen als jpg bestand.
svideo @Sharky24 juli 2023 22:19
Eigenlijk is bandbreedte een heel slap excuus. Ai en voice recognition is allemaal gratis en blaas het milieu naar de kloten en dan ineens gaan miepen over bandbreedte voor muziek.

Appels en peren ik weet het. Toch is het moeilijk te verkroppen dat spotify en consorten de muziek industrie de nek omdraaien en zeuren over kosten.
Goderic @Bellsofwar24 juli 2023 14:36
Waarom zou het de standaard moeten worden? Niemand die het verschil hoort. Probeer maar eens:
http://abx.digitalfeed.net/list.html
Ablaze @Goderic24 juli 2023 15:17
Vreemd, ik dacht dat Spotify Ogg Vorbis gebruikte en alleen AAC voor de web player? Je kunt in dat geval beter een test doen met Ogg Vorbis erin, want ik vond dat in het verleden niet zo'n briljant codec.

Ik ben het er wel mee eens dat het standaard zou kunnen worden. Lossy audio was vroeger noodzakelijk, maar tegenwoordig niet meer (althans, niet voor thuisgebruik, tegenwoordig is streaming HD video geen probleem meer dus lossless audio zeker niet).

Dat de meeste mensen geen verschil horen vind ik een dooddoener. Ik merk ook geen verschil tussen 4k of 8k schermen of tussen 120 Hz en 200 Hz. Betekent niet dat mensen niet voor het beste mogen gaan. De 40 jaar oude CD is technisch gezien nog altijd beter dan wat Spotify op dit moment lossy aanbiedt.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 22 juli 2024 14:35]

oktoberpaard @Ablaze24 juli 2023 17:19
Je kan het ook andersom stellen: waarom zou je uncompressed gebruiken als het verschil niet te horen is? Dat is verspilling van opslagruimte en bandbreedte. Het is veel belangrijker in wat voor kwaliteit er is opgenomen en gewerkt en wat voor keuzes er zijn gemaakt (dynamisch bereik, mix, equalizing, etc).

Dat is overigens ook de truc die ze vaak toepassen voor hi-res (beter dan cd-kwaliteit) uitgaves: ze maken dan een andere master met bijvoorbeeld minder dynamisch compressie. Dat zou op cd net zo mooi klinken, maar daar brengen ze het niet op uit.

Goed, als je ervan overtuigd bent dat je het verschil wel kan horen, dan gaat bovenstaand argument natuurlijk spaak. Voor die mensen ligt er een kans extra geld te verdienen door lossless of high-res te verkopen en er is op zich natuurlijk niks op tegen die optie aan te bieden, zolang ik er maar niet aan mee hoef te betalen.

Spotify staat standaard wel wat karig ingesteld, trouwens.
svennd @Goderic24 juli 2023 16:30
Ideale link, ik hoor geen fluit verschil op m'n WH-1000XM3.
Veelstekel @svennd24 juli 2023 17:31
Met of zonder bluetooth compressie?
Dhemes @Goderic24 juli 2023 16:55
Apple Music heeft Atmos en klinkt lekker op een 9.2.4 geluidsinstallatie.
oktoberpaard @Dhemes24 juli 2023 17:23
Voor zover bij mij bekend biedt Apple lossless audio aan en Dolby Atmos audio, maar niet beide tegelijk. Als je Dolby Atmos luistert heb je spatial audio, maar niet lossless. Dat is overigens niet omdat het onmogelijk is, maar simpelweg omdat ze dat niet aanbieden. De lossless instelling wordt dan gewoon genegeerd voor muziek waarvoor er een Dolby Atmos versie is.
Verwijderd @Goderic25 juli 2023 15:59
Niemand die het verschil hoort.
De grap is dat mensen denken dat dit komt door het 'gehoor' zelf maar ik durf te wedden dat de meeste mensen niet eens de apparatuur hebben om lossless af te kunnen spelen....
Goderic @Verwijderd25 juli 2023 19:13
Daar is genoeg onderzoek naar gedaan, het zit zo goed als allemaal tussen de oren. Hoge kwaliteit audio afspelen is tegenwoordig echt niet zo moeilijk.
Verwijderd @Goderic26 juli 2023 10:02
Uiteraard zit het tussen de oren in de meerste gevallen. Maar ook de meeste (bluetooth) speakers en koptelefoons doen geen hoge kwaliteit audio... Je hebt een echte DAC en goede bedrade koptelefoons of speakers nodig. En dat zul je echt niet vaak tegenkomen.
Goderic @Verwijderd26 juli 2023 10:53
Wat bedoel je met een echte DAC? Overal zit een DAC in anders kon je niets horen. Dit zit er bijvoorbeeld in de iPhone jack adapter: https://www.cirrus.com/products/cs4272/ volgens de specs meer dan capabel. Bluetooth kan inderdaad extra compressie toevoegen, maar meestal is dat met zeer best hoge bitrate. Ook ondersteunen veel bluetooth apparaten AAC waardoor er geen extra compressie gebeurt.

Bovendien, de vraag bij dubbel blinde testen is enkel of je het verschil kunt horen. Een speaker of DAC die het geluid een beetje vervormt zou geen probleem mogen zijn om dat te doen, aangezien beide audiofragmenten op dezelfde manier vervormd worden. (Als ik er zo over denk zouden niet lineairiteiten in de DAC de verschillen tussen de fragmenten net kunnen versterken en het dus makkelijker maken om ze te onderscheiden...)
Verwijderd @Goderic26 juli 2023 11:39
Wat bedoel je met een echte DAC? Overal zit een DAC in anders kon je niets horen.
Niet alle DAC's zijn hetzelfde, je hebt een DAC nodig die echt lossless aan kan.
Apple raad bijvoorbeeld ook een externe DAC aan die sample rates aan kan hoger dan 48 kHz.

Het uiteindelijke probleem is dat de apparatuur die je benoemd gemaakt is voor met de doelstelling: laagste prijs, niet beste kwaliteit. Anyway, het is dezelfde discussie of je het überhaupt kan horen.
Luchtbakker @Bellsofwar24 juli 2023 14:15
Wat maakt lossless audio eigenlijk zoveel duurder? .
Wat je zelf al zegt; bandbreedte. Een nummer kan zo 200% groter worden dan zijn normale variant. Betekend dus ook 200% meer bandbreedte inkopen en dat is duur.
lenwar
@Luchtbakker24 juli 2023 15:59
Is het in de praktijk zo veel meer bandbreedte? Platte geluidsdata is prima te comprimeren (lossless dus).
Het vereist alleen wat rekenkracht. Nou is dat voor een telefoon geen probleem. Het kan wel een flinke belasting zijn voor de Spotify-servers natuurlijk en uiteraard voor sommige andere clients als oudere AVR’s enzo, maar mogelijk gaan die het dan toch niet ondersteunen.
zordaz @Luchtbakker24 juli 2023 16:42
Lossless audio gebruikt niet veel bandbreedte

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 14:35]

veltnet @Luchtbakker24 juli 2023 14:25
Aan de ander kant, voor 10 euro kun je al behoorlijk wat bandbreedte kopen. Meer dan genoeg voor een degelijke stream.
bzzzt @veltnet24 juli 2023 14:31
Er zijn ook nog wat rekeningen voor rechtenhouders, programmeurs, beheerders en hardware die betaald moeten worden. Spotify heeft tot nu toe eigenlijk nog niet eens echt winst gemaakt dus de prijs is op dit moment al scherp. Een significante verhoging van de bandbreedtekosten klinkt dan niet als iets waar het bedrijf op zit te wachten.
Luchtbakker @veltnet24 juli 2023 20:39
Aan de ander kant, voor 10 euro kun je al behoorlijk wat bandbreedte kopen. Meer dan genoeg voor een degelijke stream.
Ah, en de auteursrechten, servers, stroom en personeel kosten niets meer?

Voor een alle muziek in 1 platform vind ik persoonlijk de bedragen pinuts.
Pompi @Bellsofwar24 juli 2023 14:15
Ik denk een klein beetje omdat het meer ruimte in neemt en beetje omdat het een andere manier van bestand maken is, maar voornamelijk een excuus voor hun om een premium prijs te kunnen vragen.
kaas-schaaf @Bellsofwar24 juli 2023 14:18
Bandbreedte is niet gratis. Als je die verdubbelt met lossless betaal je daar al snel heel veel meer voor. De opslag is ook niet gratis, je moet minimaal de ruimte verdubbelen maar waarschijnlijk is dat meer dan alleen dat. Persoonlijk heb ik het idee dat de marges bij spotify niet bijzonder groot zijn, en zij hebben geen mogelijkheid om andere bedrijfstakken te gebruiken om het (tijdelijke) verlies te dekken zoals bijvoorbeeld Apple.
nelisc @Bellsofwar24 juli 2023 14:37
In aanvulling op de andere reacties: zelfs als het ze technisch niets extra kost is het een premium functie voor audiofielen, of mensen die het beste van het beste willen (los van of ze het verschil horen). Dat is geld waard en daarom kun je er een hogere prijs op plakken. De prijs wordt vaak bepaald door wat mensen het waard vinden, niet zozeer wat de kostprijs is.

Daarnaast, mochten ze met lossless komen: Ik ken zelf wel een aantal mensen die naast Spotify ook Tidal hebben. Dit zijn mensen die blijkbaar een volledig Tidal abonnement overhebben voor lossless. Als dit bijvoorbeeld 2 euro extra bij Spotify kost zorgt het er waarschijnlijk voor dat ze het abonnement bij Tidal stopzetten. Zo verdient Spotify meer en heeft de concurrent een klant minder. Dit zorgt weer voor (iets) meer marktaandeel/macht in de sector.

[Reactie gewijzigd door nelisc op 22 juli 2024 14:35]

zordaz @Bellsofwar24 juli 2023 15:11
Vooral marketing... De verbruikte bandbreedte van 16/44 lossless audio stelt niets voor.
Mijzelf @Bellsofwar24 juli 2023 15:36
Wat maakt lossless audio eigenlijk zoveel duurder? <> Dit zou eigenlijk wel een standaard mogen worden
De 'lossless' digitale audio is om te beginnen al niet lossless. Digitale instrumenten daargelaten is de digitale audio gemaakt uit een analoog signaal door met een frequentie te samplen, en daar een A/D converter met een bitdiepte voor te gebruiken. Maar dat oorspronkelijke analoge signaal bevat meer informatie dan je zo kan vastleggen.
De samplefrequentie en bitdiepte zijn zo gekozen dat een mens het verschil met het analoge signaal niet meer kan horen. Maar bijvoorbeeld een vleermuis wel.
batteries4ever @Bellsofwar24 juli 2023 15:49
Markt differentiatie: voor mensen die op de centjes moeten letten is er een gewoon abo, maar "ja meneertje voor echte kwaliteit betaal je meer"! Net zoals grafische kaarten makers stapels modellen maken, allemaal net een pietsie anders, zodat je er €50 bijlegt voor wat meer RAM en dan het volgende model een betere bandbreedte heeft.. dan nog een onbetaalbaar flagship model 4090 en vaak eentje die er net onder zit maar veel betaalbaarder is 3090 - 3080. Voor alles boven eerste levensbehoeften: bega nooit de fout te veronderstellen dat de prijs veel met de kosten te maken heeft...

@Goderic sommige mensen kunnen dat echt horen, de rest beeld het zich graag in. Ik hoor het niet echt in de zin dat ik nou direct kan aanwijzen wie wat is, maar merk vaak wel dat het "iets anders" klinkt. Mijn broer beweerde dat het netsnoer dat zijn high end versterker gebruikt verschil maakt en verrek het lijkt erop dat ik daar echt wat hoor... Ik ken de "door elfjes in maanlicht gesmede kabels" verhalen op Tweakers en daar zit veel in maar geen 100%. Geluid verprusen is in ieder geval veel simpeler als echt die laatste 0.01% eruit te horen.
SunnieNL @Bellsofwar24 juli 2023 16:05
Bandbreedte en opslag.. neemt meer plek in dus duurder in opslag.. is veel groter om door te sturen, dus meer bandbreedte.

De vraag als gebruiker die je moet stellen: heb ik de juiste apparatuur om dit ook te horen.
Luister je via bluetooth headset of speakers? Dan heeft het echt totaal geen nut om over te stappen.
Luister je via een soundbar in huis of via een klein speakertje in de keuken? Niet nemen...

Luister je via een app op een high end versterker met high end speakers dan is het zeker de overweging waard (mits die dan wel ondersteuning heeft om het ook binnen te halen op die kwaliteit).
Rhinosaur @needankje24 juli 2023 15:57
Ik vraag mij ook af welke innovaties. Tig van de zaken die ze hebben ''verbeterd'', hebben enkel mijn Spotify-ervaring aangetast. Ik krijg met Premium nog steeds constant reclame op mijn home feed. Er zijn talloze onopgeloste bugs en het fora staat vol met problemen.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 22 juli 2024 14:35]

Gamebuster @needankje24 juli 2023 14:28
high-res audio? Als 256kbps AAC niet high-res genoeg is voor je, heb ik nog wel wat andere placebos te koop voor je. Maar er is altijd markt voor mensen die geloven dat ze speciaal zijn en wel verschil denken te horen :)

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 14:35]

Polderviking @Gamebuster24 juli 2023 14:41
Je kan het placebo vinden, maar onze economie leeft natuurlijk op mensen die dingen willen die ze niet nodig hebben. ;)

Ik zit verder trouwens zeer beperkt in dit streaming landschap maar van Bandcamp download ik ook altijd de hoogste kwaliteit, niet omdat ik dat persé hoor op mijn gare bluetooth hardware en royaal beschadigde gehoor maar gewoon omdat ik geen reden zie concessies te doen.

Als je duizend euro tegen een hoofdtelefoon aan gooit en nog goed gehoor hebt snap ik ook wel dat je daar alles uit wil halen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 14:35]

Gamebuster @Polderviking25 juli 2023 00:10
Bij bandcamp download je lossless zodat je het eventueel kan converteren naar een lossy formaat, daar zie ik wel use-case voor. Maar voor een Spotify? Het kost extra bandwidth en data maar er is geen hoorbaar verschil. Ook niet met een 1000 euro koptelefoon.
Polderviking @Gamebuster25 juli 2023 11:19
Dat jij het niet hoort betekend niet dat er geen perceptieverschil is bij anderen.
Het bestaan van muziekdiensten als Tidal zeggen me toch dat er markt voor is.
Hoe hard je ook roept dat het onzin is.

Overigens, dan betaal je misschien 5 euro per maand extra om die data af te dekken.
Je staat allicht best ver van dit wereldje af, maar dat is gewoon wisselgeld in dat audiofielen landschap waar mensen zonder te knipperen honderden euro's laten vallen alleen maar op speciale kabels.
Om die te verwerken in een installatie die dusdanig veel geld kost dat je die bijna in box 3 moet opgeven als vermogen.

Deze mensen zijn anders met audio bezig dan jij en ik.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 14:35]

Gamebuster @Polderviking25 juli 2023 12:34
Het bestaan van muziekdiensten als Tidal zeggen me toch dat er markt voor is.
Uiteraard is er markt voor hifi enthousiasts die het verschil denken te huren tussen MP3 en lossless, net als dat er markt is voor hifi verlengsnoeren, hdmi kabels en audio kabels waarvan er gewoon bewijs is dat er geen verschil is.
Dat jij het niet hoort betekend niet dat er geen perceptieverschil is bij anderen.
Perceptie ja, het klinkt extra mooi als je er extra voor betaalt en het vinkje ziet staan dat het lossless is. Oew wat klinkt het mooi helder, je hoort meteen verschil!Zeker in combinatie met die 300 euro die ik heb betaald voor een paar meter speaker-kabel en deze hifi hdmi kabel!

En omdat mijn versterker op deze speciale whatever piramide pootjes van 200 euro staan, is er minder storing in het geluid!

Ik hoor het ze nu al zeggen :) Met lossless audio is er in ieder geval nog een meetbaar verschil, maar dat is niet iets dat je uit een blinde test kan aanwijzen.
Deze mensen zijn anders met audio bezig dan jij en ik.
Zeker! Ik koop gewoon de goedkoopste dikke speaker-kabel omdat ik weet dat koper gewoon koper is. Ik gebruik een 60 euro versterker van de kringloop omdat-ie net zo goed klinkt als een 2000 euro versterker in de HIFI winkel (bron: ik wilde een nieuwe versterker en nam mijn oude mee ter vergelijking. Blijkt dat er vrijwel geen hoorbaar verschil is. Er is verschil, maar ik kon niet aanwijzen welke de nieuwe was en welke mijn kringloop versterker is. De verkoper kon 'm ook wel waarderen en gaf aan dat de nieuwe Denons niet zo mooi klinken, hah)

Ik heb dus nu een 60 euro versterker met de goedkoopste dikke koper-kabels (99.9% OFC van 4mm2 ofzoiets) die ik kon vinden aan speakers tegen de 2000 euro aan. Speakers hoor je namelijk wel enorm verschil in afhankelijk van welke je neemt.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 14:35]

whiner @Gamebuster24 juli 2023 23:05
Ondertussen hebben de meeste mensen normalise volume aanstaan. Met deze functie aan haal je alle dynamiek weg.

En volgens mij staat deze optie standaard aan. Grootste verschil tussen goede en slechte gemasterde nummers is het dynamische bereik.
iqcgubon @whiner24 juli 2023 23:11
De mensen die vragen naar hi-res audio zijn niet dezelfde mensen die normalize volume hebben aanstaan. Dat is altijd de eerste optie die ik uitzet.
whiner @iqcgubon25 juli 2023 09:03
Dat zou je nog verbazen hoeveel mensen dat aan laten staan.
Ik ben het al een paar keer tegen gekomen bij mensen die aan het klagen waren over Spotify's geluidskwaliteit.

Volgens mij is het ook zo dat als je het in de App aanpast het nog niet is aangepast wanneer je de webservice / website gebruikt, ook daar moet je het dan nog aanpassen.
Dreamvoid
@needankje24 juli 2023 14:33
Idd, vorige maand ging Tidal ook al omhoog.

Nog steeds erg goedkoop voor wat je ervoor krijgt natuurlijk. En laten we wel zijn, zolang hun klantenbestand hard blijft doorgroeien, is er weinig reden om te gaan lopen stunten met de abonnementsprijzen.
Shark.Bait @needankje24 juli 2023 14:44
Spotify draait nog steeds verlies; daarom gaan de prijzen omhoog. De concurrentie draait ook geen winst met hun streaming dienst; maar het is niet hun enige bron van inkomsten, maar wel die van Spotify.
RobbieHifi @needankje24 juli 2023 14:52
En die betalen artiesten kennelijk ook ietsjes beter, al blijft streaming karig voor muzikanten.
75% gaat naar de rechthebbenden.

Vaak ligt het aan de platenmaatschappijen hoe een artiest wordt betaald, omdat de platenmaatschappijen doorgaans de rechthebbenden zijn.
Stpan @needankje25 juli 2023 07:52
Muzikanten verdienden vroeger alleen aan de verkoop van CDs in de VS en west Europa.
De rest van de wereld kopieerde vrolijk illegaal, geen cent ging naar de platenmaatschappij. En oh ja, wat de platenmaatschappij dan weer aan de artiest overmaakt. Dat was en is nog steeds onduidelijk.

Tegenwoordig is door de laagdrempeligheid het makkelijker om niche-markten aan te boren.
Neem een Burna Boy (Afrikaanse zanger, genre: Afro-beats) of sommige K-pop bands. Nooit op de NLse radio te horen. Verkopen lachend de Arena of Gelredome uit voor gemiddeld 100 euro per kaartje.

Kortom, er zullen heus winnaars en verliezers zijn in 'de industrie'. Maar het statement dat streaming karig is voor muzikanten, dat vind ik een wat ongenuanceerd statement.
Xxana @needankje24 juli 2023 14:09
https://www.bloomberg.com...lude-hifi-audio#xj4y7vzkg
iqcgubon @Xxana24 juli 2023 23:12
Ik lees dit artikel al elk jaar, de afgelopen 10 jaar.
turkeyhakan @needankje24 juli 2023 14:17
Precies!!
TheVivaldi @needankje24 juli 2023 22:11
Op zich begrijpelijk, de concurrentie doet het ook.
Welke concurrentie? Bĳ zowel Amazon Music (in Nederland dan), YouTube Music als Qobuz geen prĳsverhoging ervaren.
magician2000 @needankje24 juli 2023 23:07
Helemaal niet begrijpelijk. "De concurrentie doet het ook" is natuurlijk een dooddoener. Het is graaien, graaien en nog eens graaien bij deze bedrijven. Het bizarre is dat mensen het allemaal nog lijken te slikken ook.

Ik heb geen Spotify, maar zou het per direct opgezegd hebben in dit geval. Stemmen met de portemonnee. Genoeg andere opties om muziek te consumeren.

Van die zogenaamde "verbeteringen / innovaties" zal ook niet veel terecht komen. Inderdaad het internet provider verhaal. Die moeten prijzen steeds verhogen omdat ze moeten blijven investeren in hun netwerk. Maar ook dat is een gemaksleugen.

[Reactie gewijzigd door magician2000 op 22 juli 2024 14:35]

ijdod @magician200025 juli 2023 10:29
Een prijsverhoging in 10 jaar is geen 'graaien graaien graaien', hoe graag je die framing ook wilt gebruiken.
magician2000 @ijdod25 juli 2023 21:07
Had spotify niet onlangs de prijzen al verhoogd door wijziging in abonnementen? Of ben ik hier dan volledig in de war met een andere streaming dienst?

Toen ik dit las dacht ik van wel, maar jouw reactie doet me twijfelen.
Animal 24 juli 2023 14:17
Oke hartstikke prima inflatiecorrectie.
Maar even voor de volledigheid:
Spotify $0.0033 it takes 303,030 streams to get 1$
Deezer $0.0064 it takes 156,250 streams to get 1$
ZwolschBalletje @Animal24 juli 2023 14:46
Het zou inderdaad fair zijn als ze de afdracht richting artiesten dan met dezelfde inflatiecorrectie aan zouden passen. Maar als dat het geval was, zou dat in de FAQ vast wel breed uitgemeten worden.


Overigens noemt Spotify het in haar eigen bericht geen inflatiecorrectie maar ‘nodig om te blijven innoveren. Maar ook van artiesten verwachten we dat ze steeds met wat nieuws komen, dus kom maar op met die stijging van royalties 8-)
twkr18526 @ZwolschBalletje24 juli 2023 15:04
Gaat deze ‘inflatiecorrectie’ een jaarlijks of periodiek terugkomend iets zijn? Net als bij de providers. Dat je de klok erbij kan zetten om te weten wanneer de volgende periodieke correctie komt? Als er weinig attritie of concurrentie is, zou je dat als bedrijf kunnen doen.
Jantjo @twkr1852624 juli 2023 15:25
Je bedoeld dat ze een 'Ziggo-tje' gaan doen? :X
TheVivaldi @twkr1852624 juli 2023 22:12
Hoezo weinig concurrentie? We hebben het niet over Windows, waar macOS een relatief kleine speler is t.o.v. Windows en de rest nóg kleiner is (niet lullig bedoeld, ben zelf Linuxgebruiker ;)). Er is zat grote en kleine concurrentie voor Spotify.
dutchgio @Animal24 juli 2023 14:30
Spotify heeft ook veel meer gebruikers verwacht ik dus dan haal je ook eerder een groter aantal streams.
autje @dutchgio24 juli 2023 14:47
Dan nog. De meest gestreamde song op Spotify (Blinding Lights - The Weeknd) is 3,7 miljard keer gestreamed. Dat levert hem dus om en nabij 12k op voor de gehele levensduur van het nummer. Het is niet niks, maar dan hebben we het dus over de grootste hit op Spotify. Streaming platforms worden artiesten niet echt rijker van. De gemiddelde artiest (dus niet The Weeknd) zal er niet van kunnen leven.
Verwijderd @autje24 juli 2023 15:18
Tenzij hij er jaarlijks 4-5 van dat soort knallers uitgooit zou The Weeknd er niet eens van kunnen leven. Mits jouw calculatie klopt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:35]

Dreamvoid
@Verwijderd24 juli 2023 15:56
Daarom heeft The Weeknd ook een bijbaantje moeten nemen als acteur, het is geen vetpot.
YopY @Dreamvoid24 juli 2023 22:04
Nouja, Spotify is niet hun enige inkomstenbron, de meeste artiesten moeten het van concerten hebben; hun muziek is maar 1 deel van hun product, net zoals bijv. youtubers meer verdienen aan merchandise of bokswedstrijden dan hun videos.
dutchgio @autje24 juli 2023 14:55
Nee dat klopt niet, zie ook de reactie van Sissors hieronder:
Sissors in 'Spotify kondigt prijsverhogingen van 1 tot 3 euro per maand aan'
Het is 300 streams voor 1 dollar.
Dat staat dus gelijk aan 12 miljoen, een aanzienlijk bedrag voor enkel muziekstreams.
En dan is $0.0033 nog een lage aanname, er worden ook bedragen van tussen de $0.003 - $0.005 genoemd waardoor het nog gunstiger kan uitvallen.

[Reactie gewijzigd door dutchgio op 22 juli 2024 14:35]

autje @dutchgio24 juli 2023 14:57
Dan stof ik mijn gitaar toch maar eens af :).
Sissors
@Animal24 juli 2023 14:38
Beetje verwarrende manier om het op te schrijven, want je haalt nu Amerikaanse en Europese decimaal scheidingen door elkaar, en je verwacht meestal niet het aantal streams tot een duizendste achter de komma te geven. Oftewel 300 streams nodig voor $1.
Aegir81 @Animal24 juli 2023 15:03
Aanvullend: Apple Music betaalt 0.00783 per stream, daar heb je dus ongeveer 128 streams voor nodig.

De prijzen van Spotify matchen nu ongeveer die van Apple Music (die een tijdje geleden dezelfde stijging doorvoerden): nieuws: Apple verhoogt prijzen abonnementen Music, TV+ en One per direct - up...

Apple vs Spotify:
1 stream: 10,99 vs 10,99
Duo: 12,99 vs (niet mogelijk bij Apple Music)
Gezin: 16,99 vs 17,99

Edit: Tidal & Napster betalen blijkbaar nog meer uit aan de artiesten. Dus als dat het belangrijkst is, kun je ook voor die optie kiezen (of gewoon CD's of LP's kopen ;-)).

[Reactie gewijzigd door Aegir81 op 22 juli 2024 14:35]

Witte_200 24 juli 2023 14:13
Zou het kunnen dat de oude prijs in dit artikel niet juist is? Ik betaal al een tijdje €15,99 voor een family abbo.

Wel weer k*t natuurlijk...
AuteurHayte Redacteur @Witte_20024 juli 2023 14:19
De oude prijs voor Family klopt :) Edit: in België was het inderdaad een euro duurder, ik heb het artikel aangepast. Dank voor het melden :)

[Reactie gewijzigd door Hayte op 22 juli 2024 14:35]

sanderjanssens @Hayte24 juli 2023 14:30
De prijs in België was €15,99: http://web.archive.org/we...potify.com/be-nl/premium/

Edit: link gevonden.

[Reactie gewijzigd door sanderjanssens op 22 juli 2024 14:35]

Intergalactic @Witte_20024 juli 2023 14:19
dat is vreemd, bij mij staat er toch echt 14.99
Yucko @Witte_20024 juli 2023 14:22
nee, prijs klopt. Op 5 juli nog € 14,99 betaald voor Spotify Family
Wallie 24 juli 2023 14:08
Tjonge, even 20% erbij voor het family account, dat is wel durven.
CrimInalA @Wallie24 juli 2023 14:10
Ja is een hele slok inderdaad .
Maar , het family abo is een soort van vendor lock-in . De hele familie zit er op dus ja , moeilijk overstappen dan .
Sjeefr @CrimInalA24 juli 2023 14:19
Op zich onzin, toch? Althans, als we niet uitgaan van een een gezin dat leeft van een uitkering. Als je met 3 personen gebruik maakt van Family en je wilt als enige naar Apple Music, dan stappen de resterende over naar Duo a  €7,50 per persoon. Stap je als 1 persoon uit een groep van 4 over naar een ander, dan zit je met 3 personen op Family op € 6,- per persoon. Meer mensen, goedkoper.

Wat prijs betreft kan je echt niet spreken over vendor lock-in. Hooguit als je een hele eigen bibliotheek heb opgebouwd, maar daar zijn ook tools voor..
JoostTheHost @Sjeefr24 juli 2023 14:38
Voor de migreer-actie van de ene naar de andere dienst ben je afhankelijk van tools van derden waarvoor je vaak weer extra moet betalen en waarvan je maar moet afwachten wat het resultaat is.
In economics, vendor lock-in, also known as proprietary lock-in or customer lock-in, makes a customer dependent on a vendor for products, unable to use another vendor without substantial switching costs. (wiki)
Ik denk dat we hier best kunnen spreken van een vorm van vendor lock-in.
jaenster @JoostTheHost24 juli 2023 14:58
Het feit dat er externe producten bestaan die er voor zorgen dat al deze diensten te indexen zijn en tools te maken dat ze porteerbaar zijn, zegt juist dat er geen vendor lock-in is. Dat die derde partij hier geld om vraagt is vrij logisch omdat hun ook servers nodig hebben.

Het kost je 1x een abbo van 3 euro @ soundizz om het te syncen. Dat is geen substantial switching costs. Je kan pas van een vendor lock in spreken als spotify er alles aan doet om dit soort software tegen te gaan, om scraping tegen te gaan, om de servers van soundizz een ip ban te geven. Of weigeren voor derde partijen om de API's te gebruiken.
TheVivaldi @jaenster24 juli 2023 22:18
Maar dat wil niet zeggen dat die externe tools vlekkeloos werken. Bĳ Spotify → YouTube Music ging het grotendeels goed, maar ook een aantal stevige fouten. En dat lag niet aan de beschikbaarheid op YTM, want de juiste versie was gewoon beschikbaar.

Maar goed, nu ben ik onlangs overgegaan op Qobuz en de migratie van YTM naar Qobuz is me nog met geen enkele tool gelukt, ondanks dat ze allemaal te koop lopen met het feit dat ze die migratie ondersteunen. Maar bĳ alle tools krĳg ik een foutmelding middenin het proces en is er helemaal niks overgezet.
IamGrimm @JoostTheHost24 juli 2023 19:31
Met weinig gezeur heb ik al mn Spotify playlists naar Tidal kunnen migreren. Dat is gratis zolang je playlist onder de 500 nummers is en degenen die meer dan 500 nummers hebben kan je nog steeds gratis in meerdere keren doen.
jaenster @Wallie24 juli 2023 14:47
De prijs is ook al sinds jaar en dag hetzelfde. Ik vind dat spotify bijzonder netjes is in de prijs geving. Ik lees een hoop negatiefs hier op twekaers over spotify, maar ik hoop dat we niet met zn alle een van de weinig europese tech bedrijven aan de kant zetten.

18 euro / 6 personen = 3 euro voor oneindig veel muziek per persoon per maand. Is niet bepaald duur te noemen. Ja het was 2.50, fair enough. Maar tegelijkertijd, t.o.v. van mensen die geen familie hebben en netjes 10 euro per maand betalen, is het nog maar een kwart van de prijs. :)
Titusvh @jaenster24 juli 2023 23:59
Als je voor alles enkel met absolute prijzen kijkt gaat het toch een keer mis...

Het is een verhoging van 20%.
Als iedereen dat doet terwijl mijn baas er maar 4% bij doet, dan heb ik toch een probleem...
jaenster @Titusvh25 juli 2023 01:35
Je kan ook, net als ik overigens, gewoon de volle mep van 10 euro betalen, dan stijgt t maar 10% :+
Horatius @Wallie24 juli 2023 14:10
Family accounts zijn deelbaar voor 6 mensen dus die 3 extra euros is 50 cent per gebruiker. Vind ik persoonlijk erg meevallen.
Yucko @Horatius24 juli 2023 14:20
moet je ook 6 mensen in je familie hebben.
en nee, ik doe niet aan "account sharing" om te prijs te drukken
Wallie @Horatius24 juli 2023 14:15
Hmmm ja, als ik de boodschappenkosten door alle gezinsleden deel dan vallen die kosten ook best mee ;) Tel ik de twee katten voor het gemak ook even mee, wordt het nog goedkoper :P
Wacht eens, misschien wil 1 van de katten ook wel Spotify en opgenomen worden in de familie... :D

[Reactie gewijzigd door Wallie op 22 juli 2024 14:35]

Linksquest Moderator Spielerij 24 juli 2023 14:28
Dam, meteen €3,- per maand meer dat ik moet gaan betalen, aangezien ik familly heb. Maar goed, we maken er genoeg van, maar hopelijk wel niet volgend jaar weer een verhoging.
Verwijderd @Linksquest24 juli 2023 14:36
Weet niet hoe groot je family is maar neem aan minimaal 3 personen, dus dan gaat het om een euro per persoon of minder. Als je kijkt naar de inflatie het afgelopen jaar is het gewoon in lijn daarmee.
icecreamfarmer @Verwijderd24 juli 2023 14:42
Zo werkt inflatie niet.
Verwijderd @icecreamfarmer24 juli 2023 16:00
Juist dus met zo'n zinnetje wat niets te maken heeft met het onderwerp krijg je een ontopic rating, en mijn reactie die daadwerkelijk betrekking heeft op het artikel krijgt offtopic.

Als je de gemiddelde inflatie via het CPI aanhoudt (wat niet de beste maatstaf is maar goed) klopt het wel degelijk, een bedrijf als Spotify heeft ook gewoon te maken met hogere loonkosten, hogere energielasten voor het serverpark etc. En we weten allemaal dat energielasten een forse impact hadden op de inflatie, dus mogelijk heeft Spotify hier bovengemiddeld last van. Komt nog bij dat Spotify al heel lang niet winstgevend is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:35]

icecreamfarmer @Verwijderd24 juli 2023 16:46
Ik zeg ook niet dat je statistiek niet klopt. Maar prijzen verhogen vanwege de cpi inflatie is onzin.

Cpi is een gevolg van prijsverhogingen geen oorzaak.
AvanCade @Verwijderd24 juli 2023 16:35
Dat is creatief rekenen. Ik betaal Spotify premium family alleen en dan ben ik toch echt 17% meer kwijt. Dus zoals gezegd; best stevig inderdaad.

Maar er zijn weinig passende alternatieven dus dat slik je dan maar. En dat weten ze ook.
XLord 24 juli 2023 14:21
ik heb al jaren Premium Familie samen met m'n vrouw en zie nu eigenlijk pas voor het eerst die Premium Duo die voor ons dus eigenlijk logischer zou zijn, kan alleen in mijn account bij change plan die niet vinden :S
Yucko @XLord24 juli 2023 14:49
https://www.spotify.com/nl/premium/#plans <-- beetje verstopt maar hier zit hij
XLord @Yucko24 juli 2023 14:53
thanks!
raar dat hij daar wel gewoon staat maar als je via je account pagina change plan doet niet :S
Kajel @Yucko24 juli 2023 17:23
Dank voor de link. Ik had hetzelfde als @XLord. Ook Premium Family samen met mijn vrouw. Ben net overgeschakeld op Premium Duo, maar m'n vrouw werd er automatisch uitgeknikkerd en moet ik nu opnieuw uitnodigen.
Dus @XLord je bent gewaarschuwd ;)
potjandrie 24 juli 2023 14:09
Valt me nog mee, ik neem aan dat de kosten voor Spotify de laatste paar jaar ook gestegen zijn. Met premium duo vind ik het nog steeds niet echt een dure service.
Horatius @potjandrie24 juli 2023 14:11
Kosten voor Spotify zijn voor mij sinds 2016 al hetzelfde. Weet niet of de andere accounts zijn veranderd maar vind het zelf eerder best heel goedkoop. Zeker als je een family account deelt
uNoTopia 24 juli 2023 14:32
Zou deze prijsverhoging ook ingaan voor mensen die Spotify in hun KPN abbo hebben meegenomen?
honey @uNoTopia24 juli 2023 14:44
Het is al lang geen onderdeel meer van een KPN-abbo. Het staat er wel bij, maar je betaald gewoon de normale prijs. Had iets te maken met koppelverkoop wat niet mocht, als ik het goed heb.
DikkieDick 24 juli 2023 14:47
Per direct? Behoort zoiets niet een x aantal dagen van te voren aangekondigd te worden?
Mainuz @DikkieDick24 juli 2023 15:00
"Bestaande abonnees krijgen een mail over de verhoogde prijzen, met een respijtperiode van een maand. Daarna worden de nieuwe, verhoogde prijzen van kracht."
Je hebt dus een maand de tijd om op te zeggen.
DikkieDick @Mainuz24 juli 2023 15:32
Ok, de mail nog niet gezien. Ga overigens niet opzeggen hoor, want dan heb ik wat verdrietige mensen, en zelf heb ik er ook geen baat bij om het op te zeggen. :-)
AlbertG80 24 juli 2023 14:12
Net gekeken maar inderdaad een prijswijziging.
Maar de wijziging valt nog wel mee in vergelijking met de Euro. Betaal 81 JPY extra voor een familie plan.
Normaal 1499 JPY nu 1580 JPY

[Reactie gewijzigd door AlbertG80 op 22 juli 2024 14:35]


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