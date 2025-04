Bloomberg: Microsoft sprak rond 2020 met Apple over verkoop van Bing

Apple en Microsoft waren rond 2020 in gesprek over een mogelijke verkoop van de Bing-zoekmachine, schrijft Bloomberg. Bing zou dan de standaardzoekmachine worden in Apple-producten. Apple besloot uiteindelijk de bestaande deal met Google te verlengen.

De gesprekken gingen nooit verder dan de verkennende fase, zeggen de anonieme bronnen tegen Bloomberg, en waren tussen leidinggevenden van Microsoft en Eddy Cue, Apples senior vice president services. Het is niet duidelijk hoeveel Microsoft voor Bing had willen ontvangen of waarom het de zoekmachine zou willen verkopen. De twee bedrijven wilden niet reageren tegenover Bloomberg.

Met de overname zou Apple minder afhankelijk worden van Google. Nu is Googles zoekmachine de standaardzoekmachine op Apples apparaten. Hier krijgt Apple jaarlijks 4 tot 7 miljard dollar voor van Google. Apple krijgt een vast bedrag en een percentage van wat Google aan zoekopdrachten verdient op Apple-producten.

Die miljardeninkomsten waren een deel van de reden om de overeenkomst te weigeren, aldus de bronnen, al waren er ook zorgen over hoe Bing met Google kan concurreren als het gaat om kwaliteit en mogelijkheden. Bing werd tijdelijk wel als standaardzoekmachine gebruikt voor bijvoorbeeld Siri en Spotlight, maar inmiddels is Google voor zover bekend de standaardzoekmachine voor alle Apple-diensten. Gebruikers kunnen bij apps en diensten wel voor alternatieve zoekmachines kiezen.

In september begon een rechtszaak van het Amerikaanse Justice Department tegen Alphabet, omdat er sprake zou zijn van machtsmisbruik met Google Zoeken. Hierbij wordt onder meer de miljardendeal met Apple om de standaardzoekmachine te zijn als voorbeeld genoemd. Cue stelt dat deze deal geen voorbeeld is van machtsmisbruik, maar zegt dat Apple Google juist gebruikt omdat het de beste zoekmachine is.