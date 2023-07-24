Microsoft maakt gebruik van Bing Chat in Chrome mogelijk voor sommige gebruikers

Microsoft lijkt ondersteuning voor Chrome toe te voegen aan Bing Chat. Daarmee wordt de door ChatGPT ondersteunde versie van Bing niet langer alleen in Edge, maar ook in Googles browser bruikbaar. Ook komt er ondersteuning voor Safari.

Windows Latest kreeg toegang tot Bing AI op Chrome en kon de slimme assistent daar gebruiken. De site schreef eerder al dat Microsoft experimenteerde met Bing in Safari.

Voorheen was Bing AI of Bing Chat alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers van Edge. De browser is weliswaar op Chromium gebaseerd, maar Bing Chat werkte niet op andere browsers dan Edge. Wel veranderde Chromium-browser Vivaldi onlangs al de user agent van zijn browser in Edge als gebruikers Bing bezochten, zodat ze ook op Vivaldi met de assistent konden chatten. Officiële support voor Chrome ontbrak echter.

Bing Chat Chrome

De functionaliteit is op Chrome wel beperkt. Gebruikers kunnen maximaal slechts vijf berichten per gesprek versturen tegenover dertig in Edge. Ook is het aantal tekens beperkt; dat zijn er in Chrome slechts tweeduizend, de helft van het maximumaantal ondersteunde tekens in Edge. Ook verschijnen er volgens Windows Central regelmatig pop-ups waarbij gebruikers naar Edge worden geleid.

Bing Chat krijgt ook een native darkmode. Die bestaat uit voornamelijk zwarte kleuren met blauwe accenten. Gebruikers kunnen instellen of ze een lichte of donkere modus willen instellen, of de systeemstandaard.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 24-07-2023 15:34 44

24-07-2023 • 15:34

44

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Reacties (44)

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eagle00789 24 juli 2023 15:55
En nu Firefox nog ondersteunen, aangezien dit de meest gebruikte browser is naast Chrome en Edge.
TheVivaldi
@eagle0078924 juli 2023 16:59
Meest gebruikt? Waar blĳkt dat uit? In elk geval niet uit de statistieken: https://www.w3counter.com/globalstats.php
Chrome 76.0%
Safari 11.0%
Internet Explorer & Edge 2.6%
Firefox 2.5%
Opera 1.0%
En andere statistiekwebsites, zoals Statista en Statcounter, melden nagenoeg hetzelfde (een procentje verschil m.b.t. Edge en Safari, maar verder hetzelfde).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:17]

elmuerte @TheVivaldi24 juli 2023 17:09
Dat komt doordat de meeste Firefox gebruikers deze tracking software blokkeert
robinkanters @elmuerte24 juli 2023 23:32
Dit kun je aflezen uit de user agent, heb je geen cookies of "tracking software" oid voor nodig. Desalniettemin, ik denk dat voor de claim "de meeste gebruikers [blokkeren] deze tracking software" toch wel een bronvermelding gepast is
elmuerte @robinkanters25 juli 2023 07:12
Dat kan, maar de grote tracking sites zoals Statista en Statscounter kunnen dat niet, want die krijgen geen requests. Als je vanuit een enkele site kijkt zegt het vaak iets over een specifieke gebruikersgroep dan de algemene populatie.
Wikimedia heeft ook publieke stats: https://analytics.wikimed...d-major-hierarchical-view
Daar is Firefox de #2 of #3 desktop browser (wisselt met Edge). De #4/#5 in totaal.
dasiro @TheVivaldi24 juli 2023 17:12
hij doelde waarschijnlijk op windows-omgevingen en daar bestaat safari al lang niet meer
Ireyon @eagle0078924 juli 2023 17:58
User agent switcher extensie installeren en gaan. Werkt prima. Helemaal in combinatie met tabbed profiles zodat je per profiel een user agent kan instellen.
Martinspire
@eagle0078924 juli 2023 18:36
Ze hoeven niks te ondersteunen, hij werkt al gewoon met Firefox maar ze beslissen dat ze het er niet in willen laten werken.

Het ligt aan de user agent, er is niks wat niet werkt in Firefox. Pas je de useragent aan, dan werkt het gewoon. Vivaldi heeft deze truc ook al toegepast zodat je niet eens een extensie nodig hebt.
MarnickS @eagle0078924 juli 2023 15:58
Safari vergeten?
ThaBilly @eagle0078924 juli 2023 15:59
Na Chrome, Safari, Edge en Opera, firefox heeft slechts een marktaandeel van 2,8%
kabelmannetje 24 juli 2023 15:47
Ah ja. Bekende streken van MS voor het frusteren van zowel webstandaarden als gebruikers.
GertMenkel
@kabelmannetje24 juli 2023 16:16
Een chatbot is geen webstandaard, dit is eerder zoiets als die websites die je vertellen dat ze niet in Firefox werken omdat ze te lui zijn om te testen of uitgaan van Chrome-implementatiebugs. Ze hebben de boel met Edge geïntegreerd en dat het niet werkt op de browser van de concurrent is mooi meegenomen.
kabelmannetje @GertMenkel24 juli 2023 16:37
Het weigeren van bepaalde webclients afhankelijk van de user-agent, is wel degelijk het frusteren van webstandaarden.
xFeverr @kabelmannetje24 juli 2023 16:47
In dit geval waren er dingen die niet goed werkte op Firefox. Grote dingen? Nee. Er was bijvoorbeeld een bug waarbij de chat niet automatisch naar beneden scrollde. Is dat te fixen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar er zullen zo wat meer bugs in zitten. Zeggen dat het alleen getest is op Edge en het daar dan ook het beste werkt, is jammer, maar niet persé verkeerd.

Wel jammer dat ze het dan niet toestaan om door te gaan waarbij je de waarschuwing kan negeren. Het doel was om je over te laten stappen naar een andere browser. Dat is wel de verkeerde insteek.
TheVivaldi
@xFeverr24 juli 2023 16:56
Precies, dat is het belangrĳkste hier. Zeggen dat het slechts in één browser getest is, prima, maar vervolgens de rest blokkeren niet. Net zoals bĳvoorbeeld WhatsApp Web: krĳg ik niet aan de praat in Falkon, tenzĳ ik de gebruikersagent op Chrome zet. En als ik dat doe, dan werkt het vervolgens helemaal prima, geen bugs of wat dan ook. Laat me dat gewoon op eigen risico gebruiken zónder te blokkeren. En dat geldt voor Bing Chat dus ook.
kabelmannetje @xFeverr24 juli 2023 18:07
Het is wél verkeerd. Er werd duidelijk naar de user-agent gekeken en bij !Edge, geblokkeerd.

Met FF en een aanpassing in de user-agent, werkt het prima.

Opnieuw, dit zijn weer de oude Microfoft-streken om webcompatibiliteit te frusteren.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:17]

xFeverr @kabelmannetje24 juli 2023 19:31
Met FF en een aanpassing in de user-agent, werkt het prima.
Prima ja, maar niet correct. Daar hadden ze wel wat aan moeten doen, dat is waar ja.
PolarBear @kabelmannetje24 juli 2023 15:54
Niets anders dan Google die hun eigen browser voortrekt.
VanStino @PolarBear24 juli 2023 16:11
Beide zijn fout en Google is slechts passief bij dit nieuwsbericht betrokken dus ik zie weinig punt in je bericht. Dit is Microsoft die zijn diensten op andere browsers dan hun eigen serieus beperkt of zelfs blokkeert. Microsoft kan zich hier niet beroepen op technische beperkingen of omstandigheden zoals Google dat (volgens mij overigens onterecht) doet omdat we spreken over exact dezelfde browsers met een andere skin erover.
PolarBear @VanStino24 juli 2023 16:36
Als ik naar Youtube ga in Edge krijg ik de volgende melding:
Bekijk YouTube-video's met Chrome
Google Chrome is een snelle, veilige browser voor YouTube. Proberen
Natuurlijk is het fout, maar het gaat twee kanten op.
VanStino @PolarBear24 juli 2023 17:29
Kan misschien (in mijn Edge krijg ik in ieder geval niet die melding), maar wat heeft dat te maken met het feit dat Microsoft dit ook doet? Beide zijn fout en dit soort concurrentievervalsing is schadelijk voor de consument of het nu van MS of Google komt. Het is contraproductief om steeds naar de andere boeman te komen wijzen wanneer een bedrijf dat je om welke reden dan ook als het "lesser evil" beschouwt identiek hetzelfde uitsteekt. De techreuzen zijn allemaal al jaren de kantjes er aan het aflopen en ik vrees dat vroeg of laat de EU in dat soort anticompetitieve praktijken gaat moeten tussenkomen.
MN-Power @VanStino24 juli 2023 17:44
De techreuzen zijn allemaal al jaren de kantjes er aan het aflopen en ik vrees dat vroeg of laat de EU in dat soort anticompetitieve praktijken gaat moeten tussenkomen.
Hoezo vrees? De EU had zich hier al lang geleden mee moeten bemoeien.

Tot dan geldt: "When in Rome do as the Romans do, or be eaten" ( ;) ) En ik kan ze(in dit geval Microsoft) geen ongelijk geven. Ik weet uit ervaring(mijn moeder) dat zelfs (/vooral?) mensen die het concept browser niet eens kennen opeens "over zijn op Chrome" en niet eens wéten dat de bewust geïnstalleerde (en veilig ingestelde) Firefox nu omzeild is. Dan heb ik nog 100x liever dat ie weer terug staat op Edge eerlijk gezegd.
TheVivaldi
@PolarBear24 juli 2023 16:54
Dat zal dan wel specifiek op Edge gericht zĳn? Want die melding zie ik in Falkon en Vivaldi nooit, en Vivaldi (en Falkon ook middels een wrapper) gebruikt ook de Blink-engine.
Verwijderd @PolarBear25 juli 2023 11:26
Er is nogal een verschil tussen een advertentie laten zien of de toegang volledig blokkeren.

Verder kan ik je bewering niet valideren. Is dit geen broodje aap?
Ik krijg geen meldingen op zowel Youtube als Google.com.
MZONDERL @VanStino24 juli 2023 19:20
Ik kan mij nog goed herinneren in het Windows Phone tijdperk hoe Google zeer actief frustreerde om Youtube op dat platform te krijgen, dat was ook echt geen technische beperking, was echt onwil.
MoonRaven @MZONDERL24 juli 2023 22:55
Sterker nog, Microsoft had een client gemaakt, maar dat mocht van Google niet.
CM0102 @MZONDERL25 juli 2023 09:38
Dit klopt 100%, er waren ook allerlei third party Gmail apps die perfect werkten maar stuk voor stuk door Google uit de Windows Phone Store werden geforceerd. Ik begrijp wel dat Microsoft deze strategie voert en hoopt dat het hiermee MA kan afsnoepen.

[Reactie gewijzigd door CM0102 op 22 juli 2024 17:17]

Verwijderd @MZONDERL25 juli 2023 11:53
Bijzonder hoe geschiedenis 'herinnert' wordt.
Ja, het waren pesterijen maar dat ging heen en weer.

Ten eerste was Youtube op Windows Phone gewoon beschikbaar via de browser. Dit is nooit geblokkeerd geweest. Ik ben zelf Windows phone ongeveer 2 jaar gebruikt..

Ten tweede, Microsoft maakte een telefoon OS als directe concurrent voor Android. Google hoeft daar natuurlijk niet aan mee te werken en deed dat ook niet. Net zoals Microsoft niets deed met Android en weigerde dat te ondersteunen tot Windows Phone omviel.

Microsoft weigerde verder afspraken te maken met Google en bouwde zijn eigen Youtube app.
Deze app werd dus zonder overleg met Google gepubliceerd wat simpelweg al niet mag. Ik mag ook geen schoenen met het Nike logo maken en zeggen dat het Nike schoenen zijn. Dat terwijl er geen technische beperkingen zijn _/-\o_

De app voldeed ook niet aan Youtube voorwaarden en liet geen advertenties zien, de enige inkomstenbron van Youtube destijds. Het was voor iedereen duidelijk dat die app nooit een lang leven had. Uiteraard blokkeerde Google deze app, deze voldeed aan geen enkele voorwaarde en blokkeerde actief inkomsten.

Na deze blokkade zou er samen met Google een app gebouwd worden die er nooit is gekomen.
MZONDERL @Verwijderd28 juli 2023 10:10
"Ten tweede, Microsoft maakte een telefoon OS als directe concurrent voor Android. Google hoeft daar natuurlijk niet aan mee te werken en deed dat ook niet. Net zoals Microsoft niets deed met Android en weigerde dat te ondersteunen tot Windows Phone omviel."

Dan gebeurd nu toch precies hetzelfde. Bing Chat is directe concurrentie van Google Bard, Microsoft hoeft dus deze niet op Google Chrome te laten werken, dus hoeft daar niet aan mee werken zoals jij hierboven ook zegt? Als Microsoft dus kiest alleen te laten werken op Edge Chromium, zoals Google kiest geen Youtube App te maken op Windows Phone?
Verwijderd @MZONDERL28 juli 2023 14:11
Dan gebeurd nu toch precies hetzelfde. Bing Chat is directe concurrentie van Google Bard, Microsoft hoeft dus deze niet op Google Chrome te laten werken, dus hoeft daar niet aan mee werken zoals jij hierboven ook zegt?
Yep, klopt. Microsoft is nergens verplicht om hier aan mee te werken.
Dat gezegd is de vergelijking niet een-op-een. Websites zijn natuurlijk al decennia gestandaardiseerd. Windows Mobile was dat uiteraard niet. Ook weas de website Youtube gewoon bescchikbaar op in de browser van Windows Mobile. Tevens werkt Bing chat in Edge wat dezelfde 'engine' heeft als Chome.
Dus technisch zijn er niet echt limieten maar het Windows Mobile verhaal was ook gewoon politiek.

Maar niemand klaagde er over dat Bing chat niet beschikbaar was onder Chrome, dus prima toch?
Het is mij al vreemd dat ze niet verplichten dat je inlogt met een Microsoft account (wat dus eerder ook het geval was).

Men vergeet even dat dit allebei commerciële techreuzen zijn. Ze zijn niemand wat verplicht en mogen doen met de producten wat ze willen.... Neem als beste voorbeeld Twitter X
CivLord @kabelmannetje25 juli 2023 07:42
Ah ja. Bekende streken van MS voor het frusteren van zowel webstandaarden als gebruikers.
Hoezo bekende streken van Microsoft? Ten eerste werkt het nu in Chrome van Google, die het frustreren van eigen diensten in andere browsers tot een kunst heeft verheven.
Ten tweede is dit de eerste vrijgave van Bing Chat op andere browsers, terwijl de dienst eigenlijk nog in (pre-)beta fase is. Dit soort beperkingen gold ook voor de eerste gebruikers in Edge.
Microsoft zal waarschijnlijk voorzichig op willen schalen om de servers niet meteen te overbelasten. Ik voorspel dat de limieten voor Chrome-gebruikers binnen vrij korte tijd gelijk zullen zijn aan die voor Edge. (En dat ondersteuninge voor andere browsers ook snel zal volgen.)

Bing Chat moet gaan concurreren met Bard, dat gaat maar zeer beperkt wanneer Bing Chat exclusief blijft voor Edge. Toen Bing Chat de eerste was, kon het misschien nog wat gebruikers overhalen om Chrome in te wisselen voor Edge, maar dat gaat niet langer werken wanneer Bard op Chrome ongeveer hetzelfde doet. (De verschillen zullen de meeste gebruikers worst zijn, wanneer Bard maar ongeveer werkt en ze geen andere browser hoeven te gebruiken.)
kabelmannetje @CivLord25 juli 2023 12:01
Het is je ontgaan dat MS met de dominantie van IE, webcompatibiliteit flink gesloopt heeft destijds? Dat je verschillende versies moest bouwen? Dat user-agents veel websites blokkeerden als je niet IE gebruikte?
CivLord @kabelmannetje25 juli 2023 14:19
Dat kan ik me inderdaad nog herinneren, maar mijn puberende stiefdochter heeft het niet meer bewust meegemaakt. Zij is opgegroeid met Chrome en de vooral in het begin erg slinkse wijze waarop Chrome plotseling de default browser was nadat je een diep weggestopt vinkje was vergeten uit te zetten in de installer van een programma, en ook met de wijze waarop de functionaliteit van o.a. Youtube en Gmail was gekortwiekt wanneer je die diensten met een andere browser dan Chrome wilde bezoeken.
Ondertussen is er een totaal andere generatie bestuurders bij Microsoft aan het werk die de zaken iets anders aanpakt.

Ik blijf bij mijn voorspelling:
Ik voorspel dat de limieten voor Chrome-gebruikers binnen vrij korte tijd gelijk zullen zijn aan die voor Edge. (En dat ondersteuninge voor andere browsers ook snel zal volgen.)
kabelmannetje @CivLord25 juli 2023 15:18
"Ondertussen is er een totaal andere generatie bestuurders bij Microsoft aan het werk die de zaken iets anders aanpakt."

Is het je ontgaan waar dit artikel over gaat? Het gaat over bewust frusteren van andere browsers.
CivLord @kabelmannetje26 juli 2023 12:16
Waar maak jij uit op dat hier bewust andere browsers worden gefrustreerd.

Ik lees dat een dienst die nog in de betafase verkeert en pas onlangs zonder inschrijving voor het grotere publiek beschikbaar is, nu voorzichtig ook voor een andere browser beschikbaar wordt gemaakt.
Elke stap die gezet is met Bing-Chat, sinds de introductie is er op gebaseerd dat de capaciteit in kleine stappen uitgebreid is. Deze eerste beperkte beschikbaarheid zal de eerste stap zijn in een nog verdere uitbreiding van de capaciteit, volledig in de lijn van de al eerder gemaakte stappen.
kabelmannetje @CivLord26 juli 2023 12:38
> Waar maak jij uit op dat hier bewust andere browsers worden gefrustreerd.

Blokkeren op user-agent anders dan Edge. Dat moet je bewust inbouwen.

> Ik lees dat een dienst die nog in de betafase verkeert en pas onla
Er staat duidelijk dat dienst alleen beschikbaar is voor ingelogde gebruikers van Edge.
CivLord @kabelmannetje26 juli 2023 12:46
Ik stel voor dat we een jaar wachten.
Wanneer Bing-Chat dan nog steeds beter beschikbaar is op Edge dan op andere browsers mag je je gelijk komen halen.
kabelmannetje @CivLord26 juli 2023 13:16
Nee we gaan geen jaar wachten. Het is immers nu volstrekt duidelijk dat MS hun eigen browser voortrekt en andere browsers frustreert.
CivLord @kabelmannetje26 juli 2023 14:25
Het is totaal niet volstrekt duidelijk.
Het is een dienst in de betafase die op dit moment breder uitgerold wordt. Je kan pas wat zeggen over het frustreren van andere browsers wanneer blijkt dat dat uitrollen stopt op een moment waarop voor andere browsers nog steeds meer (kunstmatige) beperkingen gelden van voor Edge.
kabelmannetje @CivLord26 juli 2023 15:34
Opnieuw. Het is volstrekt duidelijk dat MS met checken van de user-agent andere browsers buiten de deur houdt en de webstandaarden frustreert.

En dan afsluiten met een whataboutism drogreden..
CivLord @kabelmannetje27 juli 2023 07:15
Frustreren is het bewust tegenwerken, zonder goede reden.
Ik probeer je al de hele thread aan je verstand te peuteren dat het op beperkte schaal beginnen met een dienst in de beta-fase en langzaam de dienst beschikbaar stellen voor meer gebruikers en meer browsers een logische werkwijze is.
Maar blijkbaar zit je zo vastgeroest in je Microsoft-haat dat je niet voor rede vatbaar bent.
kabelmannetje @CivLord27 juli 2023 11:53
Bijzonder, eindigen met een drogreden.

Opnieuw, MS frustreert gebruikers van andere browsers. Door beperkingen in te stellen of helemaal buiten te sluiten op basis van de user-agent.
kabelmannetje 26 juli 2023 15:32
..

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 17:17]


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