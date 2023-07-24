Spotify kondigt prijsverhogingen van 1 tot 3 euro per maand aan

Stream je die eerste opname via Spotify, dan raak je 100% zeker een boel informatie kwijt en dat is ook hoorbaar. In het laatste geval bestaat er al een boel informatie niet in het origineel.
Ik hoop dat je hier bedoelt dat de _kans_ dat bij 'complexe' muziek de kans 'codeer fouten' toeneemt, zodat dat beter hoorbaar zou kunnen zijn. Dat zijn dan trouwens artifacts, die er niet in horen. Bij een goede lossy codec met een fatsoenlijke bitrate is die kans _zeer_ klein. Daar is ie immers op gemaakt. Overigens; de meeste codecs hebben juist moeite met - voor het gehoor - relatief 'simpele' muziekstukken. Voor MP3 geldt bv. dat ze uitgebreid getest hebben met Tom's Diner: https://www.youtube.com/watch?v=OeE5t7aJVsI
vanwege "encoderings uitdagingen".
Je aanname: "complexe muziek; DUS veel verlies" raakt technisch gezien kant nog wal. Het gaat bij lossy codecs vooral over de afweging tussen objective
en subjective
fidelity, zie deze link (van de makers van de Ogg Vorbis codec): https://xiph.org/vorbis/doc/vorbis-fidelity.html
. Een goede lossy codec levert vooral subjective fidelity; "onhoorbaar goed".
Je trapt m.i. ook in iedere HiFi mythe die er bestaat;
1) 'resolutie van gehoor' (het gaat om verkleining van bandbreedte van het gehoor, niet de resolutie). Oh en dynamiek uiteraard, want dat erop dat je - eenmaal ouder - minder extreme verschillen in geluidsdruk/volume kunt detecteren. Want _daar_ gaat 'music dynamic range' over. Overigens in dynamische range die het mesnselijk gehoor in een stuk muziek kan verwerken vrij beperkt. Je kunt een viool op -45dB niet horen in een stuk, wanneer er een electrische gitaar doorheen scheurt met -10dB. De meest dynamische muziek heeft een dynamic range tot ongeveer 23dB:https://hub.yamaha.com/au...e-and-why-does-it-matter/
Heel veel meer is helemaal niet prettig om naar te luisteren trouwens; of je schrikt je lam na een stille passage, of je hoort de stille passage niet meer omdat je gehoor suist van de 95dB die het net te verduren heeft gekregen.
2) 'digitaal maken' (met de juiste sampling frequentie is iedere gedigitaliseerde toon _perfect_ te reconstrueren),
3) Een LP die 'enorm anders klinkt' dan een Spotify versie, 'maar alleen als het origineel wel de informatie bevat". (Een LP klinkt _vooral_ 'anders' omdat het een onvolmaakt, _inferieur_ medium is. Je mag prima vinden dat dat mooier klinkt, maar technisch slaat dat echt nergens op.)
4) De fout van 1) en 3) neem je ook mee in uitspraken als "Wanneer een set veel resolutie kan verwerken kan het ook heel goed opvallen als die resolutie aan de bron ontbreekt." Ik neem maar even aan dat je niet helemaal weet hoe digitale sampling werkt, zie 2).
Voor de goede orde; je mag van alles vinden van gedigitaliseerde muziek vs analoge bronnen, masters en wat al niet meer. Maar de technische verklaring die je geeft is - met alle respect - niet gefundeerd in enige wetenschappelijke achtergrond.
[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 22 juli 2024 14:35]