Edge-bètafunctie om foto's met AI te verscherpen stuurt data naar Microsoft

Microsoft test een nieuwe functie in Edge die afbeeldingen met kunstmatige intelligentie scherper maakt. Opvallend is dat die functie standaard aan staat en informatie door lijkt te sturen naar servers van Microsoft.

Het gaat om een functie die Microsoft Turing Image Super-Resolution noemt. Het bedrijf bracht die vorige maand als test uit in Edge. De functie geldt voor wazige afbeeldingen in Edge. De browser krijgt een optie om zulke afbeeldingen met kunstmatige intelligentie scherper te maken. Dat gebeurt ook met satellietbeelden in Bing Maps.

Hoewel de functie al enkele weken bestaat, is daar nu een extra optie aan toegevoegd. Op Twitter valt het gebruikers op dat die functie bij hen automatisch is ingeschakeld en dat daar nu extra informatie aan is toegevoegd. Bij de instellingen staat voortaan dat 'de URL's van afbeeldingen naar Microsoft worden gestuurd', wat nodig zou zijn om de functie uit te voeren.

Het is wel mogelijk de functie uit te zetten, maar het gaat om een opt-out. Dat kan in de privacyinstellingen van de browser. Super Resolution is niet voor iedereen beschikbaar; het lijkt voornamelijk onder Windows-gebruikers te worden getest. In een recentere test is het ook mogelijk om bepaalde websites uit te zonderen of juist expliciet toe te voegen aan de functie. Gebruikers kunnen dan zeggen dat Super Resolution-verbetering automatisch toepasbaar moet zijn voor alle websites of juist voor geen enkele website, met uitzonderingsmogelijkheden voor beide opties.