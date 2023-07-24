Microsoft maakt gebruik van Bing Chat in Chrome mogelijk voor sommige gebruikers

Microsoft lijkt ondersteuning voor Chrome toe te voegen aan Bing Chat. Daarmee wordt de door ChatGPT ondersteunde versie van Bing niet langer alleen in Edge, maar ook in Googles browser bruikbaar. Ook komt er ondersteuning voor Safari.

Windows Latest kreeg toegang tot Bing AI op Chrome en kon de slimme assistent daar gebruiken. De site schreef eerder al dat Microsoft experimenteerde met Bing in Safari.

Voorheen was Bing AI of Bing Chat alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers van Edge. De browser is weliswaar op Chromium gebaseerd, maar Bing Chat werkte niet op andere browsers dan Edge. Wel veranderde Chromium-browser Vivaldi onlangs al de user agent van zijn browser in Edge als gebruikers Bing bezochten, zodat ze ook op Vivaldi met de assistent konden chatten. Officiële support voor Chrome ontbrak echter.

De functionaliteit is op Chrome wel beperkt. Gebruikers kunnen maximaal slechts vijf berichten per gesprek versturen tegenover dertig in Edge. Ook is het aantal tekens beperkt; dat zijn er in Chrome slechts tweeduizend, de helft van het maximumaantal ondersteunde tekens in Edge. Ook verschijnen er volgens Windows Central regelmatig pop-ups waarbij gebruikers naar Edge worden geleid.

Bing Chat krijgt ook een native darkmode. Die bestaat uit voornamelijk zwarte kleuren met blauwe accenten. Gebruikers kunnen instellen of ze een lichte of donkere modus willen instellen, of de systeemstandaard.