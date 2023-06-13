Edge-bètafunctie om foto's met AI te verscherpen stuurt data naar Microsoft

Microsoft test een nieuwe functie in Edge die afbeeldingen met kunstmatige intelligentie scherper maakt. Opvallend is dat die functie standaard aan staat en informatie door lijkt te sturen naar servers van Microsoft.

Het gaat om een functie die Microsoft Turing Image Super-Resolution noemt. Het bedrijf bracht die vorige maand als test uit in Edge. De functie geldt voor wazige afbeeldingen in Edge. De browser krijgt een optie om zulke afbeeldingen met kunstmatige intelligentie scherper te maken. Dat gebeurt ook met satellietbeelden in Bing Maps.

Hoewel de functie al enkele weken bestaat, is daar nu een extra optie aan toegevoegd. Op Twitter valt het gebruikers op dat die functie bij hen automatisch is ingeschakeld en dat daar nu extra informatie aan is toegevoegd. Bij de instellingen staat voortaan dat 'de URL's van afbeeldingen naar Microsoft worden gestuurd', wat nodig zou zijn om de functie uit te voeren.

Het is wel mogelijk de functie uit te zetten, maar het gaat om een opt-out. Dat kan in de privacyinstellingen van de browser. Super Resolution is niet voor iedereen beschikbaar; het lijkt voornamelijk onder Windows-gebruikers te worden getest. In een recentere test is het ook mogelijk om bepaalde websites uit te zonderen of juist expliciet toe te voegen aan de functie. Gebruikers kunnen dan zeggen dat Super Resolution-verbetering automatisch toepasbaar moet zijn voor alle websites of juist voor geen enkele website, met uitzonderingsmogelijkheden voor beide opties.

Edge Turing Super Resolution

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-06-2023 12:03
66 • submitter: Pjotr

13-06-2023 • 12:03

66

Submitter: Pjotr

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Reacties (66)

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HooksForFeet 13 juni 2023 12:25
Of het standaard aan moet staan is inderdaad een punt van discussie, maar over dat data versturen... hoe wil je dit anders doen? In javascript waarbij iedere gebruiker een enorm AI model lokaal op de pc heeft staan? Natuurlijk gaat er data naar de servers van Microsoft.

[Reactie gewijzigd door HooksForFeet op 23 juli 2024 12:25]

geert1 @HooksForFeet13 juni 2023 12:43
We kunnen ons ten eerste afvragen of deze functie wel genoeg voordeel heeft voor de eindgebruiker. Zonder dat is het al snel een dataverzamelfeestje met weinig nut. Afbeeldingen op websites zijn bijna altijd al voorzien van een geschikte resolutie, met een goede mix van kwaliteit én een korte laadtijd. Het is zeer de vraag hoe vaak het zin heeft om standaard alle web-afbeeldingen automatisch te gaan upscalen. Het zal eerder nuttig zijn bij uitzondering, voor die ene afbeelding die je graag op je achtergrond wilde plaatsen bijvoorbeeld, dan in het algemeen.

Dat het opt-out is, is daarmee sowieso niet te verdedigen. En ook vanuit de AVG niet, want sommige afbeeldingen zullen persoonsgegevens bevatten. Hoewel Microsoft wellicht officieel toestemming heeft van de gebruiker via voorwaarden, zou het een stuk beter zijn als je deze specifieke functie handmatig zou moeten inschakelen en goedkeuren.

Verder heb je wel gelijk dat grote leermodellen primair het domein zijn van grotere bedrijven en systemen, waardoor data logischerwijs daar naartoe moet voor verwerking. De hardware om zo'n leermodel uiteindelijk te draaien is al zeldzaam bij mensen thuis (een dikke pc met dito GPU), en het trainen ervan gaat vaak met tienduizenden GPU's. Natuurlijk zijn er ook kleinere modellen waarbij dat alweer iets anders ligt, maar de meest indrukwekkende AI is niet goed lokaal te draaien voor de gewone computer- of smartphonegebruiker. Plus het feit dat veel van de algoritmen niet open source zijn, en miljarden stuks trainingsdata verzamelen is ook niet haalbaar voor gewone stervelingen.

Voor de verdere toekomst hoop ik wel dat dat verandert. Eerdere automatisering is vaak best goed bij het gewone volk terecht gekomen (internet, pc, tv, smartphone, magnetron, auto) en dat lijkt met de leermodellen niet zo goed te kunnen. Nou ja, AI-functies komen wel naar miljarden eindgebruikers maar met weinig eigen inbreng, controle, transparantie of bezit. Ik hoop op meerdere orden van grootte meer rekenkracht bij mensen thuis in de toekomst, zodat deze modellen veel meer lokaal gedraaid kunnen worden. Zo'n grote afhankelijkheid van Big Tech is vreselijk.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 12:25]

dutchruler @geert113 juni 2023 13:32
Het gaat hier over een bètaversie van Edge, dus het is niet vreemd dat het een opt-out is. Het hele doel van een bètaversie is immers om de software te testen en feedback te verzamelen.

Dus dit is eigenlijk geen groot probleem. Als deze optie echter in de reguliere versie verschijnt, kunnen we een discussie voeren over privacy en transparantie. Maar bij het accepteren van de gebruiksvoorwaarden voor een bètaversie heb je al een bepaalde mate van privacy opgeofferd.

Hier een lap text van die link waar tweakers aan refereert.
https://blogs.bing.com/se...ng-Image-Super-Resolution
Future
As mentioned, you can currently find T-ISR shipped in the Aerial View of Bing Maps around the world! And T-ISR in Microsoft Edge is currently shipped in Edge Canary and we will continue to roll this out to more and more users in the coming months. The ultimate mission for the Turing Super-Resolution effort is to turn any application where people view, consume or create media into an “HD” experience. We are closely working with key teams across Microsoft to explore how to achieve that vision in more places and on more devices.

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 23 juli 2024 12:25]

geert1 @dutchruler13 juni 2023 14:07
Wachten tot deze functie al 100% praktijk is, voor alle Edge-gebruikers, lijkt mij juist niet slim. Grote spelers als Microsoft willen dan wel altijd graag eerst doen en daarna kijken wat voor problemen er misschien komen, maar dat lijkt me geen goede instelling voor ons als ontvangers hiervan.

Het is beter dat men nu aan Microsoft de onvrede laat weten, zodat MS dat kan meenemen in de verdere besluiten. Dat kan meer kans geven op bijvoorbeeld een duidelijke opt-out, of een opt-in, of het helemaal wegvallen van deze functie als die niet gewenst is. Dat Tweakers en duizend andere tech-sites er dus over schrijven deze week, dat kan deze functionaliteit uiteindelijk beter maken. Big Tech heeft maximaal tegenwicht nodig, anders doen ze alle vormen van tracking en inbreuk die je maar kunt bedenken.

Ook in een bèta-versie (Canary) is er geen sterke reden om geen afzonderlijke toestemming te vragen voor een functie die elke afbeelding die je ziet opstuurt naar Microsoft. Die opt-in-functie moet zelf ook getest worden dus dat moet er niet pas inkomen wanneer het live gaat voor iedereen.
Caelestis @geert113 juni 2023 18:07
Waarom zou een bedrijf jou toegang verschaffen tot een beta als je de beta functies niet wil testen? Wat is daar de meerwaarde van?
Een beta gebruiken is een privilege en niet je recht, je bent 100% gebonden aan de EULA ongeacht wat de AVG zegt.
Het wordt wat anders als er enkel een beta beschikbaar is en ze daarachter schuilen maar voor Edge gaat die vlieger niet op.
CivLord @Caelestis13 juni 2023 21:11
De AVG gaat altijd boven een EULA. Maar er kunnen in een EULA best dingen staan waardoor je volgens de AVG persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken.
afterburn @geert113 juni 2023 14:16
En ook vanuit de AVG niet, want sommige afbeeldingen zullen persoonsgegevens bevatten. Hoewel Microsoft wellicht officieel toestemming heeft van de gebruiker via voorwaarden, zou het een stuk beter zijn als je deze specifieke functie handmatig zou moeten inschakelen en goedkeuren.
Dit is een beetje onzin. Dit is namelijk geen functie die bedoeld is om jouw prive fotos die op je ssd staan scherper te maken, maar afbeeldingen op websites die je bezoekt. Met andere woorden, links naar afbeeldingen die op het publieke internet staan. Zelfs je prive fotos die op een niet van internet benaderbaar adres staan zijn zonder gevaar, want het gaat om de (in dit geval niet bereikbare) URL van de foto die verstuurt wordt, niet de foto zelf.

Doordraven is ook een vak.

Maargoed, dat is de hele reden van dit artikel feitelijk. Iemand ziet dat er data ri Microsoft gaat en de halve wereld valt weer over elkaar heen en spreekt schande zonder verder na te denken of het hoe, wat en waarom.
locke960 @afterburn13 juni 2023 17:43
Dit is een beetje onzin.
Dat is het niet helemaal. Het feit dat je een bepaalde URL bezoekt is namelijk ook een persoonsgegeven.

In dit op zichzelf staande geval zal het wel loslopen met de privacy implicaties daarvan. Het probleem is echter dat het niet op zichzelf staat. De hoeveelheid "op zichzelf relatief onschuldige informatie" die gedeeld wordt neemt explosief toe. Net zoals het aantal partijen waarmee het gedeeld wordt. Als je al die stukjes informatie gaat combineren dan krijg je een compleet beeld van iemand.
Dat is misschien nu nog lastig voor een enkel partij om te doen, maar ik garandeer je dat er bedrijven zijn die met alle macht bezig zijn dit voor elkaar te krijgen.

Een normaal mens kan hier weinig tegen doen. Opt-out is een wassen neus, niemand kan dat noch bijhouden. Daarom is Opt-out een slecht ding, ook voor iets onschuldigs als Edge dat je pornhub URL's naar Microsoft stuurt.
Mathijs Kok @locke96013 juni 2023 17:53
Dat is het niet helemaal. Het feit dat je een bepaalde URL bezoekt is namelijk ook een persoonsgegeven.
Uhhhh, nee.
david-v @locke96013 juni 2023 20:07
Dat is het niet helemaal. Het feit dat je een bepaalde URL bezoekt is namelijk ook een persoonsgegeven.
Bijzondere uitspraak. Kan je uitleggen waarom een openbare url een persoonsgegeven is? Tenzij je kan aantonen dat de url opgeslagen wordt met jouw persoonlijke gegevens (profiel). Ik denk niet dat dit het geval is bij deze functie. Ik denk zelfs dat ms een proxy achtige constructie gebruikt en bij dezelfde urls dezelfde AI bewerkte plaatje toont, zonder dat jouw persoonsgegevens daarbij een rol spelen.
geert1 @afterburn13 juni 2023 14:36
Microsoft mag uitleggen hoe, wat en waarom. Zij zijn de maker en de verantwoordelijke. Dat de tech-journalistiek bovenop dit soort corporaties zit, lijkt mij meer goed te doen dan kwaad. Want we weten waar Big Tech toe in staat is als ze niet scherp worden gehouden. Microsoft is de laatste 10 jaar al steeds verder gegaan met tracking in Windows en Edge; dit is weer een stapje. En weer met twijfelachtige toegevoegde waarde voor de eindgebruiker.

Qua persoonsgegevens/privacy valt het inderdaad iets mee; daar trok ik iets te hard van leer. Maar Microsoft kan op deze manier wel zien welke bezoeker welke afbeeldingen bekijkt. En dat kan al behoorlijk vervelend zijn. En de AVG specificeert dat data gebruikt mag worden voor doelen waar toestemming voor was toen die data werd gedeeld, en niet later pas. Een afbeelding die ik online plaats is inderdaad wel publiek, maar ik had geen toestemming gegeven aan Microsoft om ze massaal te verwerken. Scraping en massaverwerking is een ander doel dan waar de persoon de afbeelding voor online had gezet. De originele reden was bijvoorbeeld ter vermaak of ter informatie aan een menselijke doelgroep. Juridisch is er nu nog niet genoeg onderscheid tussen "een bezoeker bekijkt een publieke afbeelding in de eigen browser" en "big tech-gigant verwerkt miljarden afbeeldingen voor verregaande herkenningssystemen en AI". Dit ligt dus nog juridisch ingewikkeld, maar moreel gezien is er een belangrijk verschil tussen die twee doelen. Het is wachten tot dat in de wet terugkomt.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 12:25]

marcmiddendorp @afterburn13 juni 2023 16:34
Hear hear! Eindelijk iemand die eerst denkt voordat die wat zegt om wat te zeggen
tw_gotcha @HooksForFeet13 juni 2023 12:46
nee, ik wil het helemaal niet. Why the fuck wil ik mijn foto's laten bewerken met een AI sharpenimg filter, die details erbij verzint die er niet waren. Dat gaat dadelijk automatich gebeuren met alle plaatjes op onedrive
HooksForFeet @tw_gotcha13 juni 2023 13:20
Wat heeft dit te maken met of die data lokaal of op een server verwerkt wordt?
tw_gotcha @HooksForFeet13 juni 2023 14:11
de discussie is dat er nu door die foto analyse nog meer gegevens beschikbaar komen, waarop er gereageerd wordt, ja maar lokaal kan dat niet zo'n service. dus ik reageer met de aanname dat dit soort 'services' meer en meer standaard verweven zullen zitten in het besturingssysteem. en dat wil ik überhaupt niet. Dus ik was een beetje kort door de bocht.
Autisme_tech @tw_gotcha13 juni 2023 16:27
Gelukkig is er ook nog linux
tw_gotcha @Autisme_tech13 juni 2023 20:29
nou daar zeg je zowat. Ik ben er steeds meer in geinteresseerd
Luchtbakker @HooksForFeet13 juni 2023 14:42
Volgens mij gaat het er vooral om dat het opt-out is en niet opt-in. Je krijgt van te voren dus niet eens de vraag of je het wilt, en je jouw data wilt delen.
Franckey @Luchtbakker13 juni 2023 19:30
Volgens mij gaat het er vooral om dat het opt-out is en niet opt-in. Je krijgt van te voren dus niet eens de vraag of je het wilt, en je jouw data wilt delen.
Daar heb je waarschijnlijk al toestemming voor gegeven toen je je aanmelde voor het beta programma. Het hele beta programma is een opt-in.
DeltaJuliett @HooksForFeet13 juni 2023 13:26
Het enorme model wat mensen vaak beweren valt in verhouding mee om te draaien.
Het trainen van deze modellen met data is intensief.
iAR @HooksForFeet13 juni 2023 13:46
Ik heb me er niet in verdiept, maar hoe werkt dan Pixelmator’s ML resolution? Die doet offline z’n werkt.
Roel1966 13 juni 2023 18:39
valt het gebruikers op dat die functie bij hen automatisch is ingeschakeld en dat daar nu extra informatie aan is toegevoegd.
Ik kan mij hier gruwelijk om ergeren dat je opeens van allerlei z.n. extra functies erbij krijgt zonder dat je daarvoor gevraagd hebt. Vind dat dit standaard uitgeschakeld moet staan en niet dat je weer een halve dag kwijt bent met allerlei nutteloze flauwekul uit te schakelen. Hetzelfde als dat gezeur in Edge met Bing waarvan ik zo vaak een pop-up te zien krijg of je Bing wilt gebruiken. Dit terwijl ik al alles van Bing uitgeschakeld heb maar Microsoft dan toch elke keer weer probeerd je aan Bing te koppelen.

Enfin zal niet lang duren dat ik Edge maar aan de kant schuif en toch weer eens richting Firefox ga kijken.
CivLord @Roel196613 juni 2023 21:41
Punt is dat de gebruikers er wel om gevraagd hebben. Ze hebben er zelf voor gekozen in het Bèta-programma van Edge te zitten en alle nieuwe functies te testen. Dat testen kan niet wanneer alle nieuwe functies standaard uitgeschakeld zijn.
Sylvia @Roel196613 juni 2023 23:59
Nog erger is dat je die hele Edge niet kan deïnstallen….alleen “uit” zetten. Maar…heb je een andere browser standaard gemaakt dat wordt Edge toch nog geopend door Windows als je een interne link (bijv. een link onder Privacy instellingen met “Meer instellingen” die je dan online brengt) klikt…. 🤮 Ben helemaal zat van dat Windows met “Telemetrie” ofwel Stalken.
Rataplan_ 13 juni 2023 12:10
Dat is AI. Het 'denkt' niet zelf, het maakt beslissingen op basis van miljoenen voorbeelden / cases die het gevoerd zijn. En daar is dus input voor nodig.
Ik begrijp dat we niet meer onder AI uit kunnen, maar dit is weer zoiets wat ik HEEL graag zou willen uit zetten, en liefst ook met een opt-in zou zien ipv opt-out.
Verwijderd @Rataplan_13 juni 2023 12:26
Ik vind ook dat ze daar een boete voor moeten krijgen. Het gaat toch om eventueel persoonsgegevens, dat moet altijd opt in zijn
batjes
@Verwijderd13 juni 2023 15:13
Alleen betreft dit een BETA en niet de normale Edge. Daar een boete voor geven is ook wat rigoreus, niet?

Je opt met die BETA sowieso al in met veel meer telemetry dan de reguliere versie.
tw_gotcha @Rataplan_13 juni 2023 12:43
ons denken is voor een heel groot deel aangeleerde responses met de ervaringen die je hebt opgedaan. Die reacties op voorvallen worden opgeslagen en tevoorschijn gehaald als we een reactie nodig hebben. Ik had daar een leuke lezing over maar ben de bron kwijt. Het verschilt dus niet zo heel veel. Dat willen we wel heel graag natuurlijk, want wie zijn we anders als mens...
latka @tw_gotcha13 juni 2023 12:56
Voor een deel wel maar redeneren is maar beperkt mogelijk (logica kwisjes). Degene die in de trainingset zitten werken uitstekend, de rest is beperkt en vaak denkt de AI het goed te hebben en wil niet wijken. Dus als je je als mensen beter wil voelen: vooral veel logica kwisjes doen tot de AI daar ook beter in gaat scoren.
Menesis @Rataplan_13 juni 2023 12:49
Volgens mij is dat ook verplicht, opt-in ipv opt-out.
Maar die tech bedrijven betalen liever een boete-tje.
iAR @Menesis13 juni 2023 13:48
Zolang die boetes minder zijn dan de verwachte winst en business opportunities, ja.
Alex3 @Menesis13 juni 2023 18:16
Verplicht maakt het nog erger.
PsiTweaker 13 juni 2023 12:50
Gelukkig staat die optie bij mij standaard uit.

Maar natuurlijk moet er data ( in dit geval een url ) naar MS gestuurd worden, want hoe weet MS anders wat er aangepast moet worden !! Dat lijkt mij toch logisch !


Ps. overigens had de foto bij dit artikel, wel voordeel bij die functie 8)7 !!!
HansvDr @PsiTweaker13 juni 2023 13:49
Ps. overigens had de foto bij dit artikel, wel voordeel bij die functie 8)7 !!!
+1
StGermain 13 juni 2023 12:29
Op zijn minst moet het al versturen of het aan staat of niet?

Edit: Niet gerelateerd: Kent er iemand een gratis tool om dit met je eigen foto’s te doen?

[Reactie gewijzigd door StGermain op 23 juli 2024 12:25]

BiG_ChilD @StGermain13 juni 2023 13:10
Ik gebruik cupscale of upscayl met eigen modellen.
Cupscale: https://github.com/n00mkrad/cupscale
Upscayl: https://github.com/upscayl/upscayl
Modellen: https://upscale.wiki/wiki/Model_Database
HansvDr 13 juni 2023 13:39
Ik had nog niet van deze optie gehoord, hij stond bij mij uit, meteen aangezet. Maar eens testen.
imagica 13 juni 2023 16:21
Wat gaan veel mensen direct uit van het slechte met betrekking tot AI/ML van de grote bedrijven.

Als ik kijk naar de object recognition modellen die ik in python en AutoML gemaakt heb dan moet ook de data 'uploaded' worden naar het geheugen zodat het model zijn analyse kan uitvoeren en het resultaat terugsturen. Als deze als service in de cloud zou draaien wil dat toch niet zeggen dat ik direct aan dataverzameling doe, dat soort modellen clearen hun memory direct na de predictions en slaan het bestand niet eerst op.

Een reden om data wel te bewaren is om fouten uit het model te halen en te toetsen of de uitkomst de juiste was (false positives etc.) dat lijkt mij in dit geval van het scherper maken van afbeeldingen niet van toepassing, dus lijkt het mij sterk dat Microsoft alle afbeeldingen opslaat.

Verder zie ik deze optie niet in mijn Edge terug (113 stable build), las ergens dat het om een beta-channel release ging, en Ingrid en Henk zullen deze naar mijn bescheiden mening niet gebruiken.
SinergyX 13 juni 2023 12:29
Moet je voor de grap eens die 'apps' bekijken die 'in de cloud' wat image optimization doen..

AI is de nieuwe legale methode om bakken data binnen te harken.
siebe_lamers @SinergyX13 juni 2023 12:48
Data honger, hoe meer data hoe meer ze ervan kunnen verkopen en dus verdienen. Massa is kassa.
En de massa mensen denkt alleen maar, vet handig zo'n tool waarin je foto's "gratis" kunt verbeteren.
tw_gotcha @skatebiker13 juni 2023 12:38
en meta heeft aangekondigd in alle apps ai te gaan toepassen. Dus foto's met familie delen in whatsapp is ook al een drama
batjes
@tw_gotcha13 juni 2023 15:15
Hoeveel redenen wil je nog hebben om van Whatsapp af te stappen? Men accepteerd het door het te blijven gebruiken.
tw_gotcha @batjes13 juni 2023 20:45
klopt, ik zou al mijn contacten moeten overhalen iets andwrs te gebruiken, gaat niet lukken vrees ik
batjes
@tw_gotcha14 juni 2023 08:39
En zo blijft iedereen WhatsApp gebruiken. Fomo.
SinergyX @skatebiker13 juni 2023 12:57
Bij zulke bedrijven heb anderzijds ook behooooorlijk wat ogen kijkend naar wat ze precies doen, al die kleine 'startups' en combi-setups zijn lang niet zo in de picture, dat zij mogelijk met veel meer weg kunnen komen dat de grote jongens.
iAR @SinergyX13 juni 2023 13:47
Dit zou zo maar eens waar kunnen zijn.
Al vraag ik me af, is Silicon Valley nog zo’n wild westen?
marcmiddendorp @skatebiker13 juni 2023 16:32
Ik zeg de-installeer alles en gebruik software van een fabrikant die dat niet doet. Opgelost toch?
Yzord 13 juni 2023 12:08
Goh, en dat had niemand aan zien komen? Dst hele AI verhaal is een grote vergaarbak voor de multinationals.
FlyEragon @Yzord13 juni 2023 12:38
Dat is het probleem niet, het probleem zit tussen scherm en stoel.
Yzord @FlyEragon13 juni 2023 12:42
Ja en leg dat dan eens uit ipv wat maar in het luchtledige te roepen dat het weer aan de gebruiker ligt.
FlyEragon @Yzord13 juni 2023 12:58
Zolang gebruikers hun hebben en houwen toevertrouwen aan de grote monopolisten onder het mom van gemak etc. is het niet gek dat ze gebruikmaken van al die gratis beschikbare data.
PikachuNL @FlyEragon13 juni 2023 13:25
Het blindelings vertrouwen van grote bedrijven door Henk & Ingrid mag geen reden zijn voor bedrijven om maar te doen wat hen uitkomt. Daarvoor hebben wij wetten, zoals de AVG, om de burger mee te beschermen. In theorie althans.
FlyEragon @PikachuNL13 juni 2023 13:31
Eens, maar die wetten zijn zo lek als een mandje als je het over de grote linie bekijkt. Ook niet gek, want wetten lopen vaak achter op technologische ontwikkelingen.
mjtdevries @FlyEragon13 juni 2023 13:27
Maar gebruikers vertrouwen hier de data helemaal niet aan Microsoft toe onder het mom van gemak.
Microsoft pikt die data stiekum door die feature standaard aan te zetten en niet te vertellen dat ze dat doen.
rrrrrrrrr @Yzord13 juni 2023 13:00
Hij weet misschien niet waarom maar hij heeft wel een punt.
Als je Windows gebruikt al helemaal in combinatie met Edge dan weet je toch dat je wordt bespioneerd?
Daar komt nu slechts een schepje bovenop.
Yzord @rrrrrrrrr13 juni 2023 13:06
Mensen hebben gewoon geen keuze meer tegenwoordig. Hier op T.net zijn we aardig technisch inzichtelijk over alles daarover, maar het pleps denk er gewoonweg niet aan en denken idd dat alles speciaal voor hun gemaakt is om hun leven te verrijken met de nieuwste snufjes.
page404 @Yzord13 juni 2023 13:57
Ik ben wel selectiever geworden en probeer anderen ook in elk geval bewust te maken. Ik gebruik zo min mogelijk Google en Meta producten en ook geen producten zoals Edge en Bing
Niet dat het helemaal lukt want whatsapp vind ik lastig uit te bannen en Google search blijft de standaard onder de search engines. Maar bewustwording is belangrijk.
DeDooieVent @Yzord14 juni 2023 08:32
nja, ik ben werkzaam op een middelgroot adviesbureau maar als je ziet hoe blind men data deelt met microsoft, Teams, Outlook adreslijsten delen met Whatsapp, een IT afdeling die een andere browser dan Edge afraadt dan denk ik dat het zelfs bij de mensen bij wie je mag verwachten dat er enig inzicht in de materie is weinig te verwachten is. Data wordt zo ongelofelijk snel gedeeld, zonder nadenken.
marcmiddendorp @rrrrrrrrr13 juni 2023 16:24
En als je Chrome gebruikt niet? Of gebruik maakt van Google services?
MDK007 13 juni 2023 12:11
Big Brother is watching us! :)

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