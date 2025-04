Microsoft stelt organisatietool Lists beschikbaar aan alle gebruikers

Microsoft Lists is voortaan beschikbaar voor iedereen met een Microsoft-account. De organisatietool was voorheen enkel beschikbaar voor zakelijke gebruikers. Met de tool kunnen gebruikers lijsten maken en delen met anderen.

De organisatietool verscheen in juli 2020, aanvankelijk alleen voor zakelijke gebruikers. Vorig jaar werd de tool ook opengesteld voor een klein aantal persoonlijke gebruikers. Vanaf heden kunnen alle Microsoft-gebruikers gebruikmaken van de preview en zelf lijsten creëren of een keuze maken uit verschillende sjablonen. Er zijn onder meer sjablonen voor budgettering, werkvoortgang, onkosten, cadeau-ideeën en recepten beschikbaar. Microsoft Lists is zowel beschikbaar op het web als op Android en iOS.