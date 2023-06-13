Spotify krijgt AVG-boete van vijf miljoen euro na handhavingsverzoek Max Schrems

Spotify krijgt een AVG-boete van vijf miljoen euro omdat het bedrijf niet voldoet aan het inzagerecht. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de Zweedse toezichthouder startte na een klacht van privacyactivist Max Schrems.

De boete komt van de Integritetsskyddsmyndigheten, de Zweedse privacytoezichthouder. Het gaat om een boete van 58 miljoen Zweedse kroon, omgerekend zo'n 4,98 miljoen euro, die voor rekening van het Zweedse Spotify komt. Spotify overtreedt specifiek artikel 15 van de AVG. Dat regelt het inzagerecht van consumenten. Daarmee kunnen gebruikers opvragen welke gegevens het bedrijf over hen heeft. Ook overtreedt Spotify artikel 12, dat voorschrijft op welke manier dat inzagerecht moet worden uitgevoerd.

De boete komt na een rechtszaak die werd aangespannen door noyb, de stichting van privacyactivist Max Schrems. Hij deed in januari 2019 een inzageverzoek bij meerdere streamingdiensten en kreeg van Spotify geen antwoord. Daarop stapte noyb naar de Zweedse toezichthouder, die naar Spotify moet kijken omdat het hoofdkantoor van het bedrijf in dat land staat. De Integritetsskyddsmyndigheten weigerde daar echter tegen op te treden, schrijft noyb.

De stichting moest de handhaving daarom afdwingen via de rechter. Dat deed de stichting in juni van vorig jaar. De rechter oordeelde daarop dat de toezichthouder alsnog moest handhaven, wat vervolgens gebeurde.

Het besluit is mede tot stand gekomen na een handhavingsverzoek van een Nederlander. Rejo Zenger van Bits of Freedom zegt al vlak voor de AVG een inzageverzoek bij Spotify te hebben gedaan, maar kreeg daar geen antwoord op. "Nadat de AVG in 2018 van kracht werd, deed ik opnieuw een inzageverzoek", vertelt hij aan Tweakers. "De info die ik van Spotify kreeg was erg beperkt. De data was versleuteld. Daar heb je dus niets aan." Het overtreden van artikel 12 slaat onder andere op die versleuteling van de ontvangen data. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aan Zenger bevestigd dat de Nederlandse toezichthouder het onderzoek aan de Zweedse heeft overgedragen en dat de uitslag daarom ook Zengers klacht meenam.

Zenger waarschuwt voor de potentiële risico's van dataverzameling door Spotify. "Het lijkt misschien onschuldig, maar je kunt aan die liedjes bijvoorbeeld zien of ik een kind heb omdat ik veel kinderliedjes luister. Bovendien biedt Spotify podcasts aan. Die kunnen veel zeggen over bijvoorbeeld je politieke of seksuele voorkeur. En met de informatie die Spotify over je bluetoothapparaten heeft, is in te zien welke auto je bijvoorbeeld hebt."

Update 14.03 uur: de informatie over de bijdrage van Rejo Zenger is toegevoegd aan het artikel.