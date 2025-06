Microsoft introduceert ‘privacyvriendelijke’ api voor gerichte advertenties

Microsoft heeft een nieuwe api voor Edge geïntroduceerd: Ad Selection. Het betreft een 'privacyvriendelijke' api waarmee adverteerders gerichte advertenties kunnen tonen aan gebruikers zonder dat er gebruik wordt gemaakt van thirdpartycookies of crosssite identifiers.

Microsoft schrijft dat de Ad Selection-api enkele privacygerelateerde features bevat waardoor data van Edge-gebruikers zal worden beschermd. Het Amerikaanse bedrijf vermeldt bijvoorbeeld dat er via Ad Selection aan differential privacy wordt gedaan. Dat is een techniek waarbij gegevens van gebruikersgroepen worden verzameld en geanalyseerd zonder dat er persoonlijke details over individuele gebruikers worden verwerkt. De data van gebruikers zou bijvoorbeeld ook worden beschermd tijdens het veilingproces van advertenties. Microsoft meent dat het via de api mogelijk wordt voor adverteerders om relevante reclameboodschappen te tonen zonder dat de internetgebruiker de controle over zijn data verliest. Het Amerikaanse bedrijf heeft documentatie over de api op GitHub geplaatst.

De techgigant kondigt ook het einde van thirdpartycookies aan in Microsoft Edge. Microsoft kondigt op een later moment een concrete aanpak aan, maar vermeldt al dat het dit jaar zal experimenteren met de uitfasering van dergelijke cookies op minder dan een procent van alle niet-beheerde apparaten.